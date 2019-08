Choáng ngợp ngôi làng Xì Trum trong rừng ở Tây Ban Nha

Nằm giữa rừng núi thuộc tỉnh Malaga, Tây Ban Nha, những tòa nhà trong thị trấn Juzcar được sơn lại màu xanh da trời vào năm 2011. Hoạt động này nằm trong chiến dịch quảng cáo của bộ phim hoạt hình The Smurfs ( Xì Trum), sử dụng gần 3.800 lít sơn. Ảnh: Cineuno. Theo Independent, việc tân trang đã đem đến sự bùng nổ du lịch lớn cho địa phương với số lượng khách ghé thăm tăng từ 300 lên tới 80.000 người. Bởi sự bùng nổ khách du lịch, người dân địa phương đã quyết định bỏ phiếu về việc có nên giữ các tòa nhà màu xanh. Kết quả là giữ nguyên màu xanh của các toà nhà. Ảnh: Julpho. Khách du lịch đổ xô đến khu vực để tạo dáng với các bức tượng Xì Trum cũng như chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật độc đáo quanh làng. Trong 2 năm đầu tiên, ngôi làng chào đón khoảng 210.000 khách du lịch ghé thăm. Ảnh: BigKnell. Các bức tượng và tranh vẽ về Xì Trum dần được bổ sung xung quanh ngôi làng để hấp dẫn và thu hút du khách. Ngoài ra, tới đây, bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều đồ lưu niệm liên quan tới nhân vật hoạt hình nổi tiếng này. Ảnh: Kangningning_. Năm 2017, người dân địa phương và đơn vị sáng tạo Xì Trum bất đồng về việc sử dụng hình ảnh nhân vật này với mục đích thương mại. Ảnh: Kangningning_. Theo The Local, một thông báo được đưa ra với nội dung từ thứ ba ngày 15/8/2017, ngôi làng sẽ đổi tên là Blue Village và không còn bức tượng hay tài liệu nào liên quan tới hình ảnh Xì Trum. Ảnh: Anduttzza. Tuy nhiên, trong các bức hình check-in của khách du lịch chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội gần đây, một số bức tượng vẫn được giữ nguyên. Ảnh: Seven.z.art. Từ khi đổi tên thành Blue Village, số lượng khách ghé thăm nơi đây dần giảm. Phần lớn điểm cung cấp dịch vụ cho du khách như nhà hàng, nơi vệ sinh công cộng... đều đóng cửa. Ảnh: Pabkov. Quãng đường di chuyển xa và quanh co cũng là trở ngại lớn với những du khách muốn tới đây. Dù không còn được đầu tư du lịch nhiều, cảnh quan ngôi làng vẫn rất đẹp, thơ mộng với các hình vẽ Xì Trum ngộ nghĩnh trên đường và những tòa nhà sơn xanh điểm xuyết dàn hoa giấy rực rỡ. Ảnh: Pabkov. *) Title do Kiến Thức biên tập lại Mời độc giả xem thêm video về ngôi làng ở "Tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC14)

