Kinh ngạc ngôi làng bị “xóa sổ” 80 năm bất ngờ lộ thiên

Theo The Sun, hai ngôi làng bỏ hoang Derwent và Ashopton bất ngờ “lộ diện” sau gần 80 năm chìm trong biển nước, khi mực nước tại hồ chứa Ladybower xuống thấp. (Nguồn ảnh: The Sun) Được biết, ngôi làng Derwent và Ashopton bị bỏ hoang để nhường chỗ cho hồ chứa nước Ladybower ở Derbyshire. Hồ chứa nước này được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1935 đến 1943. Và trong thập niên 1940, các tòa nhà lịch sử, nhà thờ hay các công trình được xây bằng đá vôi trong ngôi làng đã bị ngập hoàn toàn. Hiện tại, khi mực nước trong hồ chứa thấp, những phần còn lại của hai ngôi làng này “lộ diện” và nơi đây trở thành một trong những địa điểm thu hút du khách. “Thật hiếm khi được nhìn thấy tàn tích còn lại của ngôi làng Derwent”, BBC dẫn lời ông Ashton. Một trạm bơm cũ ở ngôi làng Derwent được nhìn thấy sau hàng chục năm. Hồ chứa Ladybower “tọa lạc” tại vùng nông thôn ở Derbyshire có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Các em học sinh chơi đùa trên cây cầu Ouzeldon phía trước tòa thị chính Derwent hàng chục năm về trước. Hai cư dân chụp ảnh bên ngoài một một ngôi nhà ở ngôi làng Ashopton trước khi nó bị bỏ hoang. Tòa nhà Old Toll ở Ashopton đã biến mất sau khi hồ chứa nước được xây dựng. Các em học sinh chụp ảnh trên cây cầu Ouzeldon. Tòa thị chính Derwent đã bị phá hủy trước khi nước tràn vào ngôi làng này. Mời độc giả xem thêm video: Tới thăm ngôi làng ở "tận cùng Trái đất" (Nguồn: VTC14)

