Cận cảnh chuyến tàu chở khách đầu tiên tới Bắc Cực

Theo Daily Mail, Nga đã khai trương chuyến tàu hỏa chở khách đầu tiên tới Bắc Cực thuộc phần lãnh thổ của nước này hôm 5/6. Chuyến tàu mang tên Zarengold đã khởi hành từ ga Saint Petersburg với 91 hành khách trên tàu. (Nguồn ảnh: Daily Mail) 91 du khách may mắn trên chuyến tàu đầu tiên này đến từ 7 quốc gia, trong đó có Mỹ, Đức, Na Uy và Nga. Theo The Local, đoàn tàu sẽ di chuyển từ thành phố Saint Petersburg qua thành phố Petrozavodsk, thị trấn lịch sử Kem và thành phố Murmansk. Tại Murmansk - thành phố lớn nhất phía bắc trên vòng Bắc Cực, du khách sẽ xuống tàu và tiếp tục đi xe buýt tới thành phố Kirkenes ở Na Uy, trước khi kết thúc hành trình bằng cách đi tàu (thuyền) tới Oslo hoặc bằng máy bay tới đảo Spitsbergen. "Bắc Cực luôn thu hút tất cả mọi người", ông Nurlan Mukash, Giám đốc điều hành hãng Lernidee Еrlebnisreisen của Đức đứng sau dự án này, chia sẻ. "Điểm đến này đã được các hãng lữ hành Canada và Na Uy khai thác nhưng Nga thì chưa", ông Mukash nói thêm. Có thể thấy, Nga đang tìm cơ hội mở rộng và phát triển ngành du lịch tại Bắc Cực. Đoàn tàu tới Bắc Cực Zarengold gồm 10 toa, trong đó có 2 toa là nhà hàng. Các dịch vụ trên tàu phù hợp với tiêu chuẩn cao nhất để đảm bảo du khách có một chuyến đi thoải mái. Chuyến hành trình kéo dài tổng cộng 11 ngày và cho phép hành khách khám phá những nơi khó tiếp cận bằng các phương tiện trước đây. Trong chuyến hành trình, các bữa ăn sẽ do đầu bếp Nga được đào tạo ở Thụy Sĩ chuẩn bị. "Trong tương lai, chúng tôi muốn vận hành những chuyến tàu đặc biệt như vậy thường xuyên hơn", ông Mukash cho biết và nói thêm, đoàn tàu dự kiến sẽ hoạt động 2 lần trong năm 2020 và 4 lần vào năm 2021. Mời độc giả xem video: Lần đầu tiên có tàu chở du khách tới Bắc Cực (Nguồn: VNews)

