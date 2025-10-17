Hà Nội

Độc lạ những bó hoa 'ăn được' tặng chị em ngày 20/10

Cộng đồng trẻ

Độc lạ những bó hoa 'ăn được' tặng chị em ngày 20/10

Mùa 20/10 năm nay, bên cạnh những bó hoa tươi truyền thống, hội anh em đang truyền tay nhau loạt mẫu hoa độc đáo để dành tặng cho chị em.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần, nếu đã quá nhàm chán với những bó hoa hồng truyền thống, đây chính là lúc để các "đấng mày râu" thể hiện sự sáng tạo và độ tinh tế bằng những bó hoa "có một không hai", vừa đẹp mắt, vừa thiết thực, lại còn có thể... ăn được!
Những bó hoa kết hợp từ thực phẩm, đồ dùng hằng ngày đang trở thành trào lưu "gây sốt" bởi sự độc đáo, hài hước và tính ứng dụng cao. Hội anh em thậm chí còn rủ nhau tự tay làm những bó hoa từ thực phẩm để tặng vợ hay bạn gái.
Nhiều shop hoa cũng nhanh chóng "đu trend", cập nhật các mẫu hoa được làm từ rau củ cho mùa 20/10 năm nay.
Không cần hoa tươi, chỉ cần một bó hoa rau củ quả đã đủ để nàng "chết mê". Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích nấu nướng, quan tâm đến sức khỏe hoặc đang theo chế độ ăn Eat Clean.
Sự kết hợp táo bạo giữa những quả ớt đỏ rực và hoa hồng, tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy và chút... "cay nồng".
Đã tặng là phải thiết thực, những bó hoa từ đồ ăn vặt, đồ khô hoặc đặc sản chắc chắn sẽ khiến mọi cô gái đều bất ngờ và thích thú.
Đáng yêu và "healthy", bó hoa từ những chai sữa chua lên men là món quà ngọt ngào, gợi nhớ đến tuổi thơ.
Bó hoa chỉ với một bông cải xanh khổng lồ, vừa đơn giản, nguyên liệu dễ tìm lại có thể tận dụng cho một bữa ăn.
Một "bữa tiệc" mini với bánh mì, xúc xích, salami, phô mai... gói trong giấy báo cổ điển, cực kỳ sang trọng và... ngon miệng.
Dành tặng cho những cô nàng cá tính, thích đồ ăn vặt hoặc có gu thưởng thức bia/rượu riêng. Bó hoa gồm cá khô, lạc (đậu phộng), và các món ăn kèm độc đáo.
