Cộng đồng trẻ

Nữ người mẫu nổi tiếng với cơ bụng 6 múi, vòng eo nhỏ khó tin

Sở hữu vòng eo nhỏ 'chỉ bằng gang tay', nữ người mẫu Beca Michie khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính chân thật của những bức ảnh được cô đăng tải.

Trầm Phương
Beca Michie, sinh năm 2000, là một cái tên nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, nơi cô sở hữu hàng triệu lượt theo dõi. (Ảnh: IGNV)
Cô nổi tiếng không chỉ với gương mặt xinh đẹp, góc cạnh mà còn bởi vóc dáng "siêu thực", đặc biệt là vòng eo nhỏ đến khó tin và cơ bụng săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Nữ người mẫu cao 1m75 này thường xuyên gây chú ý với những đoạn video và hình ảnh khoe vòng eo nhỏ gọn. Nhiều bình luận cho rằng vòng eo của cô nhỏ đến mức "bằng một gang tay" hoặc "vô thực". (Ảnh: IGNV)
Theo hồ sơ người mẫu trên Renew Artist và trang cá nhân, số đo vòng eo của Beca Michie được công bố là khoảng 53,34 cm, một con số khiến nhiều người hâm mộ kinh ngạc và cũng gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh: IGNV)
Một bộ phận lớn cộng đồng mạng cho rằng những hình ảnh và video của Beca Michie đã bị chỉnh sửa quá đà bằng công nghệ photoshop để thu nhỏ vòng eo. (Ảnh: IGNV)
Một số ý kiến khác còn đặt ra giả thuyết cô đã thực hiện các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ như rút bỏ xương sườn để có được vòng hai ấn tượng này. (Ảnh: IGNV)
Để duy trì thân hình mảnh khảnh, săn chắc và có cơ bụng rõ nét, Beca Michie được biết đến là người có chế độ tập luyện rất nghiêm ngặt. (Ảnh: IGNV)
Cô dành nhiều giờ mỗi ngày tại phòng gym, có lúc kéo dài đến 4-5 tiếng mỗi buổi.Trên trang cá nhân, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ về các khoảnh khắc tập luyện. (Ảnh: IGNV)
Beca Michie thu hút lượng lớn người theo dõi nhưng cũng nhận về không ít chỉ trích vì bị cho là đang cổ súy cho hình ảnh cơ thể gầy gò, thiếu sức sống hoặc lạm dụng việc chỉnh sửa hình ảnh, khiến vóc dáng trở nên dị dạng. (Ảnh: IGNV)
