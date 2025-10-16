Hà Nội

Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng chụp '7749' bộ ảnh cưới

Cộng đồng trẻ

Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng chụp '7749' bộ ảnh cưới

Hơn 7 năm yêu đương, 'cặp đôi thị phi' Ngân 98 và Lương Bằng Quang có hàng chục bộ ảnh cưới được thực hiện ở nhiều địa điểm, với các concept khác nhau.

Trầm Phương (Ảnh: Tổng hợp)
Lương Bằng Quang và Ngân 98 là một trong những cặp đôi "thị phi" và gây chú ý bậc nhất showbiz Việt, không chỉ bởi chuyện tình "chú - cháu" nhiều thăng trầm kéo dài hơn 7 năm mà còn bởi tần suất tung ra những bộ ảnh cưới đầy táo bạo và rầm rộ.
Trong thời gian yêu đương, cặp đôi đã thực hiện... cả chục bộ ảnh cưới khiến khán giả ngỡ ngàng và liên tục đặt câu hỏi về ngày tổ chức hôn lễ chính thức.
Vào năm 2022, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã tung ra một bộ ảnh cưới nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhất. Bộ ảnh gây "đỏ mặt" cho khán giả vì Ngân 98 diện trang phục cô dâu vô cùng "hở bạo".
Được biết, bộ ảnh này được thực hiện tại Úc. Lương Bằng Quang tiết lộ rằng, bộ ảnh này được chụp hoàn toàn ngẫu hứng, không hề có chuẩn bị gì trước về ê kíp chụp hay trang phục.
Cặp đôi đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi giữa lịch lưu diễn để cùng nhau đi chơi và chụp ảnh.
Điều gây "sốc" nhất là bộ váy cưới của Ngân 98, khi cô dâu mặc thiết kế cúp ngực, và phần áo trễ nải không đủ che kín được vòng 1 siêu khủng của cô.
Vào tháng 8 năm 2024, ngay sau khi công khai việc đăng ký kết hôn, cặp đôi tiếp tục tung ra một bộ ảnh cưới mới chụp tại Đà Lạt, nhưng nhan sắc của Ngân 98 mới là tâm điểm chú ý.
Ngân 98 diện váy cưới bó sát, quấn khăn trùm đầu. Tuy nhiên, gương mặt cô nàng được nhận xét là tròn trịa, sưng phù và khác lạ do mới thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ được khoảng 1 tuần.
Visual "cô dâu dao kéo" này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng, khiến bộ ảnh được chia sẻ rầm rộ.
Bên cạnh hai bộ ảnh nổi bật trên, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã chụp rất nhiều bộ ảnh khác nhau trong suốt quá trình yêu nhau, từ phong cách lãng mạn, cá tính đến gợi cảm.
Cặp đôi xem việc chụp ảnh cưới như một cách để kỷ niệm tình yêu, đồng thời luôn tạo cảm giác tươi mới cho mối quan hệ.
Đến thời điểm hiện tại, Lương Bằng Quang và Ngân 98 vẫn chưa tổ chức đám cưới. Nữ DJ từng chia sẻ rằng cô không vội tổ chức vì "cưới rồi ly dị lại mệt" và việc đăng ký kết hôn là đủ.
Trầm Phương (Ảnh: Tổng hợp)
#Ngân 98 #Lương Bằng Quang #ảnh cưới #showbiz Việt #ảnh cưới táo bạo #đám cưới Ngân 98

