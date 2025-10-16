Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng chụp '7749' bộ ảnh cưới

Lương Bằng Quang và Ngân 98 là một trong những cặp đôi "thị phi" và gây chú ý bậc nhất showbiz Việt, không chỉ bởi chuyện tình "chú - cháu" nhiều thăng trầm kéo dài hơn 7 năm mà còn bởi tần suất tung ra những bộ ảnh cưới đầy táo bạo và rầm rộ.