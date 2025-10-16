Hà Nội

'Thánh nữ lắc hông' Xuân Ca thả dáng bên bể bơi, khoe body cực nét

Cộng đồng trẻ

'Thánh nữ lắc hông' Xuân Ca thả dáng bên bể bơi, khoe body cực nét

Giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, nhuộm vàng cả một góc trời, Xuân Ca xuất hiện đầy nóng bỏng và quyến rũ trong thiết kế bikini một mảnh bên hồ bơi sát biển.

Trầm Phương
Hot TikToker Võ Ngọc Xuân Ca (sinh năm 2001, quê Bình Thuận) - cô nàng được mệnh danh là "bà hoàng tạo trend" hay "hệ tư tưởng" của giới trẻ nhờ những video vũ đạo lắc hông cuốn hút đã khiến cộng đồng mạng không ngừng "thả tim" với loạt ảnh mới nhất. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới được đăng tải, cô nàng tự tin khoe trọn vóc dáng săn chắc, đường cong gợi cảm trong bộ bikini một mảnh cut-out táo bạo, với họa tiết da báo nổi bật.(Ảnh: IGNV)
Thiết kế táo bạo với những đường cắt xẻ đã giúp Xuân Ca phô diễn được vòng một căng đầy, vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng ngâm mình trong làn nước xanh mát, tạo dáng nhìn nghiêng đầy suy tư, để mái tóc dài buông xõa bồng bềnh. Trong một số bức ảnh, ánh đèn dưới nước còn tạo ra vầng sáng màu đỏ cam, tăng thêm vẻ ma mị, huyền bí. (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc đứng tựa vào lan can kính hay ngồi bên mép hồ, ánh nắng chiều rọi thẳng vào cơ thể càng làm nổi bật độ săn chắc và đường nét cơ thể nóng bỏng của cô. (Ảnh: IGNV)
Phong cách trang điểm đậm, nhấn vào đôi mắt sắc nét và bờ môi tều quyến rũ, đúng chuẩn "ghệ đẹp" phương Tây mà Xuân Ca đang theo đuổi. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, cô nàng kết hợp với vòng tay hạt gỗ và chuỗi dây chuyền nhiều màu sắc, tạo thêm điểm nhấn bohemian, phù hợp với không khí biển cả. (Ảnh: IGNV)
Xuân Ca đã chọn thời điểm "giờ vàng" (golden hour) khi mặt trời vừa lặn, tạo nên một phông nền rực rỡ với sắc cam, hồng, tím hòa quyện. Ánh sáng tự nhiên này không chỉ tôn lên làn da rám nắng khỏe khoắn của cô mà còn tạo hiệu ứng đổ bóng nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Xuân Ca là một trong những TikToker hiếm hoi không ngại công khai chuyện "dao kéo" để cải thiện nhan sắc. (Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi tích cực này đã giúp Xuân Ca trở nên tự tin hơn, mạnh dạn thử nghiệm nhiều phong cách thời trang và makeup khác nhau, không ngại khoe lợi thế thân hình trong từng khoảnh khắc. (Ảnh: IGNV)
#Xuân Ca #TikToker #body nóng bỏng #bể bơi #bikini #đường cong

