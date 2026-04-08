Độc lạ loài cá nhỏ 'leo' lên vách của thác nước thẳng đứng bằng... vây

Các nhà nghiên cứu cho biết hàng ngàn con cá nhỏ dùng vây để "leo" lên vách của thác Luvilombo (Congo). Hành trình "leo" thác của chúng kéo dài khoảng 10 giờ.

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports, các nhà khoa học cho hay loài cá có tên khoa học Parakneria thysi (còn gọi là cá shellear) đã thực hiện hành trình "leo" lên vách của thác Luvilombo (Congo) vô cùng độc đáo và thú vị. Hàng nghìn con cá tập trung tại chân thác, tận dụng những rìa đá ẩm ướt để nhích từng chút một để lên tới đỉnh thác.

Chỉ những cá thể Parakneria thysi dài khoảng 3,7 - 4,8 cm mới thực hiện hành trình "leo" thác đặc biệt này. Chúng bắt đầu cuộc hành trình vào cuối mùa mưa. Mặc dù hành vi của chúng đã được người dân địa phương biết đến từ khoảng 50 năm trước nhưng đây là lần đầu tiên được khoa học ghi nhận và phân tích, tìm ra lời giải về cách loài cá nhỏ bé này thực hiện hành trình "leo" thác.

Không giống nhiều loài cá khác dùng miệng để bám và leo, Parakneria thysi sử dụng những mấu nhỏ ở vây ngực và vây bụng để bám vào đá, lắc phần thân sau tạo lực đẩy và trườn lên. Nhờ đó, chúng có thể nhích từng chút một lên vách đá gần như thẳng đứng, chống lại dòng nước chảy xiết.

Hàng nghìn con cá Parakneria thysi thực hiện hành trình "leo" thác Luvilombo. Ảnh: Parakneria Thysi.

Hành trình leo ngược vách đá thẳng đứng với quãng đường dài khoảng 15m của cá shellear vào khoảng 9 giờ 45 phút. Trong hành trình này, chúng chỉ thực sự di chuyển khoảng 15 phút, phần lớn thời gian còn lại là nghỉ ngơi. Cá dừng lại trên các gờ đá phẳng, với khoảng 9 lần nghỉ dài (khoảng 1 giờ) và nghỉ ngắn (khoảng 30 phút).

Trong lúc nghỉ, hàng chục đến hàng trăm con tụ tập lại trước khi tiếp tục leo lên. Nhóm nghiên cứu cho rằng, thời điểm di cư của loài cá Parakneria thysi có liên quan đến mực nước và lượng mưa.

Trong suốt thời gian "leo thác", loài cá Parakneria thysi đối mặt với nguy cơ bị dòng nước cuốn trôi hoặc trở thành mồi cho các loài chim hoặc hoạt động đánh bắt của con người.

Điều kiện thuận lợi để cá leo thác là vào đầu tháng 4, khi mực nước đạt đỉnh. Cá cũng có xu hướng di chuyển vào cuối buổi chiều, khoảng 16h -18h, thay vì buổi sáng. Mục đích của hành vi này vẫn chưa được giới khoa học xác định chắc chắn. Một số giả thuyết cho rằng chúng "leo" thác để chiếm lĩnh một môi trường sống độc quyền, nơi các loài cá săn mồi lớn hơn không thể tiếp cận như cá da trơn Schilbe intermedius.

Tận mục loài cá sấu có sừng bí ẩn của rừng rậm Amazon

Sống trong các vùng đầm lầy, sông ngòi châu Mỹ, cá sấu Caiman mắt u là loài bò sát thích nghi tốt, có đặc điểm sinh học thú vị.

Phần “u” giữa hai mắt là đặc điểm nhận dạng. Cá sấu Caiman mắt u (Caiman crocodilus) có một gờ xương nổi giữa hai mắt, trông giống như một chiếc “sừng” nhỏ. Đặc điểm này giúp phân biệt chúng với nhiều loài cá sấu khác trong cùng khu vực phân bố. Ảnh: wikimedia.org.
Phân bố rộng khắp Trung và Nam Mỹ. Loài này xuất hiện ở nhiều quốc gia như Brazil, Colombia, Venezuela và cả khu vực Trung Mỹ. Nhờ khả năng thích nghi tốt, chúng sống được trong nhiều môi trường nước khác nhau như sông, hồ, đầm lầy và kênh rạch. Ảnh: Flickr.
Loài cá trông như 'tấm khiên sống' tồn tại 350 triệu năm trước

Từ những tầng đá cổ xưa của kỷ Devon, loài cá Drepanaspis hé lộ hình ảnh kỳ lạ về sự đa dạng sinh học và thử nghiệm của tiến hóa thời tiền sử.

Một trong những loài cá cổ đại độc đáo nhất: Drepanaspis là loài cá không hàm sống cách đây hơn 350 triệu năm, thuộc nhóm giáp đầu (ostracoderm) với hình dạng khác biệt so với cá hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể dẹt như chiếc lá. Drepanaspis có thân hình bẹt và rộng, giúp nó dễ dàng bám sát đáy sông hoặc hồ, thích nghi với môi trường nước nông. Ảnh: Pinterest.
Sự thật thú vị về loài cá 'ngon, đáng đồng tiền' trên mâm cơm Việt

Xuất hiện phổ biến trong ẩm thực châu Á, cá chim trắng không chỉ ngon mà còn sở hữu nhiều đặc điểm sinh học đáng chú ý.

Thân dẹt như chiếc đĩa bạc. Cá chim trắng (Pampus argenteus) có cơ thể mỏng, dẹt và sáng bóng, giúp chúng di chuyển linh hoạt trong môi trường biển mở. Ảnh: indiabiodiversity.org.
Phân bố rộng ở Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Loài cá này xuất hiện nhiều ở vùng biển từ Trung Đông đến Đông Nam Á, đặc biệt phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: indiabiodiversity.org.
