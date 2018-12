Hot boy 9X chuyên lừa tình, lừa tiền gái trẻ trên MXH sa lưới

Ngày 29/12, cơ quan CSĐT Công an Q. Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Như Mạnh (26 tuổi, trú tại xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo báo An ninh thủ đô, một trong những bị hại của Mạnh là chị Trương (quê quán Thanh Hóa). Đầu tháng 9/2018, qua mạng xã hội, chị Trương quen biết nam thanh niên có nickname “Anh Nguyennhat”. Người này giới thiệu tên là Nhật Anh (28 tuổi, trú tại phố Bà Triệu, Hà Nội).

Ngày 10/9, chị Trương được Nhật Anh hẹn gặp đi chơi và ngay buổi gặp đầu tiên, cô gái trẻ đã đồng ý cùng người bạn mới quen vào một nhà nghỉ ở phố Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Sáng hôm sau, chị Trương tỉnh giấc, và không thấy người bạn trai đâu. Chiếc điện thoại di động iPhone cũng không cánh mà bay. Chột dạ, chị Trương kiểm tra ví thì phát hiện bị mất số tiền 20 triệu đồng. Xuống hỏi nhân viên lễ tân của nhà nghỉ, cô gái trẻ sững người khi biết Nhật Anh đã rời khỏi khách sạn. Sau đó, chị đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Theo báo Công an nhân dân, khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường Bồ Đề, cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an Q. Long Biên gặp nhiều khó khăn. Người bị hại khi được triệu tập không cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng gây án. Trong khi các dữ liệu trên facebook mà đối tượng thường dùng để liên lạc với nạn nhân phần lớn là thông tin giả; được đối tượng dàn dựng để đánh bóng bản thân và đánh lừa người bị hại.

Đối tượng Mạnh tại cơ quan Công an.

Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, quá trình rà soát, đội Cảnh sát hình sự Công an Q. Long Biên đã xác định đối tượng nghi vấn là Mạnh, kẻ có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và đánh bạc, vừa ra tù vào tháng 7/2018.

Một tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự Công an Q. Long Biên được cử lên Tuyên Quang, gặp gỡ những người thân trong gia đình Mạnh thuyết phục họ vận động Mạnh đến cơ quan Công an đầu thú. Đối tượng Mạnh sau khi ra tù thì thuê nhà ở TP.Tuyên Quang sinh sống. Qua quá trình vận động, ngày 26/12, Mạnh đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

“Lười làm, lại muốn có tiền ăn chơi” sau khi ra tù, đối tượng nảy sinh ý định lên mạng xã hội facebook tìm những cô gái nhẹ dạ, cả tin để lừa yêu rồi trộm cắp tài sản. Ngoài vẻ bề ngoài bắt mắt, Mạnh còn khéo ăn, khéo nói. Trên trang facebook cá nhân, Mạnh dùng ảnh đại diện mặc quân phục Công an và công cụ hỗ trợ chuyên dùng; giới thiệu về bản thân, hứa hẹn quan hệ yêu đương và chủ động rủ họ đi chơi.

Khi gặp người bị hại, Mạnh luôn mang theo một chiếc box, đeo chiếc chìa khóa có nhãn hiệu của chiếc xe Mercedes thể hiện sự giàu có... Để thực hiện thành công các phi vụ, đối tượng cũng lựa chọn “con mồi” rất kỹ càng. Mạnh nhằm vào những trường hợp có khả năng về kinh tế...

Khi nói chuyện với các nạn nhân, đối tượng hỏi họ về chiếc máy điện thoại đang dùng. Các bị hại chỉ đơn giản nghĩ rằng, anh ta hỏi để gửi tin và ảnh qua mạng xã hội nên vô tư nói ra. Nhưng trên thực tế, đây là cách để anh ta đánh giá khả năng kinh tế của họ. Nếu con mồi dùng Iphone đời cao, các dòng máy điện thoại đắt tiền thì anh ta mới tìm cách tiếp cận...

Với phương thức, thủ đoạn như trên, ngoài trường hợp của chị Trương, Mạnh còn hai lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với một số nạn nhân khác. Lần thứ nhất vào khoảng 11h30 ngày 23/12, tại một khách sạn trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội), Mạnh trộm cắp của chị Phạm Hương L. (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), chiếc điện thoại iPhone X 256GB; lần thứ hai vào khoảng 17h ngày 23/12, trộm cắp của chị Trịnh Thị L. (25 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội), chiếc điện thoại iPhone 8 Plus. Tang vật của vụ án, đối tượng dùng để lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.