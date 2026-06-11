Doanh số xe năng lượng mới của Omoda & Jaecoo lần đầu vượt 75.000 xe/tháng

Tháng 5/2026 vừa qua, Omoda & Jaecoo khi doanh số toàn cầu đạt 75.911 xe và tăng tới 188,66% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu vượt ngưỡng 75.000 xe/tháng.

Đáng chú ý, doanh số xe năng lượng mới (NEV) đạt 51.016 xe, tăng 227,12% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của thương hiệu. Với tổng doanh số gần gấp ba lần cùng kỳ và doanh số NEV tăng hơn ba lần, Omoda & Jaecoo tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thương hiệu ô tô có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường toàn cầu.

Kết quả này nối tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ từ đầu năm 2026. Nếu tháng 3 ghi nhận doanh số vượt 60.000 xe, tháng 4 tiến sát mốc 70.000 xe thì tháng 5 đã chính thức vượt 75.000 xe. Đà tăng trưởng liên tục theo từng tháng cho thấy sức bật mạnh mẽ của thương hiệu sau khi thiết lập cột mốc 1 triệu xe bán ra toàn cầu trong thời gian ngắn nhất đối với một thương hiệu ôtô trẻ trên thế giới.

Doanh số toàn cầu của Omoda & Jaecoo lần đầu vượt 75.000 xe/tháng.

Về danh mục sản phẩm, trong tháng 5, Jaecoo J5 đạt doanh số toàn cầu 26.335 xe. Với định vị là mẫu SUV thân thiện với thú cưng cùng hệ sinh thái trải nghiệm ngoài trời, Jaecoo J5 đang nhận được sự đón nhận tại nhiều thị trường trên thế giới.

Jaecoo J7 đạt doanh số 19.405 xe trong tháng. Mẫu xe được phát triển dành cho nhóm khách hàng đô thị yêu thích khám phá, kết hợp giữa khả năng vận hành đa địa hình và các công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Trong khi đó, Omoda C5 ghi nhận doanh số 19.098 xe, tiếp tục là một trong những mẫu xe chủ lực của thương hiệu nhờ thiết kế crossover trẻ trung cùng loạt công nghệ thông minh hướng đến thế hệ khách hàng mới.

Sự tăng trưởng đồng đều của các dòng sản phẩm chủ lực cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng toàn cầu, đồng thời phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển danh mục sản phẩm theo từng nhóm khách hàng mục tiêu.

Omoda C5 ghi nhận doanh số 19.098 xe, tiếp tục là một trong những mẫu xe chủ lực của thương hiệu nhờ thiết kế crossover trẻ trung cùng loạt công nghệ thông minh hướng đến thế hệ khách hàng mới.

Doanh số xe năng lượng mới của Omoda & Jaecoo cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 5 với 51.016 xe bán ra. Kết quả này phản ánh mức độ đón nhận ngày càng cao của người tiêu dùng toàn cầu đối với công nghệ SHS (Super Hybrid System). Đây là một trong những nền tảng công nghệ quan trọng trong chiến lược phát triển xe năng lượng mới của Omoda & Jaecoo trên phạm vi toàn cầu.

Bên cạnh xe năng lượng mới, Omoda & Jaecoo đang mở rộng đầu tư vào các công nghệ thông minh với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái di chuyển toàn diện.

Nổi bật trong đó là công nghệ SIVP (Super Intelligent Valet Parking) – hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh, cho phép xe tự động tìm vị trí đỗ và di chuyển đến vị trí người dùng yêu cầu. Công nghệ này dự kiến sẽ được triển khai tại thị trường Trung Đông từ cuối tháng 6/2026.

Trong chiến lược mở rộng toàn cầu, Omoda & Jaecoo Việt Nam được xác định là một trong những thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á.

Trong nửa cuối năm nay, Omoda & Jaecoo cũng dự kiến ra mắt toàn cầu mẫu Omoda 4. Mẫu xe sở hữu phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ thế giới công nghệ và eSports, đồng thời hợp tác cùng giải đấu VALORANT Champions Tour EMEA, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và trải nghiệm số.