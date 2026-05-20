Omoda & Jaecoo tăng tốc chiến lược toàn cầu, mở rộng sang thị trường Đức

Sau khi thiết lập kỷ lục là thương hiệu ôtô đạt 1 triệu xe nhanh nhất toàn cầu, Omoda & Jaecoo tiếp tục tạo nên làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ tại châu Âu.

Nguyễn Thảo

Cụ thể, trong tháng 4/2026, Omoda & Jaecoo liên tiếp ghi nhận doanh số và thị phần cao kỷ lục tại các thị trường trọng điểm như Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan và Anh Quốc. Đồng thời, việc chuẩn bị ra mắt tại Đức đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng toàn châu Âu của thương hiệu.

Tây Ban Nha: vượt 44.000 xe, hybrid dẫn đầu phân khúc PHEV

Là một trong những thị trường chiến lược tại châu Âu, Omoda & Jaecoo chỉ mất hai năm để vượt mốc 44.000 xe tại Tây Ban Nha. Trong 4 tháng đầu năm 2026, thương hiệu đạt 11.506 xe đăng ký mới, tăng 91% dù toàn thị trường tăng trưởng chưa đến 8%. Riêng tháng 4 ghi nhận 3.343 xe, nâng thị phần lên 3,1%.

Đáng chú ý, nhóm khách hàng cá nhân chiếm hơn 70% doanh số, giúp thương hiệu đứng thứ 6 trong nhóm khách hàng này. Ngoài ra, Omoda & Jaecoo còn dẫn đầu phân khúc SUV hạng D và đứng thứ hai phân khúc SUV hạng C tại kênh khách hàng cá nhân. Ở mảng xe plug-in hybrid (PHEV), Omoda & Jaecoo hiện là thương hiệu bán chạy thứ hai tại kênh khách hàng cá nhân tính riêng tháng 4 cũng như lũy kế từ đầu năm.

Tăng trưởng hơn 300% tại Ý, vươn lên top 4 thương hiệu ôtô Trung Quốc

Tiếp nối đà tăng trưởng mạnh từ đầu năm, thị trường Ý tiếp tục ghi nhận kết quả bùng nổ trong tháng 4. Doanh số đạt 3.857 xe, tăng tới 310,76% so với cùng kỳ năm trước, đưa thị phần lên 2,49% và giúp Omoda & Jaecoo lọt top 4 thương hiệu ôtô Trung Quốc tại thị trường này.

Trong đó, OMODA 5 đạt doanh số 1.519 xe trong tháng 4, tiếp tục là mẫu xe chủ lực của thương hiệu. Trong khi đó, Jaecoo J7 – mẫu SUV định vị off-road tinh tế – cũng ghi nhận 1.116 xe. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số thương hiệu tại Ý đạt 12.848 xe, tăng 328,98% so với cùng kỳ, cho thấy tốc độ tăng trưởng rất mạnh tại thị trường này.

Ba Lan: lần đầu lọt top 10, là những thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất

Thị trường Ba Lan cũng ghi nhận bước tiến đáng chú ý khi Omoda & Jaecoo lần đầu tiên lọt top 10 thương hiệu ôtô bán chạy nhất với thị phần 3,67%. Riêng mẫu OMODA 5 SHS-H đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng xe hybrid bán chạy tại Ba Lan. Trong tháng 4, dòng xe Omoda đạt 1.222 xe, tăng 116,3% so với cùng kỳ. Dòng xe Jaecoo cũng ghi nhận 679 xe, tăng 47,29%.

Nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, Omoda & Jaecoo hiện được xem là một trong những thương hiệu phát triển nhanh nhất tại thị trường ôtô Ba Lan.

Anh Quốc: Jaecoo J7 lọt top 3 xe bán chạy nhất toàn thị trường

Tại Anh Quốc, Omoda & Jaecoo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với 7.152 xe đăng ký mới trong tháng 4/2026, đạt thị phần 4,79%. Đặc biệt, Jaecoo J7 đang trở thành một trong những mẫu xe nổi bật nhất tại Anh trong năm 2026 với 17.668 xe đăng ký lũy kế từ đầu năm, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng xe mới bán chạy nhất thị trường.

Đức chuẩn bị ra mắt, chiến lược toàn châu Âu tăng tốc

Sau những bước tăng trưởng mạnh mẽ tại nhiều quốc gia, Omoda & Jaecoo đang chuẩn bị bước vào cột mốc quan trọng tiếp theo: ra mắt tại Đức. Là trung tâm công nghiệp ôtô lớn nhất châu Âu, đồng thời là một trong những thị trường khó tính nhất thế giới, việc hiện diện tại Đức được xem là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược toàn cầu của thương hiệu.

Chỉ trong chưa đầy 3 năm, Omoda & Jaecoo đã nhanh chóng xây dựng vị thế tại nhiều thị trường trọng điểm ở châu Âu với tốc độ tăng trưởng vượt xa mặt bằng ngành. Việc chuẩn bị gia nhập thị trường Đức sẽ giúp thương hiệu hoàn thiện mạng lưới tại các thị trường cốt lõi của châu Âu, đồng thời tăng tốc mục tiêu trở thành thương hiệu ôtô toàn cầu đạt doanh số hàng triệu xe mỗi năm.

200 robotaxi tê liệt giữa đường, Trung Quốc dừng cấp phép xe tự lái

Ngành xe tự lái tại Trung Quốc vừa đối mặt với trở ngại lớn đầu tiên sau sự cố liên quan đến khoảng 200 robotaxi của Baidu bất ngờ dừng hoạt động giữa đường.

Video: Một chiếc xe tự lái dừng giữa đường, gây tai nạn.

Sự việc xảy ra vào ngày 31/3 tại thành phố Vũ Hán, khi khoảng 200 xe tự lái thuộc chương trình Apollo Go của Baidu bất ngờ dừng giữa đường. Tình trạng này dẫn đến một số va chạm và khiến hành khách bị mắc kẹt trong xe. Dù không ghi nhận thương vong, sự cố đã gây gián đoạn giao thông và làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của hệ thống.

Hãng xe điện Trung Quốc sẽ sản xuất loạt ôtô bay vào năm 2027

Hãng xe điện Trung Quốc - Xpeng đang tăng tốc thương mại hóa ôtô bay, dự kiến sản xuất hàng loạt ngay từ năm 2027 tới.

Video: Giới thiệu ôtô bay XPENG AEROHT của Trung Quốc.

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng dự kiến sản xuất quy mô lớn ôtô bay từ năm 2027, Chủ tịch của hãng - ông Brian Gu - cho biết trong cuộc trao đổi với Reuters. Xpeng đã nhận hơn 7.000 đơn đặt hàng cho mẫu ôtô bay, phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, nơi công ty đang hoàn tất các thủ tục phê duyệt với cơ quan quản lý hàng không.

Xe máy điện Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ

Doanh số xe máy điện ở Việt Nam vừa tăng kỷ lục gần 100%. Chỉ sau nửa đầu năm, hơn 209.000 xe đã được bàn giao, đưa tổng lượng xe cả năm chạm mốc 700.000 chiếc.

Video: VinFast Viper - Xe máy điện đổi pin có gì hay?

Với doanh số tăng trưởng gần 100% trong nửa đầu năm và lộ trình "vùng phát thải thấp" tại Hà Nội đang cận kề, thị trường xe máy điện Việt Nam đang chứng kiến một cuộc bùng nổ thực sự. Đáng chú ý, VinFast đang cho thấy sức mạnh áp đảo với mức tăng trưởng lên đến 500%, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về quy mô thị trường xe điện.

