Tạp chí Forbes "điểm" các nhà điều hành công ty giàu nhất ở Nga

1. Alexander Dyukov

Alexander Dyukov nguyên là chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn hóa dầu Sibur Holding PJSC, hiện sở hữu 3,9% cổ phần của tập đoàn này và số cổ phần này ước tính có giá trị tương đương 729 triệu USD.

Hiện tại, ông đang là Chủ tịch hội đồng quản trị Gazprom Neft, một trong 5 công ty giàu nhất nước Nga và là một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Zenit St Petersburg.

3. Dmitry Strezhnev

Andrey Melnichenko, Chủ tịch công ty hóa chất EuroChem sở hữu tới 90% cổ phần công ty, người đứng thứ 139 trong danh sách tỷ phú thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes. Trong khi đó, Dmitri Strezhnev, giám đốc điều hành công ty hóa chất EuroChem chỉ sở hữu 10% còn lại tương đương 623 triệu USD.

Dmitry Strezhnev bên phải. (Ảnh: RBC)

4. Vladimir Rashevsky

Vladimir Rashevsky, người đứng đầu hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty năng lượng than Siberia – SUEK (Siberian Coal Energy Co) sở hữu 7,8% cổ phần ước tính giá trị khoảng 430 triệu USD. Nhà sản xuất than đá lớn nhất nước Nga , SUEK, dự định tăng sản lượng thêm 20 triệu tấn (tương ứng 18%) trong vòng 4 năm tới và điều đó cũng có nghĩa giá trị cổ phần của Vladimir Rashevsky còn tăng hơn trong tương lai.

Vladimir Rashevsky. (Ảnh: RBC)

5. Ivan Streshinsky

Ivan Streshinsky, Giám đốc điều hành tập đoàn đa quốc gia USM Holdings đang sở hữu 3% cổ phần tập đoàn nay, ước tính khoảng 402 triệu USD.