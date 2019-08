Phó TGĐ Tô Công Lý và các “anh Hai” ăn chơi... xộ khám nổi tiếng Việt Nam

Sáng 18/8, dư luận Cà Mau xôn xao trước tin ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Công Lý (Công ty Công Lý, phường 8, TP Cà Mau) bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vị "thiếu gia" này là con trai ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, và là một đại gia có tiếng về điện gió ở Việt Nam. Ở Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng, ông Tô Công Lý được nhiều người biết đến khi thường ngồi trên xe Lexus và siêu xe Bentley cùng gắn biển số ngoại giao. Ông Lý cũng sử dụng điện thoại Vertu sang trọng. Trước ông Tô Công Lý, tháng 4/2019, dư luận cũng rúng động khi nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty TISCO - Trần Văn Khâm bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến các sai phạm khiến dự án trị giá hơn 8.000 tỉ đồng của Công ty Gang thép Thái Nguyên biến thành đống sắt gỉ. Ông Trần Văn Khâm được biết đến căn biệt thự khủng của gia đình ở P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên. Theo người dân địa phương, đây là căn biệt thự to nhất vùng. Không rõ căn biệt thự có giá trị bao nhiêu nhưng chủ nhà phải mất 2 năm mới xây xong. Ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh không chỉ "nổi tiếng", theo một cách nào đó về những việc ăn tàn, phá hại khi ở Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC), mà trong giới doanh nghiệp, Trịnh Xuân Thanh từ lâu cũng khét tiếng với những món đồ, cách ăn chơi xa xỉ của mình. Theo Dân trí, phó tổng một Tập đoàn "tỷ đô" choáng váng với chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G của Trịnh Xuân Thanh. Đây là phiên bản đặc biệt với vỏ bọc làm từ vàng trắng cùng những họa tiết điêu khắc, chạm trổ tinh vi hoàn toàn thủ công. Và ở thời điểm Trịnh Xuân Thanh khoe với vị phó tổng này (năm 2015), giá nó đã ở mức 1,7 triệu USD (tức là khoảng 39 tỷ đồng, tính theo tỷ giá hiện thời). Đầu tháng 1/2006, ông Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Ban Quản lý Các Dự án PMU-18 bị bắt giữ và cáo buộc đã cá độ bóng đá với số tiền trên 1,8 triệu USD. Ông bị tố cáo đã dùng tiền thắng để bao gái. Công an đã tìm thấy tài liệu trong máy tính của đơn vị cho thấy trên 200 nhân viên đã tham gia cá độ. Nắm giữ cương vị lớn, có chức và có quyền, Bùi Tiến Dũng bắt đầu việc thu về cho mình những khoản lợi kếch xù từ nguồn hoa hồng của các dự án và các doanh nghiệp “sân sau”. Tiền nhiều, lại tự do vì đã ly thân với vợ, Dũng lao vào chơi cờ bạc. Thú chơi mà Dũng ham mê nhất là cá độ bóng đá. Khi bị bắt, theo số liệu của cơ quan điều tra, Dũng đã “nướng” khoảng 7 triệu USD vào tiền cá độ bóng đá. Video: Bắt “thiếu gia” điện gió Bạc Liêu. Nguồn: VTC.

Sáng 18/8, dư luận Cà Mau xôn xao trước tin ông Tô Công Lý (35 tuổi), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Công Lý (Công ty Công Lý, phường 8, TP Cà Mau) bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vị "thiếu gia" này là con trai ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, và là một đại gia có tiếng về điện gió ở Việt Nam. Ở Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng, ông Tô Công Lý được nhiều người biết đến khi thường ngồi trên xe Lexus và siêu xe Bentley cùng gắn biển số ngoại giao. Ông Lý cũng sử dụng điện thoại Vertu sang trọng. Trước ông Tô Công Lý, tháng 4/2019, dư luận cũng rúng động khi nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty TISCO - Trần Văn Khâm bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến các sai phạm khiến dự án trị giá hơn 8.000 tỉ đồng của Công ty Gang thép Thái Nguyên biến thành đống sắt gỉ. Ông Trần Văn Khâm được biết đến căn biệt thự khủng của gia đình ở P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên. Theo người dân địa phương, đây là căn biệt thự to nhất vùng. Không rõ căn biệt thự có giá trị bao nhiêu nhưng chủ nhà phải mất 2 năm mới xây xong. Ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh không chỉ "nổi tiếng", theo một cách nào đó về những việc ăn tàn, phá hại khi ở Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC), mà trong giới doanh nghiệp, Trịnh Xuân Thanh từ lâu cũng khét tiếng với những món đồ, cách ăn chơi xa xỉ của mình. Theo Dân trí, phó tổng một Tập đoàn "tỷ đô" choáng váng với chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G của Trịnh Xuân Thanh. Đây là phiên bản đặc biệt với vỏ bọc làm từ vàng trắng cùng những họa tiết điêu khắc, chạm trổ tinh vi hoàn toàn thủ công. Và ở thời điểm Trịnh Xuân Thanh khoe với vị phó tổng này (năm 2015), giá nó đã ở mức 1,7 triệu USD (tức là khoảng 39 tỷ đồng, tính theo tỷ giá hiện thời). Đầu tháng 1/2006, ông Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Ban Quản lý Các Dự án PMU-18 bị bắt giữ và cáo buộc đã cá độ bóng đá với số tiền trên 1,8 triệu USD. Ông bị tố cáo đã dùng tiền thắng để bao gái. Công an đã tìm thấy tài liệu trong máy tính của đơn vị cho thấy trên 200 nhân viên đã tham gia cá độ. Nắm giữ cương vị lớn, có chức và có quyền, Bùi Tiến Dũng bắt đầu việc thu về cho mình những khoản lợi kếch xù từ nguồn hoa hồng của các dự án và các doanh nghiệp “sân sau”. Tiền nhiều, lại tự do vì đã ly thân với vợ, Dũng lao vào chơi cờ bạc. Thú chơi mà Dũng ham mê nhất là cá độ bóng đá. Khi bị bắt, theo số liệu của cơ quan điều tra, Dũng đã “nướng” khoảng 7 triệu USD vào tiền cá độ bóng đá. Video: Bắt “thiếu gia” điện gió Bạc Liêu. Nguồn: VTC.