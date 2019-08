Khám phá “dịch vụ đặc biệt” trên chuyến bay gần nửa tỷ

Với hạng The Residence của hãng hàng không Etihad, khách hàng được đón bằng xe sang từ địa điểm lưu trú. Khách hàng trên chuyến bay còn có lối đi và khu vực làm thủ tục riêng. Phòng chờ của hành khách VIP này biệt lập, có khu vực nhà hàng. Tại đây, khách sẽ được phục vụ những món ăn hảo hạng. Thậm chí, bạn còn được phục vụ xì gà Cu-ba. Trong phòng chờ, khách có thể thoải mái thư giãn tại khu vực spa. Vé hạng The residence được bố trí khoang riêng với 3 phòng: phòng khách, phòng tắm và phòng ngủ. Ảnh của khách được in riêng nhằm tạo cảm giác gần gũi như ở nhà. Khi lên máy bay, khách được nhân viên chuẩn bị bộ đồ riêng. Wifi cũng được phục vụ suốt trên chuyến bay. Thực đơn hàng chục món được chuẩn bị sẵn để khách lựa chọn. Đặc biệt, khoang The residence còn có phòng tắm riêng. Phòng ngủ được trang bị ti vi hiện đại và giường đôi êm ái. Trước khi máy bay hạ cánh kết thúc, bữa sáng được nhân viên phục vụ tận giường. Nguồn ảnh: CNN, Sam Chui. Video: Máy bay hạ cánh khẩn cấp. Nguồn: Vietnamnet.

Với hạng The Residence của hãng hàng không Etihad, khách hàng được đón bằng xe sang từ địa điểm lưu trú. Khách hàng trên chuyến bay còn có lối đi và khu vực làm thủ tục riêng. Phòng chờ của hành khách VIP này biệt lập, có khu vực nhà hàng. Tại đây, khách sẽ được phục vụ những món ăn hảo hạng. Thậm chí, bạn còn được phục vụ xì gà Cu-ba. Trong phòng chờ, khách có thể thoải mái thư giãn tại khu vực spa. Vé hạng The residence được bố trí khoang riêng với 3 phòng: phòng khách, phòng tắm và phòng ngủ. Ảnh của khách được in riêng nhằm tạo cảm giác gần gũi như ở nhà. Khi lên máy bay, khách được nhân viên chuẩn bị bộ đồ riêng. Wifi cũng được phục vụ suốt trên chuyến bay. Thực đơn hàng chục món được chuẩn bị sẵn để khách lựa chọn. Đặc biệt, khoang The residence còn có phòng tắm riêng. Phòng ngủ được trang bị ti vi hiện đại và giường đôi êm ái. Trước khi máy bay hạ cánh kết thúc, bữa sáng được nhân viên phục vụ tận giường. Nguồn ảnh: CNN, Sam Chui. Video: Máy bay hạ cánh khẩn cấp. Nguồn: Vietnamnet.