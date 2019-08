Hé lộ nhân thân tỷ phú sàn chứng khoán Việt: Người giàu nhất mới "nhập kho" ngàn tỷ

Thị trường chứng khoán tiếp đà tăng điểm trong tuần qua, tuy nhiên VN-Index vẫn chưa thể vượt qua được ngưỡng 1.000 điểm khi kết thúc giao dịch tại ngưỡng 992,45 điểm, tăng 12,45 điểm (+1,3%) so với tuần trước.

Với việc thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm trong trong tuần qua, phần lớn các nhóm ngành cổ phiếu chính đều có sự tăng trưởng. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính tăng 2,1% do sự tăng giá của các mã trong ngành bất động sản như VIC (+2,5%), VHM (+4,2%)...

Với việc cổ phiếu VIC tăng 2,5% lên 125.000 đồng/cổ phiếu, tài sản của Chủ tịch Vingoup Phạm Nhật Vượng cũng tăng thêm 5.600 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua, đạt mức 233.148 tỷ đồng.

Thậm chí, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng từng đạt mức 235.200 tỷ đồng, tương đương 10,16 tỷ USD, trong phiên giao dịch hôm thứ Năm, 22/08.

Tuần giao dịch vừa qua cũng mang lại niềm vui cho người giàu thứ hai trên TTCK, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – TGĐ Vietjet Air, Phó Chủ tịch HDBank. Mặc dù cổ phiếu HDB của HDBank đứng giá tham chiếu 26.400 đồng/cp so với đầu tuần, nhưng cổ phiếu VJC của Vietjet Air lại tăng 2,68% lên 134.000 đồng/cp.

Mức tăng nói trên giúp cho giá trị cổ phiếu VJC do bà Thảo đang nắm giữ tăng thêm 707 tỷ đồng chỉ trong 1 tuần giao dịch. Hiện tổng giá trị cổ phiếu HDB và VJC do cá nhân bà Thảo nắm giữ đã đạt 28.045 tỷ đồng.

Không có được mức tăng về giá trị tài sản sau khi kết thúc tuần giao dịch như hai nhân vật nói trên, bộ đôi tỷ phú đang đứng thứ ba và thứ tư trên bảng xếp hạng là Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang chấp nhận mức giảm về giá trị tài sản sau một tuần giao dịch.

Ông Nguyễn Đăng Quang (trái) và ông Hồ Hùng Anh.

Tuy nhiên, mức giảm là không đáng kể so với khối tài sản gần tỷ đô của hai đại gia này. Nguyên do là cổ phiếu MSN của Masan Group đứng giá tham chiếu 77.000 đồng/cp so với tuần trước, trong khi cổ phiếu TCB của Techcombank giảm nhẹ 1,14% còn 21.650 đồng/cp.



Theo đó, tài sản của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, cổ đông lớn của MSN, giảm 9,8 tỷ đồng còn 19.893 tỷ đồng. Tài sản của Chủ tịch MSN Nguyễn Đăng Quang, Phó Chủ tịch TCB, giảm 2,35 tỷ đồng còn 19.621 tỷ đồng.

Như vậy, giá trị tài sản của ông Quang đã ở gần so với giá trị tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng. Cụ thể, bà Hương đang có 18.882 tỷ đồng, tăng 453 tỷ đồng sau 1 tuần giao dịch.

Trong số 5 tỷ phú còn lại thuộc tốp 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán , cả 5 người này đều có được mức tăng về giá trị cổ phiếu trong tuần qua. Mức tăng mạnh nhất thuộc về bà Phạm Thúy Hằng (em vợ ông Phạm Nhật Vượng) khi có thêm 302 tỷ đồng từ VIC, đạt 12.610 tỷ đồng. Đứng thứ hai là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, với mức tăng 140 tỷ đồng lên 16.275 tỷ đồng.

Các cá nhân Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC; Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Công ty Vicostone; và Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland, chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ về giá trị cổ phiếu so với tuần trước đó