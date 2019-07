Hé lộ con số khủng về khối tài sản mới có của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/7, VN-Index tăng tới 6,54 điểm tương ứng 0,66% lên 994,95 điểm. Trong đó, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng 1.200 đồng (1%) lên mức 123.200 đồng/cổ phiếu. Mặc dù chỉ tăng 1% nhưng tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup) đã bỏ túi 2.238 tỷ đồng nhờ giá trị cổ phiếu do ông nắm giữ tăng giá. Hiện tại, số cổ phiếu VIC do ông Vượng nắm giữ (hơn 1,8 tỷ cổ phiếu) đang có giá 229.791 tỷ đồng, tương đương 9,926 tỷ USD. Đáng chú ý, sau chuỗi 5 phiên giao dịch gần nhất liên tục tăng giá, tài sản của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 15.667 tỷ đồng. Khối tài sản này đủ lớn để tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ xa người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng người giàu Việt Nam. Trong khi đó, với việc cả cổ phiếu HDB của HDBank và VJC của Vietjet Air cùng tăng giá trong phiên 25/7, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 42 tỷ đồng, nâng tổng giá trị tài sản hiện có thông qua HDB và VJC lên con số 27.834 tỷ đồng, kém xa tài sản của ông Vượng. Dù vậy, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn giữ một khoảng cách khá xa so với người đứng thứ ba trong danh sách này là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/7, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông Hồ Hùng Anh đã tăng thêm 22,76 tỷ đồng lên mức 20.803 tỷ đồng thông qua việc sở hữu nhiều cổ phiếu TCB (Techcombank) và MSN (Masan). Vị trí thứ 4 thuộc về ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group với tổng tài sản hiện có từ TCB và MSN là 20.573 tỷ đồng, tăng 24,7 tỷ đồng so với phiên giao dịch một ngày trước đó. Ấn tượng hơn, đứng thứ 5 trong danh sách tỷ phú chứng khoán là bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, với khối tài sản trị giá 18.610 tỷ đồng thông qua việc nắm giữ VIC. Video: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thử lái xe Vinfast. Nguồn: VTC14

