Đĩa nghe nhạc cũ rích, tưởng vứt chẳng ai nhặt lại bán được tiền tỷ

That’ll Be The Day (The Quarrymen) – 200.000 Bảng Anh (6,1 tỷ VND). Đĩa đơn ra mắt năm 1958 của nhóm nhạc The Quarrymen cùng tay trống Colin Hanton và nghệ sĩ piano John Duff Lowe. Có 25 đĩa nhạc được phát hành năm 1981, mỗi bản trị giá 10.000 bảng, nhưng chỉ có một bản đĩa gốc quảng bá acetate được bán với giá 200.000 Bảng Anh. Love Me Do (The Beatles) – 99.158 USD (2,4 tỷ VND). Bất cứ thứ gì thuộc về The Beatles và các bản dẫn xuất spin-off của họ đều có giá trị vô cùng lớn. Love Me Do là album đầu tay của nhóm và chỉ còn duy nhất một bản acetate còn lại của album này. Do I Love You? (Frank Wilson) – 18.475 USD (460 triệu VND). Chỉ có 2 chiếc đĩa than cỡ 7 inch của album Do I Love You được Frank Wilson phát hành, chính vì thế chúng thực sự là gia tài lớn đối với những nhà sưu tầm đĩa than. Một chiếc được bán với giá 15.000 bảng cho một nhà sưu tập người Scotland vào năm 1999, nhưng đó là 20 năm trước, vì vậy ai biết được giá trị của nó hiện tại là bao nhiêu? Street Fighting Man (The Rolling Stones) – 17.058 USD (426 triệu VND). Bản gốc của album này được The Rolling Stones phát hành tại Mỹ vào năm 1968 với nội dung về Hội nghị Quốc gia Dân chủ Chicago năm 1968. Điều này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho nhóm khi nhúng tay vào chính chị, có lẽ đây là lý do khiến nhóm nhanh chóng tan rã sau đó. God Save The Queen (Sex Pistols) – 12.317 USD (307 triệu VND).

Khi Sex Pistols dần bị rơi vào quên lãng, họ đã phát hành album này như một lời ngợi ca đối với Nữ hoàng Anh trong lễ kỷ niệm 25 năm tại vị của bà. Đĩa đơn được nhanh chóng kéo lại danh tiếng cho nhóm và các đĩa đơn được săn đón đã mang lại cho họ khối tài sản kếch xù. Double Fantasy (John Lennon & Yoko Ono) – 150.000 USD (3,4 tỷ VND). “Double Fantasy” là album phòng thu thứ 5 của ca sĩ người Anh John Lennon cùng vợ, Yoko Ono. Ban đầu album không nhận được sự chào đón của thính giả, nhưng sau đó album này trở nên đặc biệt khi gắn liền với vụ ám sát của John trong 1 tháng sau đó. Đĩa nhạc Double Fantasy được bán vào năm 1999 với giá 150.000 USD. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (The Beatles) – 290.000 USD (6,7 tỷ VND). Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band là album phòng thu thứ 8 của ban nhạc The Beatles được phát hành vào năm 1967. Sgt. Pepper được coi là một trong những kiệt tác của lịch sử âm nhạc, một trong những album vĩ đại nhất thế giới. Album đã được mua lại với giá 290.000 USD cho ấn bản đầu tiên. My Happiness (Elvis Presley) – 300.000 USD (6,9 tỷ VND). “My Happiness”là một bản nhạc pop không lời được viết vào giữa thế kỷ 20. Đã có nhiều phiên bản lời bải hát được viết cho bản nhạc này. Trong đó, phiên bản nổi tiếng nhất của bài hát được viết lời của Betty Peterson Blasco, đã được xuất bản vào năm 1948. Elvis đã từng thu âm bản ghi này và bản thu của ông được đấu giá 300.000 USD. White Album (The Beatles) – 790.000 USD (18 tỷ VND). White Album, tên thật là The Beatles, là album thứ 8 của nhóm The Beatles. Vì toàn bộ mặt ngoài của album có màu trắng nên mọi người gọi là White Album để phân biệt với những album “The Beatles” khác. Album đã bán được khoảng 30 triệu đĩa và được tạp chí Rolling Stone xếp hạng thứ 10 trong danh sách “500 album vĩ đại nhất mọi thời đại”. Once Upon a Time in Shaolin (Wu-Tang Clan) – 2 triệu USD (46 tỷ VND). Wu-Tang Clan là một nhóm nhạc hip hop người Mỹ đến từ New York và là một trong những nhóm hip-hop có ảnh hưởng nhất thế giới. Đĩa than Once upon a time in Shaolin là chiếc đĩa than đắt nhất từng được bán ra trong làng âm nhạc thế giới. Quyết định bán ra đi kèm một cam kết rằng người mua không thể bán hoặc kiếm tiền từ chiếc đĩa này trong 100 năm, mặc dù chủ sở hữu có thể phát hành album miễn phí nếu họ muốn.

That’ll Be The Day (The Quarrymen) – 200.000 Bảng Anh (6,1 tỷ VND). Đĩa đơn ra mắt năm 1958 của nhóm nhạc The Quarrymen cùng tay trống Colin Hanton và nghệ sĩ piano John Duff Lowe. Có 25 đĩa nhạc được phát hành năm 1981, mỗi bản trị giá 10.000 bảng, nhưng chỉ có một bản đĩa gốc quảng bá acetate được bán với giá 200.000 Bảng Anh. Love Me Do (The Beatles) – 99.158 USD (2,4 tỷ VND). Bất cứ thứ gì thuộc về The Beatles và các bản dẫn xuất spin-off của họ đều có giá trị vô cùng lớn. Love Me Do là album đầu tay của nhóm và chỉ còn duy nhất một bản acetate còn lại của album này. Do I Love You? (Frank Wilson) – 18.475 USD (460 triệu VND). Chỉ có 2 chiếc đĩa than cỡ 7 inch của album Do I Love You được Frank Wilson phát hành, chính vì thế chúng thực sự là gia tài lớn đối với những nhà sưu tầm đĩa than. Một chiếc được bán với giá 15.000 bảng cho một nhà sưu tập người Scotland vào năm 1999, nhưng đó là 20 năm trước, vì vậy ai biết được giá trị của nó hiện tại là bao nhiêu? Street Fighting Man (The Rolling Stones) – 17.058 USD (426 triệu VND). Bản gốc của album này được The Rolling Stones phát hành tại Mỹ vào năm 1968 với nội dung về Hội nghị Quốc gia Dân chủ Chicago năm 1968. Điều này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho nhóm khi nhúng tay vào chính chị, có lẽ đây là lý do khiến nhóm nhanh chóng tan rã sau đó. God Save The Queen (Sex Pistols) – 12.317 USD (307 triệu VND).

Khi Sex Pistols dần bị rơi vào quên lãng, họ đã phát hành album này như một lời ngợi ca đối với Nữ hoàng Anh trong lễ kỷ niệm 25 năm tại vị của bà. Đĩa đơn được nhanh chóng kéo lại danh tiếng cho nhóm và các đĩa đơn được săn đón đã mang lại cho họ khối tài sản kếch xù. Double Fantasy (John Lennon & Yoko Ono) – 150.000 USD (3,4 tỷ VND). “Double Fantasy” là album phòng thu thứ 5 của ca sĩ người Anh John Lennon cùng vợ, Yoko Ono. Ban đầu album không nhận được sự chào đón của thính giả, nhưng sau đó album này trở nên đặc biệt khi gắn liền với vụ ám sát của John trong 1 tháng sau đó. Đĩa nhạc Double Fantasy được bán vào năm 1999 với giá 150.000 USD. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (The Beatles) – 290.000 USD (6,7 tỷ VND). Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band là album phòng thu thứ 8 của ban nhạc The Beatles được phát hành vào năm 1967. Sgt. Pepper được coi là một trong những kiệt tác của lịch sử âm nhạc, một trong những album vĩ đại nhất thế giới. Album đã được mua lại với giá 290.000 USD cho ấn bản đầu tiên. My Happiness (Elvis Presley) – 300.000 USD (6,9 tỷ VND). “My Happiness”là một bản nhạc pop không lời được viết vào giữa thế kỷ 20. Đã có nhiều phiên bản lời bải hát được viết cho bản nhạc này. Trong đó, phiên bản nổi tiếng nhất của bài hát được viết lời của Betty Peterson Blasco, đã được xuất bản vào năm 1948. Elvis đã từng thu âm bản ghi này và bản thu của ông được đấu giá 300.000 USD. White Album (The Beatles) – 790.000 USD (18 tỷ VND). White Album, tên thật là The Beatles, là album thứ 8 của nhóm The Beatles. Vì toàn bộ mặt ngoài của album có màu trắng nên mọi người gọi là White Album để phân biệt với những album “The Beatles” khác. Album đã bán được khoảng 30 triệu đĩa và được tạp chí Rolling Stone xếp hạng thứ 10 trong danh sách “500 album vĩ đại nhất mọi thời đại”. Once Upon a Time in Shaolin (Wu-Tang Clan) – 2 triệu USD (46 tỷ VND). Wu-Tang Clan là một nhóm nhạc hip hop người Mỹ đến từ New York và là một trong những nhóm hip-hop có ảnh hưởng nhất thế giới. Đĩa than Once upon a time in Shaolin là chiếc đĩa than đắt nhất từng được bán ra trong làng âm nhạc thế giới. Quyết định bán ra đi kèm một cam kết rằng người mua không thể bán hoặc kiếm tiền từ chiếc đĩa này trong 100 năm, mặc dù chủ sở hữu có thể phát hành album miễn phí nếu họ muốn.