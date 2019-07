Choáng ngất khi tỷ phú trút núi tiền để mua thứ điên rồ này

1. Bảo quản cá mập - tỷ phú Steve Cohen. Chi phí: 12 triệu USD (khoảng 280 tỷ VND). Rất nhiều người giàu có bể cá ấn tượng, nhưng đó chỉ là trò trẻ con so với việc ngâm cả một con cá mập dài hơn 4m để ngắm. Năm 2004, tỷ phú Steve Cohen đã mua thứ có thể là tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhất thế giới: một con cá mập hổ 4, 2 m được bảo quản với sự kết hợp của rượu và hợp chất formaldehyd. 2. Ngôi nhà “quái dị” - tỷ phú Mukesh Ambani. Chi phí: 1 tỷ USD (hơn 23.000 tỷ VND). Mukesh Ambani thừa kế và điều hành một đế chế dầu mỏ, mang lại cho ông giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 43 tỷ đô la. Ông trùm Ấn Độ đã sử dụng 1 tỷ đô la tài sản đó để xây dựng ngôi nhà đắt nhất ở quê hương mình, cũng như trên toàn thế giới. 3. Siêu du thuyền - tỷ phú Roman Abramovich. Chi phí: 1,2 tỷ USD (gần 28.000 tỷ VND). Du thuyền là vũ khí quan trọng trong cuộc chiến giành quyền lực của giới siêu giàu trên thế giới. Tỷ phú Nga Roman Abramovich sở hữu du thuyền lớn nhất và đắt nhất thế giới, Eclipse. Ra mắt vào năm 2010, Eclipse sở hữu 560 m2 không gian sống với 11 dãy phòng. Du thuyền này còn sở hữu 3 tàu ngầm có thể lặn sâu tới 50m. 4. Đảo Hawaii - tỷ phú Larry Ellison. Chi phí: 300 triệu USD (7.000 tỷ VND). Đối với người sáng lập tập đoàn danh tiếng Oracle, Ellison, ngôi nhà của ông là cả một hòn đảo của Hawaii, Lanai, mà ông mua lại vào năm 2012 với giá 300 triệu USD, theo CNBC. Thiên đường nhiệt đới của ông có diện tích hơn 3.600 m2, với hai khu nghỉ dưỡng và một thị trấn với dân số 3.200 người. 5. Chiếc phi cơ Airbus A380 - Hoàng tử Alwaleed bin Talal. Chi phí: Ít nhất 500 triệu USD (gần 12.000 tỷ VND). Năm 2007, Hoàng tử Alwaleed bin Talal đã trả 319 triệu USD để mua một máy bay phản lực siêu hạng hai tầng A380 - máy bay chở khách lớn nhất thế giới của Airbus. Ông đã ra lệnh nâng cấp để tạo ra không gian cho những con ngựa cưng của mình cùng hai chiếc xe Rolls Royce. Do đó, tổng giá trị của chiếc máy bay đã vượt quá 500 triệu USD. 6. Bức ảnh cũ kỹ Billy the Kid - tỷ phú William Koch. Chi phí: 2,3 triệu USD (hơn 53 tỷ VND). Vào năm 2011, tỷ phú William Koch đã giành được viên ngọc quý khi ông trả 2,3 triệu đô la cho bức ảnh duy nhất còn lại trên thế giới về nhân vật nổi tiếng Billy the Kid. 7. Những nét vẽ nguệch ngoạc của Leonardo Da Vinci - Bill Gates. Chi phí: 30 triệu USD (699 tỷ VND). Năm 1994, Gates đã chi 30,8 triệu đô la để sở hữu Codex Leicester, một bản thảo 72 trang mà da Vinci biên soạn vào đầu thế kỷ 16, hoàn chỉnh với các sơ đồ, bài viết, bản phác thảo và ý tưởng cho các phát minh trong tương lai. 8. Tòa báo Washington Post – Jeff Bezos. Chi phí: 250 triệu USD (gần 6000 tỷ VND). Tờ Washington Post vốn tai tiếng về những khoe khoang, là tờ báo chuyên hạ bệ tổng thống. Tờ báo này từng được điều hành bởi gia đình Graham trong 80 năm. Vào năm 2013, nhà sáng lập Amazon đã mua một trong những ấn phẩm báo chí có ảnh hưởng nhất thế giới với giá 250 triệu USD, theo Tạp chí Phố Wall. 9. Bảo tàng của Carlos Slim ở Mexico. Chi phí: 800 triệu USD (hơn 18.000 tỷ VND). Có hai loại người sưu tầm nghệ thuật: Những người sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật và những người sở hữu bảo tàng của riêng họ. Với tài sản ròng trị giá 71,4 tỷ USD, ông trùm viễn thông Carlos Slim là người giàu nhất Mexico. Năm 2011, ông mở Bảo tàng Soumaya - một bảo tàng nghệ thuật sáu tầng – phục vụ việc trưng bày bộ sưu tập huyền thoại mà ông sở hữu. Tổng cộng, tỷ phú Carlos Slim sở hữu hơn 65.000 tác phẩm, bao gồm một số tác phẩm nghệ thuật vô giá của châu Âu và Mexico. 10. Cây vĩ cầm – tỷ phú Maxim Viktorov. Chi phí: 3,9 triệu USD (hơn 90 tỷ VND). Năm 2008, một trong những nhạc cụ hiếm nhất trên trái đất lần đầu tiên được chơi trong suốt bảy thập kỷ. Nhạc cụ đó là một cây vĩ cầm, thuộc sở hữu của Maxim Viktorov - một luật sư giàu có và là người đam mê vĩ cầm cuồng nhiệt.

1. Bảo quản cá mập - tỷ phú Steve Cohen. Chi phí: 12 triệu USD (khoảng 280 tỷ VND). Rất nhiều người giàu có bể cá ấn tượng, nhưng đó chỉ là trò trẻ con so với việc ngâm cả một con cá mập dài hơn 4m để ngắm. Năm 2004, tỷ phú Steve Cohen đã mua thứ có thể là tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhất thế giới: một con cá mập hổ 4, 2 m được bảo quản với sự kết hợp của rượu và hợp chất formaldehyd. 2. Ngôi nhà “quái dị” - tỷ phú Mukesh Ambani. Chi phí: 1 tỷ USD (hơn 23.000 tỷ VND). Mukesh Ambani thừa kế và điều hành một đế chế dầu mỏ, mang lại cho ông giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 43 tỷ đô la. Ông trùm Ấn Độ đã sử dụng 1 tỷ đô la tài sản đó để xây dựng ngôi nhà đắt nhất ở quê hương mình, cũng như trên toàn thế giới. 3. Siêu du thuyền - tỷ phú Roman Abramovich. Chi phí: 1,2 tỷ USD (gần 28.000 tỷ VND). Du thuyền là vũ khí quan trọng trong cuộc chiến giành quyền lực của giới siêu giàu trên thế giới. Tỷ phú Nga Roman Abramovich sở hữu du thuyền lớn nhất và đắt nhất thế giới, Eclipse. Ra mắt vào năm 2010, Eclipse sở hữu 560 m2 không gian sống với 11 dãy phòng. Du thuyền này còn sở hữu 3 tàu ngầm có thể lặn sâu tới 50m. 4. Đảo Hawaii - tỷ phú Larry Ellison. Chi phí: 300 triệu USD (7.000 tỷ VND). Đối với người sáng lập tập đoàn danh tiếng Oracle, Ellison, ngôi nhà của ông là cả một hòn đảo của Hawaii, Lanai, mà ông mua lại vào năm 2012 với giá 300 triệu USD, theo CNBC. Thiên đường nhiệt đới của ông có diện tích hơn 3.600 m2, với hai khu nghỉ dưỡng và một thị trấn với dân số 3.200 người. 5. Chiếc phi cơ Airbus A380 - Hoàng tử Alwaleed bin Talal. Chi phí: Ít nhất 500 triệu USD (gần 12.000 tỷ VND). Năm 2007, Hoàng tử Alwaleed bin Talal đã trả 319 triệu USD để mua một máy bay phản lực siêu hạng hai tầng A380 - máy bay chở khách lớn nhất thế giới của Airbus. Ông đã ra lệnh nâng cấp để tạo ra không gian cho những con ngựa cưng của mình cùng hai chiếc xe Rolls Royce. Do đó, tổng giá trị của chiếc máy bay đã vượt quá 500 triệu USD. 6. Bức ảnh cũ kỹ Billy the Kid - tỷ phú William Koch. Chi phí: 2,3 triệu USD (hơn 53 tỷ VND). Vào năm 2011, tỷ phú William Koch đã giành được viên ngọc quý khi ông trả 2,3 triệu đô la cho bức ảnh duy nhất còn lại trên thế giới về nhân vật nổi tiếng Billy the Kid. 7. Những nét vẽ nguệch ngoạc của Leonardo Da Vinci - Bill Gates. Chi phí: 30 triệu USD (699 tỷ VND). Năm 1994, Gates đã chi 30,8 triệu đô la để sở hữu Codex Leicester, một bản thảo 72 trang mà da Vinci biên soạn vào đầu thế kỷ 16, hoàn chỉnh với các sơ đồ, bài viết, bản phác thảo và ý tưởng cho các phát minh trong tương lai. 8. Tòa báo Washington Post – Jeff Bezos. Chi phí: 250 triệu USD (gần 6000 tỷ VND). Tờ Washington Post vốn tai tiếng về những khoe khoang, là tờ báo chuyên hạ bệ tổng thống. Tờ báo này từng được điều hành bởi gia đình Graham trong 80 năm. Vào năm 2013, nhà sáng lập Amazon đã mua một trong những ấn phẩm báo chí có ảnh hưởng nhất thế giới với giá 250 triệu USD, theo Tạp chí Phố Wall. 9. Bảo tàng của Carlos Slim ở Mexico. Chi phí: 800 triệu USD (hơn 18.000 tỷ VND). Có hai loại người sưu tầm nghệ thuật: Những người sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật và những người sở hữu bảo tàng của riêng họ. Với tài sản ròng trị giá 71,4 tỷ USD, ông trùm viễn thông Carlos Slim là người giàu nhất Mexico. Năm 2011, ông mở Bảo tàng Soumaya - một bảo tàng nghệ thuật sáu tầng – phục vụ việc trưng bày bộ sưu tập huyền thoại mà ông sở hữu. Tổng cộng, tỷ phú Carlos Slim sở hữu hơn 65.000 tác phẩm, bao gồm một số tác phẩm nghệ thuật vô giá của châu Âu và Mexico. 10. Cây vĩ cầm – tỷ phú Maxim Viktorov. Chi phí: 3,9 triệu USD (hơn 90 tỷ VND). Năm 2008, một trong những nhạc cụ hiếm nhất trên trái đất lần đầu tiên được chơi trong suốt bảy thập kỷ. Nhạc cụ đó là một cây vĩ cầm, thuộc sở hữu của Maxim Viktorov - một luật sư giàu có và là người đam mê vĩ cầm cuồng nhiệt.