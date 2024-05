Bí ẩn gia tộc có tỷ phú nhiều gấp 3 lần Việt Nam

Cargill-MacMillan được biết đến là gia tộc giàu thứ tư nước Mỹ với khối tài sản trị giá 47 tỷ USD, sở hữu công ty Cargill đình đám. Ảnh: Cargill-MacMillan's Nếu coi gia tộc Cargill-MacMillan là một "quốc gia" thì với 14 tỷ phú (năm 2019), Cargill-MacMillan có nhiều tỷ phú ngang với Thụy Điển và Israel. Nếu so với Việt Nam, số tỷ phú này còn nhiều gấp gần 3 lần. Ảnh: Getty Trong số 500 người giàu nhất thế giới, gia tộc Cargill-MacMillan có 5 người. Đây là gia tộc có tỷ phú nhiều nhất thế giới. Ảnh: Cargill Tuy nhiên, gia tộc này hiếm khi xuất hiện trước báo giới. Họ thực sự là những nông dân âm thầm tạo dựng một trong các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Ảnh: Confectionery News Người đặt nền móng cho sự nghiệp lẫy lừng của công ty là William Wallace Cargill. Ông sinh năm 1844 tại New York (Mỹ), là con trai của một người Scotland nhập cư. Ảnh: Vietworld Khi William Wallace Cargill 12 tuổi, cha ông - người vốn là thủy thủ quyết định bỏ nghề đi biển. Cả gia đình chuyển đến sống tại một trang trại ở Wisconsin. Ảnh: Getty 9 năm sau, William Wallace Cargill mua kho ngũ cốc nhỏ tại một thị trấn thuộc bang Iowa. Ông mở dịch vụ lưu trữ, cho phép nông dân địa phương gửi ngũ cốc tại kho với chi phí hợp lý để chờ tới khi được giá. Người nông dân cũng có thể bán trực tiếp ngũ cốc cho William. Đây chính là tiền thân của công ty Cargill đình đám sau này. Ảnh: Internet Có thời kỳ, Cargill đóng góp 25% vào tổng kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc của Mỹ, chiếm đến 22% thị phần trên thị trường thịt lợn Mỹ. Ảnh: Internet Tính đến nay, gia tộc Cargill-MacMillan trải qua 7 thế hệ nắm trong tay Công ty Cargill. Ảnh More Perfect Union Phần lớn các thành viên của gia tộc Cargill-MacMillan đều đi theo con đường kinh doanh cha ông truyền lại. Một trong những bí quyết để công ty Cargill phát triển mạnh mẽ là nguyên tắc luôn dùng 80% lợi nhuận từ việc kinh doanh của công ty để tái đầu tư. Ảnh: Getty Về đời tư, gia tộc Cargill-MacMillan sống rất chừng mực và kín tiếng, nói không với bê bối và ít khi xuất hiện trên truyền thông. Ảnh: Getty

