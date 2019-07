Bà xã Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải có tài chính thế nào trước khi kết hôn?

Thông tin Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính đang gây xôn xao dư luận. Ảnh: VTC. Theo Quyết định, ông Hải bị kỷ luật do có vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Ảnh: Người lao động. Trước khi bị kỷ luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải là người khá kín tiếng. Ngoài các hoạt động về nghiệp vụ, chuyên môn, người ta hầu như không tìm thấy bất cứ thông tin gì khác về ông ngoại trừ sau ồn ào cưới vợ. Ảnh: VTC. Tháng 11/2018, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải kết hôn với ca sĩ Đinh Hiền Anh (SN 1978, quê ở Nghệ An). Ảnh: VTC. Ca sĩ Đinh Hiền Anh sinh năm 1978, từng là sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, sau đó thi tuyển vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). Ảnh: VTC. Khoảng chục năm trước, ca sĩ Đinh Hiền Anh từng được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng phòng trà" ở Hà Nội. Tuy nhiên vì một số việc gia đình, cô phải tạm chia tay sân khấu và bắt đầu kinh doanh. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2017, Đinh Hiền Anh liên tiếp giành 2 giải thưởng nhan sắc là "Hoa hậu doanh nhân quý bà thế giới" và "Nữ hoàng kim cương". Gần đây nhất, nữ ca sĩ – doanh nhân Đinh Hiền Anh vinh dự được lựa chọn với giải thưởng Bông hồng quyền lực - Nhân vật của năm 2019 Ảnh: Vietnamnet. Trước khi lên xe hoa với Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, ca sĩ Đinh Hiền Anh còn được biết đến với vai trò doanh nhân. Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, nữ ca sĩ này là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Sen Vàng. Ảnh: Thegioidienanh. Theo tra cứu, có Công ty Cổ phần Truyền thông Sen Vàng địa chỉ: Biệt thự số 10, Đường Tân Phú 2B, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Tintucvietnam. Doanh nghiệp này hoạt động từ tháng 6/2010, ngành nghề kinh doanh: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Ngành chính); Quảng cáo; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; In ấn; Dịch vụ liên quan đến in. Ảnh: VTC. Hiếm khi chia sẻ về công việc đằng sau ánh hào quang sân khấu, một lần hiếm hoi Đinh Hiền Anh đã tiết lộ từng đi làm thầu bất động sản và bây giờ lấn sân sang cả lĩnh vực kinh doanh spa: "Lúc đó gánh nặng về kinh tế, kiếm tiền nuôi cả gia đình vẫn rất lớn nên tôi chưa thể tiếp tục con đường ca hát của mình. Tôi đi làm thầu, làm nhân viên cho các dự án bất động sản. Đến bây giờ công việc chính của tôi vẫn là kinh doanh về spa và ca hát". Ảnh: VTC. Trong một lần trả lời phỏng vấn trên tờ Dân Việt, ca sĩ Đinh Hiền Anh từng tâm sự, cô quyết định kết hôn với Bộ trưởng Huỳnh Quang Hải vì những phẩm chất tuyệt vời cô cảm nhận được từ ông, chứ không phải vì tiền bạc hay địa vị như nhiều người đồn đại. Ảnh: VTC. "Một số nhà báo đã hỏi tôi: Ông xã đã cho Hiền Anh những gì về kinh tế? Tôi có nói: Ông xã tôi cho tôi được một thứ duy nhất đó là về tinh thần, bởi anh cũng là người rất yêu nghệ thuật và hát rất hay", vợ của Thứ trưởng Tài chính tâm sự trong một lần trả lời phỏng vấn. Ca sĩ Hiền Anh cũng tiết lộ, ngoài kinh doanh cô vẫn cố đi hát để kiếm thêm tiền làm từ thiện. Ảnh: VTC. Video: Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải. Nguồn: VTC1.

