Doanh nhân Hắc Ngọc Hải giàu cỡ nào?

Doanh nhân Hắc Ngọc Hải là người đứng sau chuỗi khách sạn cao cấp mang thương hiệu Central ở Thanh Hóa và khu du lịch Hạ Long.

Doanh nhân Hắc Ngọc Hải (SN 1974) được biết đến là một trong những đại gia giới đầu tư bất động sản có tiếng ở Thanh Hóa. Ông Hải chính là người đứng sau chuỗi khách sạn cao cấp mang thương hiệu Central, xuất hiện tại trung tâm thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) và khu du lịch Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, tại Thanh Hóa, khách sạn Central Hotel là trong những khoản đầu tư làm nên tên tuổi của ông Hắc Ngọc Hải.

Doanh nhân Hắc Ngọc Hải được biết đến là một trong những đại gia giới đầu tư bất động sản có tiếng ở Thanh Hóa.

Theo tìm hiểu, Central Hotel trước đây có tên là khách sạn Sông Mã, tọa lạc trên khu đất rộng 10.000 m2 tại số 01, Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, tỉnh Thanh Hóa. Khu đất này từng được tỉnh Thanh Hóa giao cho Công ty TNHH Đầu tư Quảng Long - Thanh Hóa để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại - Đại siêu thị Big C (giai đoạn 2).

Central Hotel Thanh Hóa.

Tuy nhiên cuối năm 2015, Thanh Hóa thu hồi và giao cho Công ty TNHH MTV Nhiệt lạnh Hải Nam - do ông Hắc Ngọc Hải làm chủ - để xây khách sạn. Năm 2017, Central Hotel Thanh Hóa chính thức vận hành, trở thành điểm nhấn nổi bật trên đại lộ Nguyễn Hoàng.

Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên tại thành phố Thanh Hóa và thứ 2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ. Khách sạn này cao 18 tầng, được giới thiệu gồm 205 phòng nghỉ sang trọng cùng hệ thống nhà hàng, phòng họp có sức chứa lên đến 1.000 người và các dịch vụ phụ trợ.

Central Luxury Hạ Long.

Vài tháng sau, ông Hắc Ngọc Hải mở rộng sang Quảng Ninh với Central Hotel Quảng Ninh (còn gọi là Central Luxury Hạ Long). Dự án này nằm tại phường Bãi Cháy.

Central Luxury Hạ Long có quy mô 234 phòng hướng biển, thiết kế hiện đại, bể bơi tầng thượng và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng trên diện tích hơn 2.400 m².

Chủ đầu tư của dự án là Công ty cổ phần Central (Central), có địa chỉ tại thành phố Hạ Long. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Central sau đó chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang thành Công ty TNHH MTV Central. Theo Nhịp sống thị trường, chủ thực sự của Central và dự án khách sạn Central Luxury Hạ Long chính là doanh nhân Hắc Ngọc Hải.