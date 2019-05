Lần đầu diễn tại Hạ Long, Sun Dance Festival hút hàng ngàn du khách

Sun Dance Festival khởi đầu bằng màn diễu hành của các nghệ sĩ dọc theo dãy phố Shophouse Europe thuộc quần thể Sun Plaza Grand World trên đường Hạ Long.



Quy tụ hơn 100 dancers trong các tiết mục nhảy flashmob quanh khu vực Sun World Halong Complex và Sun Plaza Grand World.



Thu hút hút rất đông du khách là Ice Zone - thử thách thú vị dùng thìa “công phá” tảng băng để lấy đồ uống miễn phí cho mình.



Đêm Sun Dance mở màn với bikini show “sun on the Sea”. Tiết mục thu hút vạn ánh nhìn dõi theo bước chân của những người đẹp nóng bỏng.



Sân khấu tiếp tục sôi động khi các đội nhảy tham gia Dance Cover Contest “xuất trận”. m nhạc cỡ lớn và những vũ điệu điêu luyện trên “sân khấu nước” độc đáo “đốt cháy” khán giả Hạ Long.



Các nhóm nhảy với đa dạng phong cách và tạo hình cực chất.



Bích Phương xuất hiện “sexy” và đẳng cấp, trình diễn các ca khúc hit quen thuộc.



Nữ ca sĩ bỏ “Bùa Yêu” cho du khách và khán giả Hạ Long



DJ Trang Moon đẩy sự phấn khích của hàng ngàn khán giả lên đỉnh điểm bằng những bản EDM “gây nghiện”



Sun Dance Festival là lễ hội lớn nằm trong chuỗi sự kiện thường niên do Sun Group tổ chức. Chuỗi sự kiện nhằm hỗ trợ chủ nhân và khách thuê các căn shophouse, boutique shophouse thuộc quần thể du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng của Tập đoàn này tại Hạ Long thu hút thêm khách hàng cho hoạt động kinh doanh.



Trong đó, đáng chú ý có Sun Plaza Grand World - Shophouse Europe với tiểu khu Élyseé - “Kinh đô thời trang” đang được giới bất động sản “săn lùng”. Với suất đầu tư từ 3,4 tỷ đồng vốn ban đầu, khách hàng có thể sở hữu 1 căn shophouse kiến trúc châu u và gói hỗ trợ 450 triệu đồng hoàn thiện nội thất.

