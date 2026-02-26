Hà Nội

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu diện áo dài, xách túi hiệu du xuân

Cộng đồng trẻ

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu diện áo dài, xách túi hiệu du xuân

Không hổ danh là mẹ vợ 'hot nhất làng bóng đá', bà Mai Đoàn khiến netizen trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung và khí chất sang trọng trong bộ ảnh du xuân.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Gia đình hậu vệ tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Không chỉ vợ chồng Văn Hậu - Hải My gây chú ý, mà mẹ ruột của Hải My - bà Mai Đoàn - cũng khiến netizen trầm trồ bởi phong độ nhan sắc trẻ trung, ngày càng thăng hạng. (Ảnh: IG @_mai.doan_)
Trong loạt ảnh du xuân mới đây, bà Mai Đoàn lựa chọn bộ áo dài mang sắc xanh ngọc bích nhã nhặn, kết hợp cùng quần lụa màu hồng phấn dịu dàng. (Ảnh: IG @_mai.doan_)
Sự kết hợp màu sắc này không chỉ mang lại cảm giác tươi mới của mùa xuân mà còn tôn lên làn da trắng sáng của "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá". (Ảnh: IG @_mai.doan_)
Bà Mai Đoàn chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc ngắn cá tính nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Nhiều người nhận xét rằng Doãn Hải My thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp "cực phẩm" từ người mẹ trẻ trung của mình. (Ảnh: IG @_mai.doan_)
Điểm nhấn đắt giá trong bộ trang phục chính là chiếc túi xách Lady Dior màu be thanh lịch. Đây là dòng túi kinh điển, biểu tượng của sự sang trọng, có mức giá lên đến hàng trăm triệu đồng. (Ảnh: IG @_mai.doan_)
Trong những khung hình khác, khi sóng bước bên con gái, bà Mai Đoàn được nhiều người nhận xét "đứng cạnh con gái hoa hậu mà chẳng hề lép vế".
Dịp đầu năm mới, Đoàn Văn Hậu cùng gia đình vợ rạng rỡ du xuân trong không khí ấm áp. (Ảnh: IG @_doanhaimy)
Doãn Hải My vẫn giữ phong độ nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng đúng chuẩn nàng thơ. Cô chọn áo dài thanh lịch, khoe visual trong trẻo cùng thần thái nhẹ nhàng. (Ảnh: IG @_doanhaimy)
Cùng với những khung hình được ghi lại khi đi du xuân cùng gia đình con gái, bà Mai Đoàn cũng gây ấn tượng khi đăng tải loạt ảnh dạo bước trên phố đầy rạng rỡ. Ở những bức hình này, mẹ Doãn Hải My diện áo dài thời thượng tông hồng pastel nhẹ nhàng, thiết kế kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. (Ảnh: IG @_mai.doan_)
Sở hữu nhan sắc nền nã cùng phong cách sống chỉn chu, bà Mai Đoàn một lần nữa khiến netizen phải công nhận danh xưng "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá" không tự nhiên mà có. (Ảnh: IG @_mai.doan_)
