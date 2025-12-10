Hà Nội

DJ Mie gây bão khi xuất hiện với giao diện 'hoang dã' và cuốn hút

Cộng đồng trẻ

DJ Mie gây bão khi xuất hiện với giao diện 'hoang dã' và cuốn hút

Những khoảnh khắc mới nhất của DJ Mie (Trương Tiểu My) trên sân khấu đang khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên”.

Thiên Anh
DJ Mie xuất hiện trong bộ trang phục mang phong cách chiến binh hoang dã, điểm nhấn là loạt phụ kiện lông mềm và những chi tiết mô phỏng xương – tạo nên vẻ đẹp vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ.
Hình ảnh này của Mie nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tiếp tục khẳng định sức hút khó cưỡng của một trong những nữ DJ nổi bật nhất Việt Nam hiện nay.
DJ Mie gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với gương mặt xinh đẹp, sắc nét với đôi mắt to, sống mũi cao và nụ cười tươi rạng rỡ – đặc trưng khiến khán giả nhớ đến Mie như một biểu tượng vừa năng động vừa dễ thương.
Đặc biệt, vóc dáng gợi cảm, vòng eo nhỏ chỉ 59 cm càng nổi bật dưới bộ trang phục ôm sát, cắt xẻ táo bạo.
Ở những góc chụp khác, DJ Mie càng thể hiện rõ vẻ đẹp sắc sảo: đôi mắt biết nói, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, cùng vóc dáng săn chắc tôn lên sự hiện đại và cá tính của nữ DJ 27 tuổi.
Trương Tiểu My, sinh ngày 7/12/1995, quê ở Đà Nẵng, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM.
Với chiều cao 1m60, cân nặng 45kg và thân hình cân đối, Mie luôn ghi dấu ấn là một trong những DJ có ngoại hình nổi bật nhất thị trường.
Mie bén duyên với nghề DJ từ sớm và nhanh chóng khẳng định kỹ năng không thua kém bất kỳ đồng nghiệp nam nào. Âm nhạc của cô mang màu sắc trẻ trung, sôi động và rất hợp với gu của giới trẻ.
Trong nhiều năm, DJ Mie liên tục xuất hiện tại các club lớn, sự kiện âm nhạc, lễ hội và là gương mặt quen thuộc trong các chương trình liên quan đến EDM.
Ở tuổi 27, DJ Mie đã có vị trí vững chắc trong giới DJ Việt Nam, trở thành biểu tượng của sự nỗ lực, bản lĩnh và sự quyến rũ pha chút nổi loạn rất riêng.
