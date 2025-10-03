Hà Nội

'Nữ DJ hàng đầu Việt Nam' Mie khoe vòng 1 nóng bỏng

Cộng đồng trẻ

'Nữ DJ hàng đầu Việt Nam' Mie khoe vòng 1 nóng bỏng

'Nữ DJ hàng đầu Việt Nam' Mie (tên thật Trương Tiểu My) sở hữu vòng 1 đầy đặn, vòng eo nhỏ gọn và gu thời trang gợi cảm.

Thiên Anh
DJ Mie (tên thật Trương Tiểu My, sinh năm 1995) là một trong những nữ DJ hàng đầu Việt Nam.
Người đẹp gốc Đà Nẵng ghi dấu ấn với phong cách âm nhạc sôi động, khả năng mix nhạc chuyên nghiệp và ngoại hình nổi bật.
Không chỉ hoạt động tại các sân khấu trong nước, DJ Mie còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, gameshow, giúp tên tuổi lan tỏa mạnh mẽ.
Mie sở hữu vòng 1 đầy đặn, vòng eo nhỏ gọn và gu thời trang gợi cảm.
Khi đứng trên sân khấu, DJ Mie thường chọn crop-top, bra top hoặc những bộ outfit cắt xẻ táo bạo, vừa thuận tiện cho việc biểu diễn, vừa tôn lên đường cong quyến rũ.
Thần thái tự tin và sự cuốn hút của DJ Mie khiến cô luôn nổi bật trong mọi khung hình.
DJ Mie 0 điểm... không điểm nào để chê.
Trên trang cá nhân, Mie thường xuyên khoe những bức ảnh với nhan sắc miễn chê.
Mie sở hữu chiều cao 1m6 nặng 45 kg và số đo 3 vòng cân đối, vòng 2 59 cm.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Nữ DJ Việt Nam #Mie #Trương Tiểu My #DJ nổi bật #thời trang gợi cảm #vòng 1 nóng bỏng

