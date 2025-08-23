Hà Nội

DJ Mie diện bikini đỏ rực khoe dàn da trắng ngần như "bông bưởi"

Cộng đồng trẻ

DJ Mie diện bikini đỏ rực khoe dàn da trắng ngần như "bông bưởi"

Loạt ảnh mới nhất của DJ Mie đang "gây sốt" cộng đồng mạng khi cô nàng tự tin khoe vẻ đẹp ngọt ngào và quyến rũ trong bộ bikini đỏ rực.

Trầm Phương
Nhờ sở hữu thân mình mảnh mai, quyến rũ, DJ Mie thời gian gần gân đây không ngại diện những trang phục gợi cảm, bó sát cơ thể. (Ảnh: FBNV)
Khác với phong cách cá tính thường thấy trên sân khấu, mới đây, DJ Mie hóa thân thành một nàng thơ đầy mộng mơ, đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên xanh mát trong bộ ảnh mới. (Ảnh: FBNV)
Bộ trang phục bikini màu đỏ nổi bật được thiết kế tinh tế với phần áo cúp ngực đính vỏ sò và sao biển lấp lánh, cùng chân váy ren đồng điệu. (Ảnh: FBNV)
Lựa chọn này không chỉ tôn lên vóc dáng thon gọn mà còn làm nổi bật làn da trắng mịn không tì vết của nữ DJ. (Ảnh: FBNV)
DJ Mie (tên thật Trương Tiểu My) là một trong những nữ DJ tài năng, nổi tiếng hiện nay. Năm 2015, cô giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss DJ. (Ảnh: FBNV)
Trước đây, nữ DJ gây ấn tượng với phong cách trong sáng, ngọt ngào. Vài năm trở lại đây, cô nàng chuyển hướng, theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ nhưng không gây phản cảm.(Ảnh: FBNV)
Mie thường diện những thiết kế với gam màu tươi sáng, cắt xẻ khéo léo khoe vòng eo con kiến. (Ảnh: FBNV)
Ngoài âm nhạc, cô còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi nhận được lời mời tham gia một số dự án phim. (Ảnh: FBNV)
Để có được thân hình như hiện tại, Mie đã phải chăm chỉ đến phòng tập mỗi ngày. (Ảnh: FBNV)
Khác với hình ảnh DJ Mie quyến rũ, gợi cảm trên sân khấu, cô nàng SN 1995 ngoài đời trở về với hình ảnh trong sáng, đáng yêu khi trang điểm nhẹ nhàng, diện trang phục đơn giản.(Ảnh: FBNV)
