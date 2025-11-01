Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
DJ Mie giao diện thỏ ngọc hút hồn người hâm mộ

Cộng đồng trẻ

DJ Mie giao diện thỏ ngọc hút hồn người hâm mộ

Hóa thân thành nàng thỏ ngọc vừa gợi cảm vừa mang nét đáng yêu, ngọt ngào, nàng 'búp bê DJ' khiến fan không thể rời mắt.

Trầm Phương
DJ Mie, tên thật là Trương Tiểu My (sinh năm 1995), từ lâu đã được mệnh danh là "Búp bê DJ" hay "Hoa khôi làng chà đĩa Đà Nẵng" nhờ vào tài năng âm nhạc và nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
DJ Mie, tên thật là Trương Tiểu My (sinh năm 1995), từ lâu đã được mệnh danh là "Búp bê DJ" hay "Hoa khôi làng chà đĩa Đà Nẵng" nhờ vào tài năng âm nhạc và nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Cô luôn biết cách làm mới mình và gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua mỗi lần xuất hiện, đặc biệt là với gu thời trang trình diễn đầy sáng tạo và không giới hạn. (Ảnh: IGNV)
Cô luôn biết cách làm mới mình và gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua mỗi lần xuất hiện, đặc biệt là với gu thời trang trình diễn đầy sáng tạo và không giới hạn. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh mới được chia sẻ, DJ Mie đã khiến người hâm mộ "tan chảy" khi hóa thân thành nàng "Thỏ Ngọc" vừa đáng yêu, vừa cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh mới được chia sẻ, DJ Mie đã khiến người hâm mộ "tan chảy" khi hóa thân thành nàng "Thỏ Ngọc" vừa đáng yêu, vừa cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Nữ DJ diện một bộ trang phục trình diễn mang cảm hứng từ nhân vật trong game, pha trộn giữa vẻ đẹp cổ trang, thần thoại và yếu tố hiện đại với tông màu chủ đạo là hồng pastel và trắng, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Nữ DJ diện một bộ trang phục trình diễn mang cảm hứng từ nhân vật trong game, pha trộn giữa vẻ đẹp cổ trang, thần thoại và yếu tố hiện đại với tông màu chủ đạo là hồng pastel và trắng, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Bộ váy được cắt may tinh tế, ôm sát phần thân trên với các chi tiết trang trí bằng kim loại màu bạc, tạo điểm nhấn chiến binh mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại. Phần chân váy ngắn, xòe bồng nhiều lớp, làm tăng thêm sự lãng mạn, yểu điệu, kết hợp hài hòa với phần thân trên mang hơi hướng chiến binh. (Ảnh: IGNV)
Bộ váy được cắt may tinh tế, ôm sát phần thân trên với các chi tiết trang trí bằng kim loại màu bạc, tạo điểm nhấn chiến binh mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại. Phần chân váy ngắn, xòe bồng nhiều lớp, làm tăng thêm sự lãng mạn, yểu điệu, kết hợp hài hòa với phần thân trên mang hơi hướng chiến binh. (Ảnh: IGNV)
Chiếc băng đô tai thỏ màu hồng và trắng mềm mại, cùng với các phụ kiện bạc ở cổ, tay và vai, hoàn thiện hình tượng thỏ ngọc xinh đẹp, đầy quyền năng và cá tính. (Ảnh: IGNV)
Chiếc băng đô tai thỏ màu hồng và trắng mềm mại, cùng với các phụ kiện bạc ở cổ, tay và vai, hoàn thiện hình tượng thỏ ngọc xinh đẹp, đầy quyền năng và cá tính. (Ảnh: IGNV)
Mie luôn duy trì nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, kết hợp với phong cách chơi nhạc tràn đầy năng lượng, cháy hết mình. (Ảnh: IGNV)
Mie luôn duy trì nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, kết hợp với phong cách chơi nhạc tràn đầy năng lượng, cháy hết mình. (Ảnh: IGNV)
Mie là một trong số ít nữ DJ tại Việt Nam trước nay được công chúng đánh giá cao về phong cách thời trang trình diễn, luôn giữ được sự quyến rũ, gợi cảm nhưng tinh tế, nói không với sự hở hang phản cảm. (Ảnh: IGNV)
Mie là một trong số ít nữ DJ tại Việt Nam trước nay được công chúng đánh giá cao về phong cách thời trang trình diễn, luôn giữ được sự quyến rũ, gợi cảm nhưng tinh tế, nói không với sự hở hang phản cảm. (Ảnh: IGNV)
Gu thời trang của Mie không hề giới hạn ở một khuôn mẫu, lúc thì cô nàng vô cùng năng động, cá tính, lúc lại ngọt ngào, đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Gu thời trang của Mie không hề giới hạn ở một khuôn mẫu, lúc thì cô nàng vô cùng năng động, cá tính, lúc lại ngọt ngào, đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, cô rất yêu thích những trang phục mang cảm hứng tương lai (Y3K) hay nhân vật game với chất liệu da bóng, corset và phụ kiện sci-fi độc đáo, như bộ cánh thỏ ngọc lần này. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, cô rất yêu thích những trang phục mang cảm hứng tương lai (Y3K) hay nhân vật game với chất liệu da bóng, corset và phụ kiện sci-fi độc đáo, như bộ cánh thỏ ngọc lần này. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#DJ Mie #Thỏ Ngọc #thời trang DJ #nghệ sĩ Việt Nam #phong cách sáng tạo #thời trang cosplay

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT