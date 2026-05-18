Diva Hồng Nhung cập nhật tình trạng sức khỏe sau tiểu phẫu

Hồng Nhung lên tiếng trấn an bạn bè, khán giả sau tiểu phẫu đồng thời tiết lộ lịch trình hoạt động sắp tới. 

Thu Cúc

Trên trang cá nhân, Hồng Nhung cho biết hình ảnh cô chia sẻ trước đó chỉ mang tính hài hước khi so sánh “hai giao diện khác xa” giữa thứ bảy và chủ nhật. Tuy nhiên, bài đăng lại khiến nhiều bạn bè, khán giả lo lắng về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ.

“Bống rất ổn ạ!”, diva sinh năm 1970 viết. Cô cho biết đã nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày, thức dậy từ sớm ra vườn cắt hoa, cắm hoa để bắt đầu tuần mới với tinh thần tích cực.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Đây là ‘giao diện’ thứ hai và mình lại bắt đầu ngày mới bằng việc ra vườn cắm hoa”. Với Hồng Nhung, những điều giản dị này luôn mang lại niềm vui và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Giọng ca “Nhớ mùa thu Hà Nội” cũng tiết lộ sẽ tham gia hai chương trình ý nghĩa tại Hà Nội vào ngày 28 và 29 tới. Đồng thời, cô gửi lời chúc khán giả có một tuần mới nhiều niềm vui và thú vị.

Hình ảnh mới nhất của diva Hồng Nhung. Ảnh: FB Hồng Nhung.

Những chia sẻ lạc quan của Hồng Nhung nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt sau khi cô công khai mắc ung thư vú vào tháng 1/2025. Nữ ca sĩ cho biết phát hiện bệnh từ cuối năm 2024 và đã bước vào quá trình điều trị với tinh thần tích cực.

Hiện tại, Hồng Nhung sống cùng hai con tại căn penthouse ở TP HCM. Diva dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ và theo đuổi thú cắm hoa như một cách cân bằng cảm xúc sau biến cố sức khỏe.

Nữ ca sĩ có sở thích cắm hoa, chăm sóc vườn cây. Ảnh: FB Hồng Nhung.

Theo nữ ca sĩ, cắm hoa giúp cô tìm thấy sự thư thái, tránh xa những năng lượng tiêu cực và sắp xếp lại cảm xúc. Thậm chí, những thân cà chua khô sau thu hoạch cũng được cô tận dụng làm vật liệu trang trí cho các bình hoa trong nhà.

“Cắm hoa cũng là một cách để mình tìm thấy niềm vui yêu đời và sắp xếp lại cảm xúc”, Hồng Nhung chia sẻ. Diva cho biết, cô trân trọng tình cảm của khán giả và hạnh phúc nếu những hình ảnh đời thường có thể truyền cảm hứng tích cực đến mọi người.

Mời quý độc giả xem video: "Hồng Nhung trổ tài cắm hoa". Nguồn FB Hồng Nhung
#Hồng Nhung #ung thư vú #cắm hoa #tinh thần tích cực #sức khỏe #hoạt động nghệ thuật

