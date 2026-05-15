Hương Giang hút chú ý khi chuẩn bị nhập cuộc MGI All Stars

Video giới thiệu của Hương Giang trên trang chủ Miss Grand International nhanh chóng thu hút chú ý trước mùa All Stars 2026.

Thu Cúc

Trang chủ Miss Grand International (MGI) chính thức tung video giới thiệu đại diện Việt Nam - Hương Giang tham gia mùa giải All Stars đầu tiên. Sự xuất hiện của Hương Giang nhanh chóng nhận được sự quan tâm nhờ hành trình hoạt động nổi bật trong nhiều lĩnh vực giải trí và sắc đẹp.

Trong video giới thiệu, Hương Giang nhấn mạnh cuộc thi không chỉ tìm kiếm một hoa hậu mà còn hướng tới những cá nhân có khả năng mở rộng sức ảnh hưởng và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Người đẹp cho biết thành tích top 4 Vietnam Idol 2012 mở ra nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Từ đây, cô khởi nghiệp với vai trò ca sĩ, sau đó lấn sân làm người mẫu và nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế. Hương Giang cũng nhắc lại cột mốc đăng quang Miss International Queen 2018 trong video giới thiệu.

Ảnh: Miss Grand International.

Chỉ sau khoảng 4 giờ đăng tải, bài viết từ fanpage Miss Grand International đã thu hút hơn 60.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận từ fan sắc đẹp quốc tế lẫn khán giả Việt Nam.

Bên cạnh video giới thiệu, đại diện Việt Nam còn ghi nhận thành tích nổi bật ở hoạt động bình chọn đầu tiên mang tên “All Stars: World Famous”. Theo công bố từ ban tổ chức, Hương Giang lọt top 3 thí sinh có lượng bình chọn cao nhất cùng Alexia Nunez của Philippines và Francia Cortes của Mexico.

Ba người đẹp sẽ đảm nhận vị trí trình diễn nổi bật trong sự kiện “Welcome All the Stars to Bangkok” diễn ra ngày 20/5 tại Bangkok, Thái Lan.

Ảnh: Miss Grand International.

Theo lịch trình từ ban tổ chức, MGI All Stars 2026 diễn ra từ ngày 16/5 đến 30/5 với sự tham gia của 58 người đẹp. Trung Quốc có số lượng đại diện đông nhất với 6 thí sinh, tiếp đến là Philippines với 5 đại diện và Cộng hòa Dominica với 4 người đẹp.

Mời quý độc giả xem video giới thiệu của Hương Giang trên trang chủ Miss Grand International. Nguồn: Miss Grand International.
Hoa hậu Hương Giang dự thi Miss Grand International All Stars 2026

Hoa hậu Hương Giang tham dự Miss Grand International All Stars 2026 sau 2 cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Ban tổ chức Miss Grand International vừa cho biết, Hoa hậu Hương Giang là một trong những thí sinh của cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026.
Phía Miss Grand International giới thiệu Hương Giang là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình Việt Nam. Cô bắt đầu gây chú ý khi trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia Vietnam Idol.
Hoa hậu Hương Giang khoe vẻ gợi cảm trong chuyến du lịch nước ngoài đầu năm

Trong chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm mừng sinh nhật, Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi liên tục chia sẻ hình ảnh cuốn hút, quyến rũ.

Du lịch Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) vào đầu năm 2026, Hoa hậu Hương Giang liên tục cập nhật hình ảnh của bản thân. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Nàng hậu diện bikini một mảnh tông đỏ khi trải nghiệm dịch vụ ngâm mình vào dòng nước nóng. Ảnh: Instagram Hương Giang.
Phú Cường đăng ảnh tình tứ bên Hoa hậu Hương Giang

Khi Hoa hậu Hương Giang bước sang tuổi mới, người mẫu Phú Cường đăng tải hình ảnh ngọt ngào giữa hai người.

Khoảnh khắc tình tứ giữa Hoa hậu Hương Giang và Phú Cường trong một chuyến đi nước ngoài thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Ảnh: FB Phú Cường.
Hương Giang và Phú Cường thường xuyên sánh đôi trong các kỳ nghỉ. Đầu tháng 12/2025, nàng hậu đăng tải hình ảnh bên Phú Cường ở Lào. Ảnh: FB Hương Giang.
