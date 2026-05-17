Công ty quản lý nói gì khi Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam?

Công ty quản lý Miu Lê vừa phản hồi về thông tin nữ ca sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngay sau thông tin Miu Lê bị Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, công ty quản lý phát đi thông báo cập nhật diễn biến vụ việc và nêu rõ quan điểm xử lý của công ty đối với nghệ sĩ trực thuộc.

Đơn vị này cho biết, họ luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Theo đơn vị này, việc cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc.

“Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quá trình thực thi pháp luật của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng”, công ty quản lý Miu Lê nhấn mạnh.

Ca sĩ Miu Lê. Ảnh: FB Miu Lê.

Trong giai đoạn hiện tại, công ty khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xử lý vụ án theo đúng quy định đồng thời vẫn trực tiếp đại diện Miu Lê giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc với đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Đáng chú ý, phía công ty cũng công khai nhận trách nhiệm trong công tác quản lý nghệ sĩ. “Chúng tôi xin một lần nữa nhận trách nhiệm sâu sắc trong công tác quản lý nghệ sĩ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể quý vị”, thông báo nêu.

Trước đó, công ty quản lý của Miu Lê từng phát thông báo cho biết nữ ca sĩ “nhận thức vô cùng rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc”. Theo phía công ty, Miu Lê thừa nhận việc liên quan đến chất cấm là “một sai lầm rất lớn”, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, lối sống của nghệ sĩ và gây tác động tiêu cực đến cộng đồng. “Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận”, phía công ty cho biết thêm.

Đại diện nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ, đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và ban tổ chức vì ảnh hưởng từ vụ việc. Phía công ty nhận định đây là “bài học vô cùng đắt giá” và cũng là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cá nhân Miu Lê lẫn công tác quản lý nghệ sĩ của công ty trong thời gian qua.