Công ty quản lý nói gì khi Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam?

Công ty quản lý Miu Lê vừa phản hồi về thông tin nữ ca sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thu Cúc

Ngay sau thông tin Miu Lê bị Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, công ty quản lý phát đi thông báo cập nhật diễn biến vụ việc và nêu rõ quan điểm xử lý của công ty đối với nghệ sĩ trực thuộc.

Đơn vị này cho biết, họ luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Theo đơn vị này, việc cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc.

“Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quá trình thực thi pháp luật của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng”, công ty quản lý Miu Lê nhấn mạnh.

Ca sĩ Miu Lê. Ảnh: FB Miu Lê.

Trong giai đoạn hiện tại, công ty khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xử lý vụ án theo đúng quy định đồng thời vẫn trực tiếp đại diện Miu Lê giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc với đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Đáng chú ý, phía công ty cũng công khai nhận trách nhiệm trong công tác quản lý nghệ sĩ. “Chúng tôi xin một lần nữa nhận trách nhiệm sâu sắc trong công tác quản lý nghệ sĩ và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể quý vị”, thông báo nêu.

Trước đó, công ty quản lý của Miu Lê từng phát thông báo cho biết nữ ca sĩ “nhận thức vô cùng rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc”. Theo phía công ty, Miu Lê thừa nhận việc liên quan đến chất cấm là “một sai lầm rất lớn”, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, lối sống của nghệ sĩ và gây tác động tiêu cực đến cộng đồng. “Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận”, phía công ty cho biết thêm.

Đại diện nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ, đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất và ban tổ chức vì ảnh hưởng từ vụ việc. Phía công ty nhận định đây là “bài học vô cùng đắt giá” và cũng là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cá nhân Miu Lê lẫn công tác quản lý nghệ sĩ của công ty trong thời gian qua.

Miu Lê xin lỗi khán giả thông qua công ty quản lý

Liên quan vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, Miu Lê thông qua công ty quản lý gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Liên quan đến vụ Miu Lê sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, theo Người Lao Động, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng xác định hiện nữ ca sĩ thuộc diện "người thụ hưởng", chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật nếu phát sinh thêm tình tiết mới.

Ca sĩ, diễn viên Miu Lê. Ảnh: FB Miu Lê.
Ngoài Miu Lê, nhiều sao Việt 'tan sự nghiệp' vì dùng chất cấm

Ngoài Miu Lê, nhiều nghệ sĩ Việt từng vướng vòng lao lý, sự nghiệp lao dốc vì liên quan đến ma túy.

Theo Znews, mới đây, Công an TP Hải Phòng thông tin bắt quả tang nhóm 6 đối tượng, trong đó có Lê Ánh Nhật (sinh năm 1991, ca sĩ Miu Lê) sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải. Qua quá trình test nhanh, Miu Lê dương tính cùng lúc với 3 loại ma túy là Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine ("ke") và MDMA (thuốc lắc). Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật. Ảnh: VOV.
Trước Miu Lê, không ít gương mặt hoạt động trong showbiz Việt vướng ồn ào sử dụng trái phép chất ma túy. Nhà thiết kế Công Trí là một trong số đó. Ảnh: VOV.
Miu Lê bao lần vướng tranh cãi trước nghi án sử dụng trái phép chất ma túy?

Trước nghi án sử dụng trái phép chất ma túy, Miu Lê không ít lần trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Giữa lúc trở thành tâm điểm vì nghi án sử dụng trái phép chất ma túy, những tranh cãi xoay quanh Miu Lê một lần nữa bị nhắc lại. Theo Tiền Phong, nữ ca sĩ từng gây bàn luận khi chia sẻ trên kênh chat cá nhân rằng cô muốn được gọi là “Miu Lê” thay vì gắn thêm danh xưng “Em xinh”.

Miu Lê cho biết hành trình tại chương trình “Em xinh say hi 2025” đã khép lại và cô muốn trở về với nghệ danh quen thuộc của mình. Tuy nhiên, phát ngôn này xuất hiện đúng thời điểm đêm concert “Em xinh say hi” sắp diễn ra, khiến một bộ phận khán giả phản ứng mạnh.

