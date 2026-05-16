Á hậu Thu Trúc: ‘Tôi đặt mục tiêu vào top 5 Miss Eco International 2026’

Ngay từ những ngày đầu có mặt tại Ai Cập, Á hậu Thu Trúc đã nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều chú ý nhờ năng lượng tích cực cùng tinh thần nhập cuộc tự tin. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, cô chia sẻ về áp lực tại đấu trường quốc tế, những kết nối đặc biệt với thí sinh quốc tế và mục tiêu lớn nhất tại Miss Eco International 2026.

Á hậu Thu Trúc. Ảnh: NVCC.

“Khoảnh khắc hô vang hai tiếng Việt Nam tại Cairo khiến tôi xúc động”

- Những ngày đầu tiên đặt chân đến Ai Cập và nhập cuộc cùng dàn thí sinh quốc tế mang lại cho chị cảm giác như thế nào?

Những ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đất của những vị thần, cảm xúc trong tôi là sự tổng hòa giữa ngỡ ngàng và tự hào. Đứng giữa dàn thí sinh quốc tế vô cùng xinh đẹp và tài năng, tôi không cảm thấy áp lực mà ngược lại, thấy một nguồn năng lượng rực cháy.

Khoảnh khắc hô vang hai tiếng “Việt Nam” tại Cairo là giây phút tôi nhận ra mình không chỉ đi thi cho bản thân, mà đang mang cả màu cờ sắc áo đến với bạn bè thế giới.

- Điều gì khiến chị bất ngờ nhất về không khí của Miss Eco International năm nay?

Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là sự ấm áp và tinh thần kết nối. Dù là một cuộc thi sắc đẹp mang tính cạnh tranh, nhưng không khí năm nay lại giống như một đại gia đình.

Các thí sinh không chỉ quan tâm đến vương miện mà thực sự trăn trở về các vấn đề môi trường. Chúng tôi cùng nhau thảo luận về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững một cách rất say mê ngay từ những ngày đầu.

Hình ảnh của Thu Trúc trong ngày đầu thi đấu. Ảnh: NVCC.

- Chị đánh giá thế nào về chất lượng thí sinh năm nay? Có đối thủ nào khiến chị ấn tượng đặc biệt?

Chất lượng thí sinh năm nay thực sự rất đồng đều và đáng gờm. Các bạn không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà còn có tư duy sắc bén về sinh thái.

Tôi đặc biệt ấn tượng với đại diện đến từ Philippines và Colombia. Các bạn có nguồn năng lượng rất chuyên nghiệp, kỹ năng trình diễn cuốn hút và vốn kiến thức về môi trường khá sâu rộng.

“Một món quà nhỏ từ Việt Nam cũng đủ kéo mọi người lại gần nhau hơn”

- Chị đã kết nối được với những thí sinh nào tại cuộc thi? Điều gì giúp mọi người dễ dàng thân thiết với nhau dù đến từ nhiều quốc gia khác nhau?

Hiện tại, tôi đang chơi rất thân với bạn cùng phòng và nhóm thí sinh khu vực Đông Nam Á.

Chìa khóa của sự thân thiết chính là lòng chân thành và nụ cười. Dù khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa, nhưng khi cùng chung mục đích bảo vệ hành tinh xanh, mọi rào cản đều bị xóa bỏ.

Một món quà nhỏ mang từ Việt Nam hay một lời hỏi thăm lúc mệt mỏi cũng giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn.

- Có kỷ niệm hoặc cuộc trò chuyện nào với thí sinh quốc tế khiến chị nhớ nhất tính đến hiện tại?

Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là buổi tối đầu tiên chúng tôi ngồi lại cùng nhau tại khách sạn. Một người bạn quốc tế đã nói với tôi rằng: “Việt Nam trong mắt tớ là một đất nước có sức sống mãnh liệt như chính cách bạn đang nỗ lực ở đây”.

Câu nói đó khiến tôi xúc động và thêm tự tin vào giá trị mà mình mang đến cuộc thi.

Đại diện Việt Nam đọ sắc nhiều thí sinh quốc tế ở cuộc thi. Ảnh: NVCC.

“Tôi đặt mục tiêu Top 5 và muốn chiến thắng giải Miss Talent”

- Với chị, điều quý giá nhất nhận được từ một cuộc thi quốc tế là danh hiệu, trải nghiệm hay những mối quan hệ mới?

Nếu phải lựa chọn, tôi tin rằng trải nghiệm và những mối quan hệ là điều vô giá nhất.

Danh hiệu là đích đến để khẳng định vị thế, nhưng chính những bài học về văn hóa, những tình bạn xuyên biên giới và sự trưởng thành trong tư duy mới là hành trang theo tôi suốt cuộc đời.

- Khi đến với Miss Eco International 2026, chị đặt mục tiêu cụ thể nào cho bản thân?

Mục tiêu lớn nhất của tôi là lọt vào Top 5 chung cuộc và mang về chiếc vương miện danh giá.

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là tôi muốn chiến thắng giải thưởng Miss Talent.

- Chị muốn khán giả quốc tế nhớ đến đại diện Việt Nam năm nay bởi điều gì?

Tôi muốn khán giả quốc tế nhớ đến một đại diện Việt Nam bản lĩnh, tự tin và độc lập.

Bên cạnh đó là hình ảnh một cô gái luôn thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và mang tinh thần trách nhiệm với môi trường. Tôi muốn mang hơi thở của một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc đến cuộc thi.

- Chị muốn gửi điều gì đến khán giả Việt Nam đang theo dõi và ủng hộ hành trình của mình tại Ai Cập?

Gửi đến khán giả Việt Nam yêu thương, sự ủng hộ, những lời động viên và từng lượt bình chọn của mọi người chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi nỗ lực hết mình tại Ai Cập.

Mọi người hãy tin tưởng ở tôi, tôi sẽ cố gắng để hai tiếng “Việt Nam” được vang lên đầy tự hào tại đêm chung kết.

Xin cảm ơn tất cả mọi người!