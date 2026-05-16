Vì sao Tiểu Vy vượt nhiều ứng viên để giành vai chính phim ‘Ốc mượn hồn’?

Trần Tiểu Vy cho biết cô phải vượt qua nhiều vòng casting và liên tục workshop trước khi được chọn làm nữ chính “Ốc mượn hồn”.

Sau “Bộ tứ báo thủ”, “Ốc mượn hồn” là bộ phim thứ hai Tiểu Vy đảm nhận vai nữ chính trên màn ảnh rộng. Người đẹp sinh năm 2000 cho biết, cô không được lựa chọn ngay từ đầu mà phải tham gia nhiều vòng casting với các ứng viên khác.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Tiểu Vy liên tục tham gia workshop cùng đoàn phim, tập luyện với bạn diễn và trực tiếp đến Phú Yên khảo sát bối cảnh nhằm tìm hiểu đời sống, tâm lý nhân vật. Theo nữ diễn viên, “Ốc mượn hồn” là dự án mang đến cho cô nhiều áp lực hơn khi nhân vật có diễn biến nội tâm phức tạp và nhiều thay đổi tâm lý.

Tiểu Vy trong buổi họp báo công bố phim "Ốc mượn hồn". Ảnh: Sen Vàng.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tiết lộ ở buổi casting đầu tiên, Tiểu Vy chưa thực sự thuyết phục được ê-kíp. Tuy nhiên, sự quyết tâm và nghiêm túc của cô với vai diễn khiến đoàn phim quyết định trao thêm cơ hội.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ lý do chọn Tiểu Vy: “Ở vòng casting tiếp theo, Vy phải cạnh tranh với nhiều gương mặt đã có kinh nghiệm diễn xuất. Khi xem lại các đoạn thử vai, tôi nhận thấy cô ấy có màu sắc phù hợp với hai khía cạnh đối lập của nhân vật: vừa ngây thơ vừa toan tính”.

Trong quá trình quay phim, Tiểu Vy cũng khiến Đinh Tuấn Vũ chú ý vì sự bền bỉ và gan lì. Có thời điểm cô dành gần 4 tiếng trên biển ở Phú Yên chỉ để tập chèo thuyền thúng đến khi trời tối nhằm phục vụ cho vai diễn.

Tiểu Vy cùng các diễn viên phim "Ốc mượn hồn". Ảnh: Sen Vàng.

Trước những tranh luận về khả năng diễn xuất, Tiểu Vy thừa nhận bản thân vẫn đang trong quá trình học hỏi và hoàn thiện. Cô nói: “Tôi hiểu rất khó để khán giả công nhận mình chỉ sau một hoặc hai dự án đầu tiên. Để đi được đường dài cần có năng lực và sự cố gắng. Hành trình với diễn xuất của tôi vẫn còn dài và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tiến bộ hơn mỗi ngày.

Là một người trẻ, tôi luôn mong muốn được cống hiến cho điện ảnh nói riêng và lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật nói chung. Dù những đóng góp của mình có thể còn nhỏ bé, tôi vẫn muốn theo đuổi bằng sự bền bỉ và chăm chỉ”.

Khi được hỏi về nhận xét “bình hoa di động”, Tiểu Vy cho biết: “Tôi vui vì được gọi là một bông hoa, nhưng chắc chắn không cô gái nào muốn mình bị xem là ‘bình hoa di động’. Tôi cũng có chút tủi thân. Tôi mong mọi người sẽ gọi mình là một ‘bông hoa đang tỏa hương’, nghe tích cực và nhẹ nhàng hơn”.

Người đẹp cho biết cô luôn mong khán giả nhìn thấy sự trưởng thành cũng như nỗ lực của mình qua từng dự án và suốt hành trình 8 năm hoạt động nghệ thuật. Cô bày tỏ: “Với ‘Ốc mượn hồn’, tôi hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy thêm những khía cạnh mới trong diễn xuất của Tiểu Vy”.