Giải mã sức hút của Quốc Trường ở tuổi U40

Quốc Trường duy trì sức hút nhờ ngoại hình phong độ và nỗ lực làm mới hình tượng qua nhiều vai diễn khác biệt.

Quốc Trường là một trong số ít nam diễn viên duy trì độ phủ ổn định ở cả truyền hình lẫn điện ảnh suốt nhiều năm qua. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án như “Gạo nếp gạo tẻ”, “Mộng phù hoa”, “Về nhà đi con”, “Những ngày không quên”, đồng thời góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như “Bẫy ngọt ngào”, “Kẻ ẩn danh”, “Út Lan: Oán linh giữ của”, “Một thời ta đã yêu”, “Ốc mượn hồn”.

Trong đó, vai Vũ của “Về nhà đi con” được xem là bước ngoặt lớn giúp Quốc Trường bùng nổ độ nhận diện với khán giả đại chúng. Nhân vật sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, giàu có nhưng đào hoa nhanh chóng trở thành một trong những “trai hư” nổi bật của màn ảnh Việt giai đoạn 2019.

Sau hiệu ứng của bộ phim, Quốc Trường nhiều lần được giao các dạng vai đàn ông thành đạt, có phần bất cần hoặc mang màu sắc tâm lý phức tạp. Đây cũng là kiểu nhân vật giúp nam diễn viên phát huy lợi thế ngoại hình với gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc và phong thái quyết đoán.

Tuy nhiên, việc liên tục gắn với hình tượng “trai hư” cũng khiến Quốc Trường đứng trước nguy cơ bị đóng khung. Đây là lý do nam diễn viên bắt đầu tìm kiếm những dạng vai có nhiều chuyển biến cảm xúc hơn trong vài năm trở lại đây.

Nỗ lực làm mới hình tượng

Sau thời gian dài gắn với các vai phản diện hoặc đàn ông đào hoa, Quốc Trường cho thấy rõ mong muốn làm mới hình ảnh bằng những nhân vật giàu cảm xúc và đời thường hơn.

Trong “Một thời ta đã yêu”, nam diễn viên vào vai người đàn ông si tình, sẵn sàng vượt qua rào cản gia đình để theo đuổi tình yêu. So với những vai lạnh lùng trước đây, nhân vật này mang màu sắc tình cảm hơn.

Quốc Trường chia sẻ trên Vietnamnet rằng anh tìm thấy nhiều điểm tương đồng với nhân vật vì ngoài đời cũng là người sống hết mình và thích mạo hiểm. Để tạo sự kết nối tự nhiên trên màn ảnh, nam diễn viên còn chủ động trò chuyện và nhắn tin với bạn diễn Quỳnh Thy trước quá trình ghi hình.

Ở dự án “Ốc mượn hồn”, Quốc Trường tiếp tục thử sức với dạng nhân vật có nhiều xung đột nội tâm. Nam diễn viên cho biết trên VTV rằng anh bị cuốn hút ngay từ lần đầu đọc kịch bản vì nhân vật mang màu sắc hoàn toàn khác so với các vai trước đây.

Các dự án gần đây cho thấy Quốc Trường đang dần mở rộng biên độ diễn xuất thay vì tiếp tục lặp lại hình tượng lạnh lùng hay đào hoa quen thuộc. Việc liên tục đổi màu nhân vật cũng giúp nam diễn viên tránh cảm giác một màu sau nhiều năm theo đuổi dạng vai đàn ông thành đạt.

Sự kỹ tính giúp Quốc Trường giữ phong độ

Vai Sơn trong “Út Lan: Oán linh giữ của” được xem là một trong những bước chuyển đáng chú ý của Quốc Trường trên màn ảnh rộng. Sau nhiều năm đóng các vai sắc lạnh hoặc có phần phản diện, anh trở lại với hình tượng hiền lành, điềm đạm và chân thành hơn.

Theo Thể Thao Văn Hóa, nam diễn viên cho biết anh đã rất lâu mới có cơ hội thể hiện dạng vai hiền. Quốc Trường chia sẻ anh chỉ nhận lời khi kịch bản đủ hấp dẫn và phần hình ảnh được đầu tư nghiêm túc.

Để phù hợp với nhân vật, nam diễn viên phải thay đổi cả thần thái lẫn ánh mắt vốn đã trở thành “thương hiệu” sau nhiều năm đóng phản diện.

Quốc Trường cho biết, có thời điểm anh phải tự nhắc bản thân tiết chế ánh nhìn khi quay phim. Thậm chí, nam diễn viên còn mở camera điện thoại để kiểm tra xem biểu cảm của mình đã đủ nhẹ và phù hợp với nhân vật hay chưa trước khi tiếp tục ghi hình.

Sự kỹ tính trong cách xây dựng nhân vật phần nào lý giải vì sao Quốc Trường vẫn duy trì được phong độ diễn xuất ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Dù không xuất hiện dày đặc ở mọi dự án, anh vẫn giữ được độ nhận diện và sức hút riêng trên màn ảnh.

Hình ảnh ổn định giúp duy trì thiện cảm

Bên cạnh diễn xuất, hình ảnh cá nhân cũng là yếu tố giúp Quốc Trường duy trì thiện cảm với công chúng suốt nhiều năm.

Nam diễn viên không xuất hiện quá dày đặc ở gameshow hay tạo scandal để gây chú ý. Thay vào đó, anh giữ nhịp hoạt động tương đối ổn định giữa diễn xuất và kinh doanh.

Ở tuổi U40, Quốc Trường vẫn duy trì phong độ ngoại hình với phong cách nam tính, lịch lãm và chỉn chu mỗi khi xuất hiện tại sự kiện. Hình ảnh trưởng thành cùng thần thái điềm đạm giúp anh tiếp tục phù hợp với nhiều dạng vai đàn ông thành đạt trên màn ảnh Việt.

Giữa nhiều gương mặt nam liên tục thay đổi theo xu hướng thị trường, Quốc Trường vẫn giữ được chỗ đứng riêng nhờ hình ảnh ổn định, phong độ ngoại hình và khả năng làm mới bản thân qua từng giai đoạn sự nghiệp.