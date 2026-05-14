Hà Tăng tuổi 40 vẫn trẻ đẹp, mẹ 3 con giữ khí chất “ngọc nữ”

Ở tuổi 40 và là mẹ của 3 con, Tăng Thanh Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung cùng cuộc sống kín tiếng, nhẹ nhàng bên gia đình.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong làng giải trí Việt, hiếm có mỹ nhân nào giữ được sức nóng bền bỉ như Tăng Thanh Hà. Ở tuổi 40, khi đã là bà mẹ của ba nhóc tì, nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc vẫn khiến công chúng trầm trồ mỗi khi xuất hiện.
Không cần những bộ cánh cầu kỳ hay lối trang điểm đậm, Hà Tăng ghi điểm tuyệt đối bởi vóc dáng thanh mảnh, làn da khỏe khoắn và thần thái sang trọng, chuẩn phong cách "dâu hào môn".
Nhiều khán giả nhận xét, thời gian dường như đã lãng quên "ngọc nữ". So với thời điểm còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nhan sắc hiện tại của cô không chỉ trẻ trung mà còn thêm phần đằm thắm, tự tin của một người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc.
Ở tuổi 40, nữ diễn viên vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai, gương mặt trẻ trung cùng phong cách thời trang thanh lịch quen thuộc. Không ít khán giả dành lời khen cho nhan sắc “không tuổi” của Hà Tăng khi cô xuất hiện với diện mạo giản dị nhưng vẫn nổi bật.
Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, cô đều nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài rạng rỡ và thần thái sang trọng đặc trưng.
Phong cách tối giản của Hà Tăng càng làm tăng thêm vẻ trẻ trung của cô ở tuổi 40.
Diện trang phục chỉ có hai tông màu là thói quen của Tăng Thanh Hà nhiều năm nay. Phong cách tối giản này được cô duy trì cả trong đời thường hay trong những chuyến du lịch.
Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh. Suốt thời gian dài, cô hiếm hoi góp mặt tại các sự kiện showbiz, chủ yếu xuất hiện để chúc mừng đồng nghiệp thân thiết hoặc tham gia một số hoạt động thời trang.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cô và Louis Nguyễn xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên ba người con là Richard, Chloe và Mason. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị như nấu ăn, chăm sóc con cái, tập luyện thể thao hay tận hưởng thời gian bên gia đình.
Điều khiến nhiều khán giả yêu mến Tăng Thanh Hà không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở cách cô lựa chọn cuộc sống kín đáo, tránh xa thị phi. Dù được xem là “dâu hào môn”, nữ diễn viên hiếm khi phô trương sự giàu có mà ưu tiên giữ nhịp sống bình yên, cân bằng giữa công việc và gia đình.
Vợ chồng Tăng Thanh Hà tình tứ trong chuyến du lịch nước ngoài. Clip: FB Tang Thanh Ha
