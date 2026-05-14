Chờ đợi gì ở Lương Thế Thành sau phim 'Bóng ma hạnh phúc'?

Vai Hoàng Dũng giúp Lương Thế Thành tạo bước ngoặt diễn xuất nhưng cũng khiến anh chịu áp lực lớn ở dự án mới “Mesdames Thanh Sắc”.

Lương Thế Thành là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt suốt hơn hai thập kỷ qua. Anh bắt đầu đóng phim từ năm đầu tiên tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM và nhanh chóng ghi dấu qua nhiều dự án như "Mùi ngò gai", "Miền đất phúc", "Cổng mặt trời", "Lối sống sai lầm", "Ngày ấy mình đã yêu", "Cô Thắm về làng 3". Với ngoại hình điển trai cùng phong thái lịch lãm, nam diễn viên nhiều năm gắn với dạng vai chính diện điềm đạm, tử tế.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Lương Thế Thành được xem là gương mặt phù hợp với những vai người đàn ông hiền lành, trách nhiệm và giàu tình cảm gia đình. Hình ảnh này giúp anh duy trì sức hút ổn định trên màn ảnh nhỏ nhưng cũng vô tình tạo nên sự quen thuộc trong cách khán giả nhìn nhận về mình.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên bắt đầu tìm kiếm những nhân vật có chiều sâu tâm lý và màu sắc gai góc hơn. Đây cũng là giai đoạn Lương Thế Thành cho thấy mong muốn làm mới hình ảnh thay vì tiếp tục ở trong “vùng an toàn” với những vai diễn quen thuộc.

“Bóng ma hạnh phúc” tạo bước ngoặt hình tượng

Hoàng Dũng trong "Bóng ma hạnh phúc" được xem là một trong những vai diễn tạo nhiều chú ý nhất của Lương Thế Thành thời gian qua.

Nhân vật xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm nhưng ẩn chứa nhiều toan tính, mang màu sắc phản diện rõ nét. Đây cũng là dạng vai khác biệt đáng kể so với hình tượng quen thuộc mà nam diễn viên theo đuổi nhiều năm trên màn ảnh nhỏ.

Không còn là người đàn ông hiền lành, chất phác thường thấy, Hoàng Dũng hiện lên với tham vọng và nhiều lớp tâm lý phức tạp. Chính điều này giúp Lương Thế Thành có thêm không gian để thể hiện khả năng biến hóa trong diễn xuất, đặc biệt ở những phân đoạn nặng tâm lý.

Vai diễn nhanh chóng tạo hiệu ứng với khán giả sau khi phim lên sóng. Theo Hoa Học Trò, sau khi "Bóng ma hạnh phúc" kết thúc, nhiều người vẫn gọi nam diễn viên là “anh Dũng” trên mạng xã hội. Thậm chí, khi Lương Thế Thành đăng ảnh chuẩn bị cho dự án mới, không ít khán giả vẫn liên tục nhắc đến nhân vật Hoàng Dũng.

Việc một nhân vật được nhớ quá lâu là tín hiệu tích cực với diễn viên bởi điều đó cho thấy vai diễn đã thực sự tạo dấu ấn. Tuy nhiên, thành công này cũng kéo theo áp lực không nhỏ. Sau Hoàng Dũng, khán giả bắt đầu kỳ vọng Lương Thế Thành sẽ tiếp tục duy trì màu sắc mới thay vì quay lại hình tượng an toàn trước đây.

Đây cũng là bài toán không dễ với nhiều diễn viên khi một vai diễn thành công quá mạnh có thể vô tình trở thành “cái bóng” trong các dự án tiếp theo.

Áp lực nối dài với “Mesdames Thanh Sắc”

Giữa lúc khán giả vẫn còn nhắc nhiều đến Hoàng Dũng, Lương Thế Thành tiếp tục được công bố là nam chính của dự án "Mesdames Thanh Sắc".

Theo thông tin từ Thế Giới Điện Ảnh, trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai Bá Dũng — Trưởng Ty Cảnh sát Sài Gòn thập niên 60. Đây là người đàn ông quyền lực, từng trải và hiểu rõ những “luật chơi” trong cả thế giới chính thống lẫn ngầm.

Không chỉ nắm quyền lực trong tay, Bá Dũng còn là nhân vật giữ vai trò quan trọng trong nhiều mối quan hệ phức tạp của phim. Anh là chồng của Madame Sắc — người phụ nữ giàu có, quyền lực và đầy tham vọng — đồng thời trở thành mắt xích quan trọng trong mối quan hệ căng thẳng giữa Madame Sắc và vũ nữ Cầm Thanh.

So với Hoàng Dũng của "Bóng ma hạnh phúc", Bá Dũng tiếp tục là dạng nhân vật nhiều toan tính và có chiều sâu nội tâm. Tuy nhiên, màu sắc của vai diễn lần này được xây dựng theo hướng từng trải, quyền lực và mang tính kiểm soát nhiều hơn.

Việc tiếp tục theo đuổi dạng vai có nội tâm phức tạp cho thấy Lương Thế Thành đang dần định hình hình ảnh mới sau nhiều năm gắn với dạng vai hiền lành trên màn ảnh nhỏ. Đây được xem là bước đi đáng chú ý của nam diễn viên trong giai đoạn hiện tại của sự nghiệp.

Sau dấu ấn của Hoàng Dũng trong "Bóng ma hạnh phúc", khán giả đang chờ xem liệu Bá Dũng của "Mesdames Thanh Sắc" có tiếp tục trở thành một vai diễn đáng nhớ khác trong sự nghiệp của Lương Thế Thành hay không.