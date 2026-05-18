Hải Đăng Doo - Lou Hoàng nhờ pháp luật xử lý tin giả, cắt ghép

Sau hơn 10 ngày giữ im lặng giữa ồn ào đời tư, hai nam ca sĩ Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đồng loạt đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân để xin lỗi khán giả, đối tác và những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Cả hai đồng thời phủ nhận việc liên quan đến bóng cười và cho biết đã nhờ phía pháp lý can thiệp để xử lý các thông tin sai lệch.

Hải Đăng Doo viết: “Doo chỉ muốn khẳng định rằng Doo không mua bán, sử dụng bóng cười. Đồng thời, Doo không có mối liên hệ hay quen biết với tài khoản Facebook P.T.N được nhắc đến trong thời gian qua. Đối với việc này, Doo sẵn sàng gặp người đăng tin để làm rõ động cơ, mục đích của người ấy đối với Doo.

Ngoài ra, lúc Doo gặp chuyện có xuất hiện nhiều nội dung, tin nhắn được cho là của Doo lan truyền trên mạng xã hội. Doo mong mọi người có thể bình tĩnh nhìn nhận và kiểm chứng thông tin vì có nhiều nội dung không chính xác, bị cắt ghép hoặc xuyên tạc, được tạo bằng phần mềm nhằm tạo tin giả từ số điện thoại của Doo, có nội dung vu khống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống cá nhân của Doo cũng như những người liên quan.

Tất cả vấn đề pháp lý, Doo xin nhờ công ty luật và cộng sự giúp Doo giải quyết theo ủy quyền. Doo không trách bất kỳ ai vì những quan điểm, đánh giá về Doo trong thời gian qua, Doo đón nhận để tự sửa đổi bản thân.

Doo hiểu rằng những lời giải thích lúc này không thể ngay lập tức lấy lại niềm tin của mọi người. Nhưng Doo vẫn muốn đối diện, muốn chịu trách nhiệm với những ảnh hưởng mà mình đã gây ra, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân để trưởng thành hơn sau biến cố này.

Một lần nữa, Doo xin lỗi đã làm cho những người yêu thương Doo phải đau khổ và thất vọng. Doo sẽ tiếp tục sửa đổi bản thân để có một phiên bản tốt hơn trong thời gian tới”.

Trong khi đó, Lou Hoàng cho biết chỉ lên tiếng sau khi phía luật sư hoàn tất các thủ tục nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến gia đình, đặc biệt là mẹ, vì để người thân trải qua khoảng thời gian áp lực và mệt mỏi.

Lou Hoàng viết: “Mặc dù trong hơn 10 ngày qua Lou đã im lặng nhưng vẫn đọc những bài viết, lời nhận xét, đánh giá về Lou. Lou không trách bất kỳ ai vì Lou hiểu rằng khi một sự việc xảy ra, niềm tin của mọi người bị lung lay là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Lou tôn trọng tất cả những lời nhận xét, đánh giá của mọi người. Có những điều đúng mà Lou cần nghiêm túc nhìn nhận để thay đổi bản thân. Và cũng có những điều chưa chính xác xuất phát từ việc mọi người chưa có đủ thông tin về Lou.

Qua việc này, điều Lou nhận ra là chỉ cố gắng làm nhạc, đầu tư sức khỏe, trí tuệ, thời gian để tạo ra những sản phẩm âm nhạc phục vụ khán giả là chưa đủ. Là một nghệ sĩ, Lou hiểu rằng mình còn phải sống có trách nhiệm hơn với tình cảm, niềm tin và sự yêu thương mà mọi người đã dành cho mình suốt nhiều năm qua.

Lou xin khẳng định bản thân không mua bán hay sử dụng bóng cười, đồng thời không liên quan đến những cá nhân đã đăng tải các thông tin sai lệch về mình. Hiện tại, Lou đã ủy quyền cho luật sư làm việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân và làm rõ các thông tin chưa đúng sự thật”.

