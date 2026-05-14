Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri khoe nhan sắc nổi bật

Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông với thần thái nổi bật cùng chiếc vương miện danh giá tại họp báo kick-off Miss World 2026 diễn ra ngày 14/5 tại Việt Nam.

Hoa hậu người Thái Lan Opal Suchata Chuangsri. Ảnh: Sen Vàng.

Tại sự kiện, Opal Suchata Chuangsri gửi lời chào đến người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam và bày tỏ sự háo hức trước hành trình đồng hành cùng Miss World 2026.

Cô cho biết mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực của cuộc thi đến khán giả quốc tế, đồng thời kỳ vọng mùa giải tổ chức tại Việt Nam sẽ giúp bạn bè năm châu hiểu hơn về văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam.

Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri diện đầm dạ hội tông trắng đính kết lấp lánh, tôn vóc dáng thanh mảnh và vẻ đẹp sang trọng. Ảnh: Sen Vàng.

Trong khi đó, chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Miss World Julia Morley cho biết, bà luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam từ nhiều năm trước. “Trước khi nhiều người ở đây được sinh ra, tôi đã yêu đất nước Việt Nam. Tôi từng đến Việt Nam, đi dọc những dòng sông và cảm nhận vẻ đẹp của con người nơi đây.

Ngày hôm nay, chúng ta cùng đồng hành trên hành trình phát triển không chỉ về nhan sắc hay du lịch, mà còn lan tỏa những giá trị của Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả. Hơn 130 đại diện từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam để cùng tạo nên những giá trị tốt đẹp. Tôi yêu con người Việt Nam và rất hạnh phúc khi Miss World 2026 được tổ chức tại đây”, bà Morley chia sẻ.

Chủ tịch Miss World Julia Morley, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng nhiều hoa hậu, á hậu tại sự kiện. Ảnh: Sen Vàng.

Phát biểu tại sự kiện kick-off, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, Miss World không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình của văn hóa, sự kết nối toàn cầu và lòng nhân ái với tinh thần Beauty With A Purpose.

Tại họp báo, ban tổ chức chính thức công bố những điểm đến đầu tiên của hành trình Miss World 2026 tại Việt Nam gồm Hải Phòng, phường Vũng Tàu - TP HCM.

Theo kế hoạch, TP HCM sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như “Dance Of The World” và đêm chung kết Miss World 2026. Trong khi đó, Hải Phòng sẽ đăng cai một số hoạt động đồng hành, còn Vũng Tàu trở thành điểm đến của nhiều chương trình quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ cuộc thi.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là nghi thức trao tặng sách cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM.

Trên sân khấu, Thạc sĩ Phạm Kim Dung, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri cùng bà Trịnh Thị Thanh thực hiện nghi thức trao tặng hơn 1.000 đầu sách với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, tại Miss World 2026, mỗi đại diện sẽ mang theo một quyển sách thiếu nhi được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa quốc gia mình đến trẻ em Việt Nam.

Những quyển sách được xem như món quà văn hóa, trở thành nhịp cầu kết nối tri thức, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc giữa các quốc gia. Toàn bộ sách sẽ được trao tặng trong Ngày hội sách dành cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.