Cuộc sống của Đình Tú - Ngọc Huyền sau khi kết hôn

Giải trí

Đình Tú - Ngọc Huyền đăng ký kết hôn vào tháng 6/2025, thường xuyên khoe cuộc sống dưới một nhà. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Đình Tú - Ngọc Huyền đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào sau khi đăng ký kết hôn. Ảnh: FB Đình Tú.
Đình Tú khoe ảnh tình tứ bên Ngọc Huyền. Anh viết: "Thời tiết hôm nay thật giống em. Mát mẻ, dễ chịu và sảng khoái". Ảnh: FB Đình Tú.
Ngọc Huyền khoe Đình Tú vào bếp nấu ăn. “Đình Tú bảo đừng ăn mì cay ở ngoài, ở nhà anh nấu cho vừa sạch vừa ngon. Thành quả 2 bát mì mua nguyên liệu tự nấu giá 357.000 đồng”, Ngọc Huyền chia sẻ. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Đình Tú bênh vực Ngọc Huyền khi cô bị miệt thị ngoại hình. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
""Thiên thần của tôi đó", Đình Tú nhắn nhủ antifan của Ngọc Huyền. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền và Đình Tú vẫn nhí nhảnh, hài hước sau khi về chung một nhà. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Đình Tú dí dỏm chia sẻ: "Ngoại hình không quan trọng. Vậy mà cô ấy chọn tôi?!". Ảnh: FB Đình Tú.
Sau khi kết hôn, Đình Tú và Ngọc Huyền có một số dự án quảng cáo chung. Ảnh: FB Đình Tú.
Đôi uyên ương đang chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 11/2025. Ảnh: FB Đình Tú.
Vợ chồng Ngọc Huyền đã đi chụp ảnh cưới. Cặp đôi lựa chọn bối cảnh thiên nhiên. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền từng bày tỏ muốn tận hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản. Trước đó, nữ diễn viên được cầu hôn ở đất nước mặt trời mọc. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
#Đình Tú Ngọc Huyền #Đình Tú #vợ chồng Đình Tú #Ngọc Huyền

