Hot face sao Việt: Ngọc Huyền và Đình Tú hòa chung không khí Quốc khánh

Giải trí

Vợ chồng diễn viên Ngọc Huyền - Đình Tú hòa chung không khí Quốc khánh. Hoa hậu Tiểu Vy khoe mặt mộc khi chụp ảnh bên bánh sinh nhật đón tuổi mới.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 25/8: Vợ chồng diễn viên Ngọc Huyền - Đình Tú hòa chung không khí Quốc khánh rộn ràng. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền
Hoa hậu Tiểu Vy khoe mặt mộc khi chụp ảnh bên bánh sinh nhật đón tuổi mới. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ triết lý sống về vẻ đẹp phụ nữ khi nhận giải thưởng về truyền cảm hứng: "Sức mạnh của sự mềm mại, uyển chuyển mà kiên định". Ảnh: FB Le Hong Nhung
NSND Tự Long cùng vợ con chụp ảnh hưởng ứng đại lễ 2/9. Ảnh: FB Tự Long
Trương Ngọc Ánh đăng ảnh khi đang tập trung vào công việc. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương khuyên phái đẹp: "Hãy làm nữ hoàng của đời mình trước khi làm công chúa trong lòng người khác". Ảnh: FB Lưu Thiên Hương
Hoa hậu H'Hen Niê đăng ảnh hài hước khi chồng mặc áo của vợ. Ảnh: FB H'Hen Niê
Đỗ Mỹ Linh diện đầm kiểu dáng thướt tha, tôn vẻ nữ tính khi tham dự một sự kiện. Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh
Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh hài hước với Jun Phạm sau hậu trường concert Sao Nhập Ngũ. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc
