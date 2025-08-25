Hot face sao Việt: Ngọc Huyền và Đình Tú hòa chung không khí Quốc khánh

Vợ chồng diễn viên Ngọc Huyền - Đình Tú hòa chung không khí Quốc khánh. Hoa hậu Tiểu Vy khoe mặt mộc khi chụp ảnh bên bánh sinh nhật đón tuổi mới.
Hoàng Khánh Ly - nữ diễn viên được mệnh danh "hot girl ở trọ" trong phim "Đi giữa trời rực rỡ" vừa khiến netizen xuýt xoa với bộ ảnh diện áo dài duyên dáng.
Ngày 19/8/1960, Sputnik 5 đưa hai chú chó Belka và Strelka lên quỹ đạo rồi trở về an toàn, mở đường cho kỷ nguyên bay vào vũ trụ của loài người.
Tháng 7 Âm lịch mang đến làn gió thu mát lành và hương thơm thoang thoảng của hoa mộc tê. Đây là thời điểm vàng để các con giáp lên kế hoạch và phát triển.
Trong lúc đi bộ trong rừng gần Gudersleben, Đức, Maik Böhner và 2 con trai tình cờ tìm thấy một con dao găm 3.500 tuổi.
Phát hiện mới tại khu khảo cổ La Mã làm chấn động giới khoa học: một bia mộ có chân dung sắc nét và chữ khắc kỳ lạ khó giải mã.
Trong công bố trên Tạp chí thực vật học Nhật Bản, các nhà khoa học thông báo về việc phát hiện một loài thực vật mới ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh một chiếc VinFast Lạc Hồng 900 LX test khả năng chống đạn với hàng loạt những lỗ đạn găm trên thân xe.
Toyota Camry Sprint Edition vừa ra mắt tại Ấn Độ, phiên bản đặc biệt của mẫu sedan hybrid nhằm tăng sức hút khi mà thị trường bị lấn át bởi SUV và crossover.
Hyundai Elantra 2026 vừa lộ diện khi đang chạy thử tại California (Mỹ). Những hình ảnh đầu tiên được ghi lại bởi KindelAuto cho thấy xe lột xác cá tính hơn.
Google nâng cấp nhiều tính năng cho tai nghe giá rẻ Pixel Buds 2a bao gồm chống ồn chủ động, AI Gemini, và pin có thể thay thế.
Nhân dịp Tết Độc lập, nhiều bạn trẻ nô nức xuống đường để chụp ảnh cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc rợp mọi phố phường, trong đó có cái tên nổi bật là Quỳnh Trương.
Tượng thần bảo vệ đền thờ có kích thước như người thật từ thế kỷ 13 được tìm thấy tại đền Banteay Prei của Campuchia.
Tưởng chừng chỉ xuất hiện trên màn ảnh, các sinh vật kỳ dị này thực sự tồn tại ngoài đời, khiến bất kỳ ai cũng ngỡ ngàng và bị cuốn hút tìm hiểu.
Khác hẳn vẻ trong trẻo với tấm ảnh thẻ "gây sốt" năm nào, Lê Lý Lan Hương đã trở thành một quý cô gợi cảm, tự tin "đốt cháy" bờ biển với phong cách táo bạo.
Ca sĩ Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo mừng sinh nhật con trai trong một chuyến du lịch biển.
Cá bỗng trước đây là sản vật tiến vua, nay trở thành đặc sản được dân thành phố "săn lùng" vì ngon, bổ dù giá hơn nửa triệu đồng/kg.
Công ty BMX ra mắt pin dự phòng thể rắn SolidSafe với khả năng chống cháy nổ tuyệt đối, hiệu suất sạc vượt trội và thiết kế sang trọng.
Chiếc Bentley Continental GT V8 kỷ niệm 100 năm, từng có giá trên 18 tỷ khi mới về Việt Nam, nay xuất hiện trên thị trường xe cũ với mức rao bán hơn 11 tỷ đồng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn cảm thấy hài lòng khi mọi nỗ lực trong công việc được ghi nhận và tài vận khá tốt.
Nữ chiến sĩ Dương Khánh Chinh trong các buổi hợp luyện diễu binh đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.