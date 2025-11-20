Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thủy điện Sông Ba Hạ giảm xả lũ: Cảnh báo ngập lụt ở Phú Yên

Rất may tối qua nước về hồ không như dự báo, nếu không Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kinh hoàng, cả phía Nam tỉnh Phú Yên (cũ) chìm sâu trong nước

Theo Hồng Ánh/Người lao động

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết lúc 4 giờ 15 phút sáng nay (20-11), Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã giảm lưu lượng xả lũ xuống còn 13.400m3/giây.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử vào chiều 19-11
Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử vào chiều 19-11

Lưu lượng này vẫn còn ở mức rất cao, khiến khu vực hạ lưu sông Ba vẫn còn ngập sâu và ngập lâu. Tuy nhiên, so với thời điểm xả lũ lịch sử của thủy điện này lúc 16 giờ ngày 19-11, với lưu lượng lên đến 16.100m3/giây, thì lưu lượng xả lũ đã giảm 2.700m3/giây.

Trong chiều và đêm qua, Thủy điện Sông Ba Hạ đã phải nâng mức giữ nước lại hồ, từ 105 m (so với mực nước biển) theo thiết kế mực nước dâng bình thường lên 105,96 m mực nước lũ thiết kế.

Cùng với đó, lưu lượng nước về hồ Thủy điện Sông Ba cũng giảm dần do khu vực thượng nguồn sông Ba mưa đã giảm, nên lưu lượng xả lũ cũng đã giảm dần từ 16.100 m3/giây lúc 16 giờ ngày 19-11, xuống 15.600 m3/giây lúc 19 giờ ngày 19-11, rồi xuống 13.800 m3/giây lúc 2 giờ ngày 20-11 và hiện thủy điện này đang xả lũ ở lưu lượng 13.400 m3/giây từ lúc 4 giờ 15 phút ngày 20-11 và hiện đang giữ ở lưu lượng xả lũ này.

Trong khi trước đó, theo dự báo của Trung tâm Khí thượng thủy văn Trung bộ, lưu lượng về hồ thủy điện Sông Ba tăng nhanh và đạt đỉnh vào chiều tối 19-11 ở mức lưu lượng 21.000 m3/giây đến 22.000 m3/giây. Nếu nước lũ về hồ ở lưu lượng này thì dù hồ Thủy điện Sông Ba Hạ có trữ thêm nước vượt mực nước dâng bình thường thì chỉ trong vòng 1 đến 2 giờ sẽ đạt đến mực nước lũ thiết kế là 105,96m, buộc thủy điện này phải xả lũ bằng lưu lượng nước về hồ. Lúc này hạ du sông Ba chỉ có thể chìm sâu trong nước.

Người dân quay lại cảnh xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ vào chiều 19-11

Điều người dân hạ lưu sông Ba đang đặt ra là trước khi trận mưa lớn được dự báo xảy ra lũ trên sông Ba này, Thủy điện Sông Ba Hạ có xả điều tiết nước để hạ mực nước hồ xuống đến mực nước đón lũ hay không?

Hiện mưa trên khu vực Đông Đắk Lắk đã giảm nhẹ, nhưng nước vẫn còn ngập rất sâu.

Đêm qua là một đêm kinh hoàng đến với hàng vạn gia đình ở khu vực Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu, đặc biệt là các khu vực hạ lưu sông Ba như: Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa và Tuy Hòa.

Những lời kêu cứu liên tục được réo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đêm tối, nước dâng cao, lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận đến những gia đình đang gặp nguy hiểm.

Đến thời điểm này vẫn chưa có số liệu thiệt hại về người do lũ đêm qua.

#Thủy điện Sông Ba Hạ #xả lũ #ngập lụt Phú Yên #lưu lượng nước #thời tiết Đắk Lắk

Bài liên quan

Xã hội

Thủy điện Sơn La, Lai Châu mở cửa xả lũ

Thủy điện Sơn La và Lai Châu chủ động mở cửa xả lũ để điều tiết hồ chứa, giảm thiểu rủi ro do mưa kéo dài và xả lũ phía Trung Quốc ngày 9/11.

Công ty Thủy điện Sơn La vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ và Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở 1 cửa xả đáy thủy điện Sơn La và vận hành cửa tràn xả mặt điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu vào chiều nay 9/11.

Theo đó, trước dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia về việc trong 5 ngày tới, dòng chảy đến hồ Lai Châu, lưu lượng nước về hồ lớn nhất sẽ là 1550 m3/s, trung bình là 982 m3/s. Đặc biệt, do mưa kéo dài, một số Thủy điện phía Trung Quốc tiến hành xả lũ, khiến trưa ngày 9/11, lưu lượng nước đến hồ Lai Châu là 1.032 m3/s; mực nước hồ Lai Châu ở cao trình 295,00m; Lưu lượng nước phát qua tổ máy là 1.032 m3/s...

Xem chi tiết

Xã hội

TP Huế mưa trắng trời, thuỷ điện tăng cường xả lũ

Do mưa lớn những ngày qua, 2 hồ thủy điện Bình Điền và thủy điện Hương Điền được lệnh xả nước với lưu lượng cho phép tối đa 1.800 m3/s để sẵn sàng đón lũ mới.

Ngày 26/10, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế xác nhận, đơn vị đã ban hành các lệnh vận hành 2 hồ chứa thủy điện để tăng dung tích đón lũ.

Theo đó, hồ thuỷ điện Bình Điền trên sông Hương điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành qua tràn và tuabin, tránh đột biến từ 950-1.800 m3/s, áp dụng từ 15h10 ngày 26/10; hồ Hương Điền (sông Bồ) từ 1.050-1.800 m3/s, bắt đầu lúc 16h10 cùng ngày.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh mưa xối xả, thuỷ điện Hố Hô xả lũ trên 1.100m³/s

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến mực nước hồ thủy điện Hố Hô dâng cao.

Tối 31/10, thông tin từ Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô cho biết, mực nước thượng lưu là 66,64m, mực nước hạ lưu là 24,3m; lưu lượng nước về hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô là 1.142m3/s. Do đó, Nhà máy đang xả tràn với lưu lượng 1.104m3/s.

Trước đó, vào lúc 6h sáng cùng ngày, Nhà máy Thủy điện Hố Hô điều tiết qua tràn 200 m3/s.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới