Điều hòa vào mùa xả kho, hàng Inverter giảm gần 50%

Sau nắng nóng, nhiều điều hòa Inverter giảm tới 50%, giá còn dưới 5 triệu đồng, mua sắm tiết kiệm mùa hè.

Thị trường điều hòa đang bước vào giai đoạn giảm nhiệt khi cao điểm nắng nóng dần qua. Tại nhiều hệ thống điện máy, các chương trình khuyến mại được đẩy mạnh, với mức giảm phổ biến 20-50% tùy mẫu mã và chính sách của từng đơn vị.

Sau khi mùa nóng đi qua, nhiều mã điều hòa khuyến mại rầm rộ.

Đáng chú ý, nhóm điều hòa 1 chiều Inverter đang xuất hiện nhiều mức giá khá thấp. Một mẫu Coex Inverter 9.000 BTU được giảm 49%, từ mức niêm yết 8,89 triệu đồng xuống còn 4,49 triệu đồng. Với mức giá này, sản phẩm thuộc nhóm điều hòa Inverter dưới 5 triệu đồng, phân khúc được nhiều người tiêu dùng quan tâm khi nhu cầu lắp đặt cho phòng ngủ, phòng làm việc hoặc căn hộ nhỏ vẫn còn.

Một mẫu Nagakawa Inverter 1 HP cũng được giảm khoảng 42%, còn 4,99 triệu đồng, kèm gói quà tặng trị giá khoảng 1 triệu đồng. Trong khi đó, một số mẫu Midea Inverter 1 HP có giá khoảng 5,49 triệu đồng. Điều hòa Casper PrimeAir 9.000 BTU Inverter được bán khoảng 7,49 triệu đồng, giảm 38%.

Không chỉ các mẫu công suất nhỏ, nhiều sản phẩm công suất lớn hơn cũng được điều chỉnh giá. Một số mẫu Coex 12.000-18.000 BTU tại MediaMart được bán khoảng 6,49 triệu đồng, giảm 35% và đi kèm quà tặng.

Ảnh minh họa.

Ở phân khúc thương hiệu lớn, mức giảm cũng đáng chú ý. Một mẫu điều hòa LG tại Pico có giá khoảng 11,69 triệu đồng, giảm 49% so với mức niêm yết 22,45 triệu đồng. Một số mẫu Panasonic được MediaMart niêm yết khoảng 9,99 triệu đồng trong chương trình giảm giá dịp Quốc khánh 2/9, trong khi một số mẫu cùng thương hiệu tại Điện Máy Xanh có giá khoảng 12,29 triệu đồng.

Điều hòa Daikin hiện được bán trong khoảng 11,09-12,19 triệu đồng tùy mẫu và hệ thống bán lẻ. Với điều hòa 2 chiều, một số mẫu Casper được bán khoảng 8,29 triệu đồng tại Pico, còn Funiki 2 chiều có giá khoảng 9,99 triệu đồng.

Bên cạnh giảm trực tiếp trên giá bán, các hệ thống điện máy còn sử dụng nhiều hình thức khuyến mại để kích thích sức mua trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Các ưu đãi được áp dụng gồm trả góp 0%, miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí vận chuyển, tặng gói vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa và quà tặng gia dụng.

Theo một nhân viên bán hàng tại hệ thống điện máy ở Hà Nội được VietnamNet dẫn lời, thị trường điều hòa năm nay không quá căng thẳng như một số mùa hè trước. Thời tiết không nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu mua điều hòa không tăng đột biến.

Ảnh minh họa.

Việc giảm giá vào cuối mùa vì thế không chỉ nhằm thu hút khách hàng mà còn phục vụ mục tiêu giải phóng hàng tồn, đặc biệt với những model cũ. Đây cũng là thời điểm các hệ thống điện máy chuẩn bị cơ cấu lại danh mục sản phẩm cho mùa kinh doanh tiếp theo.

Tuy nhiên, mức giảm 40-50% được công bố chủ yếu là mức so với giá niêm yết. Điều này không đồng nghĩa mọi sản phẩm đều có giá bán thực tế thấp nhất trên thị trường. Người mua cần kiểm tra giá cuối cùng, thời hạn và điều kiện khuyến mại, chính sách bảo hành cũng như chi phí vận chuyển, lắp đặt trước khi quyết định.

Trong bối cảnh nhu cầu điều hòa có tính mùa vụ cao, những đợt giảm giá cuối mùa có thể tạo cơ hội cho người tiêu dùng đang có nhu cầu lắp đặt nhưng không quá gấp. Ngược lại, với các sản phẩm được giảm sâu do chuẩn bị thay thế model, người mua cũng nên cân nhắc tuổi đời sản phẩm và các tính năng trước khi lựa chọn.