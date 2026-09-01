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Kinh doanh - Địa ốc

Điều hòa vào mùa xả kho, hàng Inverter giảm gần 50%

Sau nắng nóng, nhiều điều hòa Inverter giảm tới 50%, giá còn dưới 5 triệu đồng, mua sắm tiết kiệm mùa hè.

Thiên Anh

Thị trường điều hòa đang bước vào giai đoạn giảm nhiệt khi cao điểm nắng nóng dần qua. Tại nhiều hệ thống điện máy, các chương trình khuyến mại được đẩy mạnh, với mức giảm phổ biến 20-50% tùy mẫu mã và chính sách của từng đơn vị.

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Sau khi mùa nóng đi qua, nhiều mã điều hòa khuyến mại rầm rộ.

Đáng chú ý, nhóm điều hòa 1 chiều Inverter đang xuất hiện nhiều mức giá khá thấp. Một mẫu Coex Inverter 9.000 BTU được giảm 49%, từ mức niêm yết 8,89 triệu đồng xuống còn 4,49 triệu đồng. Với mức giá này, sản phẩm thuộc nhóm điều hòa Inverter dưới 5 triệu đồng, phân khúc được nhiều người tiêu dùng quan tâm khi nhu cầu lắp đặt cho phòng ngủ, phòng làm việc hoặc căn hộ nhỏ vẫn còn.

Một mẫu Nagakawa Inverter 1 HP cũng được giảm khoảng 42%, còn 4,99 triệu đồng, kèm gói quà tặng trị giá khoảng 1 triệu đồng. Trong khi đó, một số mẫu Midea Inverter 1 HP có giá khoảng 5,49 triệu đồng. Điều hòa Casper PrimeAir 9.000 BTU Inverter được bán khoảng 7,49 triệu đồng, giảm 38%.

Không chỉ các mẫu công suất nhỏ, nhiều sản phẩm công suất lớn hơn cũng được điều chỉnh giá. Một số mẫu Coex 12.000-18.000 BTU tại MediaMart được bán khoảng 6,49 triệu đồng, giảm 35% và đi kèm quà tặng.

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Ảnh minh họa.

Ở phân khúc thương hiệu lớn, mức giảm cũng đáng chú ý. Một mẫu điều hòa LG tại Pico có giá khoảng 11,69 triệu đồng, giảm 49% so với mức niêm yết 22,45 triệu đồng. Một số mẫu Panasonic được MediaMart niêm yết khoảng 9,99 triệu đồng trong chương trình giảm giá dịp Quốc khánh 2/9, trong khi một số mẫu cùng thương hiệu tại Điện Máy Xanh có giá khoảng 12,29 triệu đồng.

Điều hòa Daikin hiện được bán trong khoảng 11,09-12,19 triệu đồng tùy mẫu và hệ thống bán lẻ. Với điều hòa 2 chiều, một số mẫu Casper được bán khoảng 8,29 triệu đồng tại Pico, còn Funiki 2 chiều có giá khoảng 9,99 triệu đồng.

Bên cạnh giảm trực tiếp trên giá bán, các hệ thống điện máy còn sử dụng nhiều hình thức khuyến mại để kích thích sức mua trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Các ưu đãi được áp dụng gồm trả góp 0%, miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí vận chuyển, tặng gói vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa và quà tặng gia dụng.

Theo một nhân viên bán hàng tại hệ thống điện máy ở Hà Nội được VietnamNet dẫn lời, thị trường điều hòa năm nay không quá căng thẳng như một số mùa hè trước. Thời tiết không nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu mua điều hòa không tăng đột biến.

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Ảnh minh họa.

Việc giảm giá vào cuối mùa vì thế không chỉ nhằm thu hút khách hàng mà còn phục vụ mục tiêu giải phóng hàng tồn, đặc biệt với những model cũ. Đây cũng là thời điểm các hệ thống điện máy chuẩn bị cơ cấu lại danh mục sản phẩm cho mùa kinh doanh tiếp theo.

Tuy nhiên, mức giảm 40-50% được công bố chủ yếu là mức so với giá niêm yết. Điều này không đồng nghĩa mọi sản phẩm đều có giá bán thực tế thấp nhất trên thị trường. Người mua cần kiểm tra giá cuối cùng, thời hạn và điều kiện khuyến mại, chính sách bảo hành cũng như chi phí vận chuyển, lắp đặt trước khi quyết định.

Trong bối cảnh nhu cầu điều hòa có tính mùa vụ cao, những đợt giảm giá cuối mùa có thể tạo cơ hội cho người tiêu dùng đang có nhu cầu lắp đặt nhưng không quá gấp. Ngược lại, với các sản phẩm được giảm sâu do chuẩn bị thay thế model, người mua cũng nên cân nhắc tuổi đời sản phẩm và các tính năng trước khi lựa chọn.

Mời quý độc giả xem video: Điều hòa giảm giá sâu, có loại dưới 5 triệu đồng - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp.
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Thị trường điện máy giảm giá sâu lên đến 50% để kích cầu tiêu dùng

Sức mua chững lại buộc các siêu thị điện máy duy trì ưu đãi 20-50% quanh năm, liên tục xả kho tivi, máy giặt, điều hòa nhằm giành giật thị phần.

Trong nỗ lực kích cầu tiêu dùng và tối ưu hóa lượng hàng tồn kho, hàng loạt hệ thống bán lẻ điện máy trên toàn quốc đang triển khai các chương trình giảm giá quy mô lớn từ 20% đến 50%. Thị trường ghi nhận sự sụt giảm giá sâu ở hầu hết các ngành hàng thiết yếu, từ tivi màn hình lớn, tủ lạnh dung tích cao cho đến máy điều hòa và máy giặt.

Bên cạnh mức giảm trực tiếp lên đến hàng triệu đồng mỗi sản phẩm, các doanh nghiệp còn gia tăng sức hút bằng chính sách trả góp 0%, quà tặng kèm và nhiều ưu đãi hỗ trợ khi mua sắm trực tuyến.

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Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường điện máy lạnh "tăng nhiệt" sau đợt nắng nóng kéo dài

Sau đợt nắng nóng kéo dài, thị trường điện máy tăng sức mua. Nhiều chương trình giảm giá sâu kích cầu người tiêu dùng giải nhiệt.

Thị trường điện máy tại Hà Nội đã chính thức bước vào mùa cao điểm mua sắm. Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng điện máy trên địa bàn thành phố cho thấy, lượng tiêu thụ các mặt hàng chống nóng như điều hòa, quạt điều hòa, quạt tích điện, tủ lạnh và máy lọc không khí đang tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ghi nhận lần đầu tiên lượng tiêu thụ điện trên cả nước vượt mốc 1 tỷ kWh/ngày ngay từ đầu năm, tăng hơn 69 triệu kWh so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo cũng cho biết mùa hè năm nay sẽ đón nhiều đợt nắng nóng gay gắt hơn năm ngoái. Trong đó, khu vực Bắc Bộ có nguy cơ cao phải gánh chịu các đợt nắng nóng diện rộng và kéo dài trong suốt tháng 5 và tháng 6. Ngay từ giữa tháng 5, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội được dự báo sẽ phổ biến trong khoảng 35-36°C, có nơi vượt ngưỡng 37°C.

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Kinh doanh - Địa ốc

Máy lạnh 5 triệu đồng hút khách mùa nóng, phải chăng "tiền nào của đó"?

Nắng nóng kéo dài khiến máy lạnh giá khoảng 5 triệu đồng bán chạy. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc về điện năng, độ bền và chi phí sử dụng lâu dài.

Bước vào cao điểm nắng nóng, thị trường điện lạnh ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc máy lạnh giá rẻ quanh mức 5 triệu đồng. Nhiều mẫu điều hòa công suất 1 HP của các thương hiệu phổ thông liên tục được giảm giá sâu, hướng đến nhóm khách thuê trọ, sinh viên, gia đình trẻ hoặc người có nhu cầu làm mát cơ bản.

Tại một số hệ thống bán lẻ điện máy, các dòng điều hòa giá thấp đang nằm trong nhóm bán chạy nhất mùa hè năm nay. Nhân viên bán hàng cho biết khách hàng hiện có xu hướng ưu tiên sản phẩm “vừa túi tiền”, thay vì đầu tư các dòng cao cấp từ 10 - 20 triệu đồng như trước.

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Máy lạnh có giá bán chỉ 5 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, mức giá khoảng 5 triệu đồng hiện chủ yếu thuộc về các mẫu điều hòa cơ bản, công suất nhỏ từ 9.000 BTU, phù hợp phòng dưới 15 m2. Một số sản phẩm đến từ các thương hiệu phổ thông hoặc model đời cũ được các siêu thị điện máy tung khuyến mại để kích cầu mùa nóng.

Anh Nguyễn Văn T., chủ cửa hàng điện lạnh tại quận Hà Đông (Hà Nội), cho biết lượng khách hỏi mua điều hòa giá rẻ năm nay tăng đáng kể.

“Với tài chính khoảng 5 - 6 triệu đồng, khách chủ yếu cần máy làm mát nhanh, tiết kiệm điện ở mức cơ bản. Phân khúc này bán rất đều vì phù hợp túi tiền số đông”, anh Tuấn nói.

Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên điện lạnh, mức giá rẻ thường đi kèm việc cắt giảm một số tính năng. Nhiều model giá thấp chưa được trang bị công nghệ Inverter tối ưu điện năng, khả năng lọc không khí hạn chế và độ êm khi vận hành chưa cao.

Ông Lê Quốc H., kỹ thuật viên điện lạnh nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội, nhận định người tiêu dùng không nên chỉ nhìn vào giá bán ban đầu.

“Máy rẻ có thể tiết kiệm vài triệu đồng lúc mua, nhưng nếu tiêu thụ điện lớn hoặc nhanh xuống cấp thì tổng chi phí sử dụng sau vài năm lại cao hơn”, ông Hùng phân tích.

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Người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn máy lạnh.

Một vấn đề khác là chi phí phát sinh sau mua. Giá niêm yết khoảng 5 triệu đồng thường chưa bao gồm vật tư lắp đặt, giá đỡ, ống đồng vượt tiêu chuẩn hay công tháo lắp ở vị trí khó. Sau khi hoàn thiện, tổng chi phí thực tế có thể tăng thêm từ 1 - 3 triệu đồng.

Sự cạnh tranh mạnh ở phân khúc giá rẻ đang khiến thị trường sôi động hơn, nhưng cũng đặt ra bài toán về chất lượng sản phẩm. Một số dòng điều hòa giá thấp có xuất xứ từ các thương hiệu mới, thời gian bảo hành ngắn hoặc hệ thống hậu mãi chưa đồng đều.

Trong bối cảnh giá điện sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm lớn của người dân, xu hướng chọn điều hòa tiết kiệm điện được dự báo sẽ ngày càng rõ nét. Các dòng máy Inverter dù giá cao hơn vài triệu đồng nhưng đang được nhiều gia đình cân nhắc nhờ khả năng giảm chi phí vận hành lâu dài.

Giới kinh doanh điện máy nhận định từ nay đến hết tháng 6 sẽ là giai đoạn cao điểm của thị trường điều hòa. Nếu nắng nóng kéo dài, phân khúc máy lạnh giá rẻ nhiều khả năng tiếp tục “cháy hàng”, nhất là tại các đô thị lớn và khu vực đông công nhân thuê trọ.

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