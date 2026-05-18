Thị trường điện máy lạnh "tăng nhiệt" sau đợt nắng nóng kéo dài

Sau đợt nắng nóng kéo dài, thị trường điện máy tăng sức mua. Nhiều chương trình giảm giá sâu kích cầu người tiêu dùng giải nhiệt.

Bảo Châu

Thị trường điện máy tại Hà Nội đã chính thức bước vào mùa cao điểm mua sắm. Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng điện máy trên địa bàn thành phố cho thấy, lượng tiêu thụ các mặt hàng chống nóng như điều hòa, quạt điều hòa, quạt tích điện, tủ lạnh và máy lọc không khí đang tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ghi nhận lần đầu tiên lượng tiêu thụ điện trên cả nước vượt mốc 1 tỷ kWh/ngày ngay từ đầu năm, tăng hơn 69 triệu kWh so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo cũng cho biết mùa hè năm nay sẽ đón nhiều đợt nắng nóng gay gắt hơn năm ngoái. Trong đó, khu vực Bắc Bộ có nguy cơ cao phải gánh chịu các đợt nắng nóng diện rộng và kéo dài trong suốt tháng 5 và tháng 6. Ngay từ giữa tháng 5, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội được dự báo sẽ phổ biến trong khoảng 35-36°C, có nơi vượt ngưỡng 37°C.

Thị trường điện lạnh năm nay rất đa dạng về mẫu mã và phân khúc giá, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Đối với dòng máy điều hòa, các sản phẩm tiết kiệm điện bình dân có giá chỉ từ 6-7 triệu đồng. Ở phân khúc cao cấp hơn, những dòng máy tích hợp tính năng lọc không khí, khử khuẩn hoặc có công suất 2 ngựa lớn được chào bán từ 14 đến gần 30 triệu đồng.

Trong khi đó, mặt hàng quạt điện tiếp tục duy trì doanh số ổn định nhờ mức giá phải chăng. Các loại quạt bàn, quạt đứng thông thường có giá từ vài trăm nghìn đến dưới 1 triệu đồng, còn dòng quạt hơi nước và quạt điều hòa dao động từ 2-5 triệu đồng tùy công suất. Nhóm hàng tủ lạnh cũng ghi nhận sức mua tốt nhờ nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu; trong đó dòng tủ dung tích nhỏ có giá 5-8 triệu đồng, còn các dòng Inverter dung tích lớn phổ biến từ 10-20 triệu đồng.

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nhiều siêu thị, cửa hàng điện máy lớn đã chủ động tăng số lượng sản phẩm so với các tháng bình thường để đảm bảo nguồn cung. Bên cạnh đó nhằm kích cầu tiêu dùng, các hệ thống siêu thị điện máy còn đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Tại Điện máy Xanh, nhiều dòng điều hòa thuộc các thương hiệu phổ biến được giảm giá sâu, đi kèm chính sách miễn phí lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và bảo hành dài hạn.

Theo thông tin từ các nhà bán lẻ, xu hướng tiêu dùng năm nay có sự chuyển dịch rõ rệt khi người tiêu dùng đặt tiêu chí tiết kiệm điện lên hàng đầu trước áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng. Dù có giá thành cao hơn từ 10-20% so với dòng phổ thông, các thiết bị sở hữu công nghệ Inverter (công nghệ biến tần), cảm biến nhiệt thông minh, lọc bụi mịn hay tính năng điều khiển từ xa qua điện thoại vẫn được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Nhằm giảm bớt áp lực chi phí trước dự báo mùa hè khắc nghiệt, gia đình chị Phương Anh (Hà Nội) đã chọn chuyển sang sử dụng điều hoà có khả năng tiết kiệm điện. Theo chị Phương Anh, việc chi thêm vài triệu đồng cho một sản phẩm tích hợp công nghệ tiết kiệm điện năng là hoàn toàn xứng đáng. Chị chia sẻ: “Tiền điện mùa nắng nóng là một khoản chi lớn phải tính toán kỹ. Đầu tư máy tốt ngay từ đầu tuy tốn kém hơn một chút nhưng bù lại sẽ tiết kiệm được chi phí hàng tháng về sau".

Trong bối cảnh thị trường làm mát đang trong giai đoạn cao điểm, chia sẻ với Tạp chí Thương hiệu & Công luận, chuyên gia Vũ Thế Thắng - Phó Trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội gợi ý người dân nên sử dụng thiết bị làm mát một cách khoa học và tiết kiệm. Cụ thể, khi bật quạt cùng điều hòa, người dân có thể tăng nhiệt độ máy lạnh thêm khoảng 2°C mà vẫn cảm thấy dễ chịu, giúp tiết kiệm tới 10% điện năng điều hòa.

Đặt nhiệt độ máy lạnh từ 24-26°C để tránh làm lạnh quá mức và khô không khí. Người dân nên đặt quạt ở nơi thông thoáng, tránh rèm cửa che chắn. Vào buổi tối, hãy đặt quạt gần cửa sổ để hút không khí mát từ bên ngoài vào phòng.

Cánh quạt bám bụi sẽ làm giảm hiệu suất gió, khiến motor nóng hơn và tốn điện hơn. Ngoài ra, đừng quá khắt khe với việc bấm nút quay của quạt. Hãy tập trung vào việc chọn mức gió vừa đủ và tắt thiết bị khi không có người trong phòng, đây mới chính là cách "cứu vãn" túi tiền hiệu quả nhất.

Mời quý độc giả xem video: Nắng nóng kỷ lục, tiêu thụ điện toàn quốc lập kỷ lục mới trong năm 2026/ Nguồn: VTV24
#thị trường điện lạnh #điện máy #điều hoà #tủ lạnh #nắng nóng #tiêu dùng

Các hộ gia đình nào nên lắp điện mặt trời mái nhà?

Vào cao điểm mùa hè, nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà tăng nhanh trong bối cảnh áp lực hoá đơn tiền điện của các hộ gia đình.

Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan đẩy nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp chủ động tìm đến giải pháp điện mặt trời mái nhà như một cách để tối ưu hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần có sự tính toán kỹ lưỡng về hiệu suất và quy mô hệ thống để tránh lãng phí, cũng như tối ưu hóa dòng vốn đầu tư.

Chị Phương Anh (TP.HCM) chia sẻ về áp lực chi phí của gia đình: “Do đặc thù công việc kinh doanh tại nhà, tôi vận hành các thiết bị livestream và hệ thống chiếu sáng, máy lạnh gần như cả ngày lẫn đêm. Hóa đơn tiền điện tháng vừa rồi đã chạm mốc gần 6 triệu đồng, khiến chi phí vận hành tăng cao đáng kể. Tôi đang nghiên cứu lắp đặt điện mặt trời mái nhà để cắt giảm bớt lượng điện tiêu thụ ở các bậc giá cao. Với quy mô hiện tại, tôi hy vọng giải pháp này sẽ giúp gia đình tối ưu hóa lợi nhuận kinh tế và không còn lo lắng mỗi khi nhận thông báo tiền điện vào mùa nắng nóng”.

Áp lực giá điện mùa hè tăng, người tiêu dùng thay đổi thói quen sinh hoạt

Thông tin điều chỉnh khung giờ giá điện khiến nhiều hộ gia đình lo ngại hóa đơn tăng vọt ngay đầu mùa nóng, buộc người dân phải thay đổi thói quen để tiết kiệm.

Bước vào mùa nắng nóng, câu chuyện giá điện lại trở thành vấn đề “nóng” tại các đô thị lớn, nơi mật độ sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa, tủ lạnh luôn ở mức cao. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Công Thương thông báo phân tách rõ rệt các khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường theo quy định mới nhằm mục tiêu tối ưu hóa vận hành, giảm tải cho hệ thống điện quốc gia.

Dù lộ trình điều chỉnh này tập trung vào khối sản xuất và kinh doanh, nhưng người tiêu dùng vẫn không khỏi xôn xao. Nhiều hộ gia đình bày tỏ sự lo ngại sẽ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt chung. Đứng trước rủi ro hóa đơn tiền điện tăng vọt, người dân bắt đầu chủ động tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm năng lượng và thay đổi thói quen sử dụng điện để bảo vệ túi tiền trong những tháng cao điểm hè.

Máy lạnh 5 triệu đồng hút khách mùa nóng, phải chăng "tiền nào của đó"?

Nắng nóng kéo dài khiến máy lạnh giá khoảng 5 triệu đồng bán chạy. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc về điện năng, độ bền và chi phí sử dụng lâu dài.

Bước vào cao điểm nắng nóng, thị trường điện lạnh ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc máy lạnh giá rẻ quanh mức 5 triệu đồng. Nhiều mẫu điều hòa công suất 1 HP của các thương hiệu phổ thông liên tục được giảm giá sâu, hướng đến nhóm khách thuê trọ, sinh viên, gia đình trẻ hoặc người có nhu cầu làm mát cơ bản.

Tại một số hệ thống bán lẻ điện máy, các dòng điều hòa giá thấp đang nằm trong nhóm bán chạy nhất mùa hè năm nay. Nhân viên bán hàng cho biết khách hàng hiện có xu hướng ưu tiên sản phẩm “vừa túi tiền”, thay vì đầu tư các dòng cao cấp từ 10 - 20 triệu đồng như trước.

Máy lạnh có giá bán chỉ 5 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, mức giá khoảng 5 triệu đồng hiện chủ yếu thuộc về các mẫu điều hòa cơ bản, công suất nhỏ từ 9.000 BTU, phù hợp phòng dưới 15 m2. Một số sản phẩm đến từ các thương hiệu phổ thông hoặc model đời cũ được các siêu thị điện máy tung khuyến mại để kích cầu mùa nóng.

Anh Nguyễn Văn T., chủ cửa hàng điện lạnh tại quận Hà Đông (Hà Nội), cho biết lượng khách hỏi mua điều hòa giá rẻ năm nay tăng đáng kể.

“Với tài chính khoảng 5 - 6 triệu đồng, khách chủ yếu cần máy làm mát nhanh, tiết kiệm điện ở mức cơ bản. Phân khúc này bán rất đều vì phù hợp túi tiền số đông”, anh Tuấn nói.

Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên điện lạnh, mức giá rẻ thường đi kèm việc cắt giảm một số tính năng. Nhiều model giá thấp chưa được trang bị công nghệ Inverter tối ưu điện năng, khả năng lọc không khí hạn chế và độ êm khi vận hành chưa cao.

Ông Lê Quốc H., kỹ thuật viên điện lạnh nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội, nhận định người tiêu dùng không nên chỉ nhìn vào giá bán ban đầu.

“Máy rẻ có thể tiết kiệm vài triệu đồng lúc mua, nhưng nếu tiêu thụ điện lớn hoặc nhanh xuống cấp thì tổng chi phí sử dụng sau vài năm lại cao hơn”, ông Hùng phân tích.

Người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn máy lạnh.

Một vấn đề khác là chi phí phát sinh sau mua. Giá niêm yết khoảng 5 triệu đồng thường chưa bao gồm vật tư lắp đặt, giá đỡ, ống đồng vượt tiêu chuẩn hay công tháo lắp ở vị trí khó. Sau khi hoàn thiện, tổng chi phí thực tế có thể tăng thêm từ 1 - 3 triệu đồng.

Sự cạnh tranh mạnh ở phân khúc giá rẻ đang khiến thị trường sôi động hơn, nhưng cũng đặt ra bài toán về chất lượng sản phẩm. Một số dòng điều hòa giá thấp có xuất xứ từ các thương hiệu mới, thời gian bảo hành ngắn hoặc hệ thống hậu mãi chưa đồng đều.

Trong bối cảnh giá điện sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm lớn của người dân, xu hướng chọn điều hòa tiết kiệm điện được dự báo sẽ ngày càng rõ nét. Các dòng máy Inverter dù giá cao hơn vài triệu đồng nhưng đang được nhiều gia đình cân nhắc nhờ khả năng giảm chi phí vận hành lâu dài.

Giới kinh doanh điện máy nhận định từ nay đến hết tháng 6 sẽ là giai đoạn cao điểm của thị trường điều hòa. Nếu nắng nóng kéo dài, phân khúc máy lạnh giá rẻ nhiều khả năng tiếp tục “cháy hàng”, nhất là tại các đô thị lớn và khu vực đông công nhân thuê trọ.

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe,buộc nghành sữa phải nâng chuẩn

Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế. Ở vị thế anh cả, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.