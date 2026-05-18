Thị trường điện máy lạnh "tăng nhiệt" sau đợt nắng nóng kéo dài

Thị trường điện máy tại Hà Nội đã chính thức bước vào mùa cao điểm mua sắm. Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng điện máy trên địa bàn thành phố cho thấy, lượng tiêu thụ các mặt hàng chống nóng như điều hòa, quạt điều hòa, quạt tích điện, tủ lạnh và máy lọc không khí đang tăng trưởng rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ghi nhận lần đầu tiên lượng tiêu thụ điện trên cả nước vượt mốc 1 tỷ kWh/ngày ngay từ đầu năm, tăng hơn 69 triệu kWh so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo cũng cho biết mùa hè năm nay sẽ đón nhiều đợt nắng nóng gay gắt hơn năm ngoái. Trong đó, khu vực Bắc Bộ có nguy cơ cao phải gánh chịu các đợt nắng nóng diện rộng và kéo dài trong suốt tháng 5 và tháng 6. Ngay từ giữa tháng 5, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội được dự báo sẽ phổ biến trong khoảng 35-36°C, có nơi vượt ngưỡng 37°C.

Thị trường điện lạnh năm nay rất đa dạng về mẫu mã và phân khúc giá, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Đối với dòng máy điều hòa, các sản phẩm tiết kiệm điện bình dân có giá chỉ từ 6-7 triệu đồng. Ở phân khúc cao cấp hơn, những dòng máy tích hợp tính năng lọc không khí, khử khuẩn hoặc có công suất 2 ngựa lớn được chào bán từ 14 đến gần 30 triệu đồng.

Trong khi đó, mặt hàng quạt điện tiếp tục duy trì doanh số ổn định nhờ mức giá phải chăng. Các loại quạt bàn, quạt đứng thông thường có giá từ vài trăm nghìn đến dưới 1 triệu đồng, còn dòng quạt hơi nước và quạt điều hòa dao động từ 2-5 triệu đồng tùy công suất. Nhóm hàng tủ lạnh cũng ghi nhận sức mua tốt nhờ nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu; trong đó dòng tủ dung tích nhỏ có giá 5-8 triệu đồng, còn các dòng Inverter dung tích lớn phổ biến từ 10-20 triệu đồng.

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nhiều siêu thị, cửa hàng điện máy lớn đã chủ động tăng số lượng sản phẩm so với các tháng bình thường để đảm bảo nguồn cung. Bên cạnh đó nhằm kích cầu tiêu dùng, các hệ thống siêu thị điện máy còn đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Tại Điện máy Xanh, nhiều dòng điều hòa thuộc các thương hiệu phổ biến được giảm giá sâu, đi kèm chính sách miễn phí lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và bảo hành dài hạn.

Theo thông tin từ các nhà bán lẻ, xu hướng tiêu dùng năm nay có sự chuyển dịch rõ rệt khi người tiêu dùng đặt tiêu chí tiết kiệm điện lên hàng đầu trước áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng. Dù có giá thành cao hơn từ 10-20% so với dòng phổ thông, các thiết bị sở hữu công nghệ Inverter (công nghệ biến tần), cảm biến nhiệt thông minh, lọc bụi mịn hay tính năng điều khiển từ xa qua điện thoại vẫn được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Nhằm giảm bớt áp lực chi phí trước dự báo mùa hè khắc nghiệt, gia đình chị Phương Anh (Hà Nội) đã chọn chuyển sang sử dụng điều hoà có khả năng tiết kiệm điện. Theo chị Phương Anh, việc chi thêm vài triệu đồng cho một sản phẩm tích hợp công nghệ tiết kiệm điện năng là hoàn toàn xứng đáng. Chị chia sẻ: “Tiền điện mùa nắng nóng là một khoản chi lớn phải tính toán kỹ. Đầu tư máy tốt ngay từ đầu tuy tốn kém hơn một chút nhưng bù lại sẽ tiết kiệm được chi phí hàng tháng về sau".

Trong bối cảnh thị trường làm mát đang trong giai đoạn cao điểm, chia sẻ với Tạp chí Thương hiệu & Công luận, chuyên gia Vũ Thế Thắng - Phó Trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội gợi ý người dân nên sử dụng thiết bị làm mát một cách khoa học và tiết kiệm. Cụ thể, khi bật quạt cùng điều hòa, người dân có thể tăng nhiệt độ máy lạnh thêm khoảng 2°C mà vẫn cảm thấy dễ chịu, giúp tiết kiệm tới 10% điện năng điều hòa.

Đặt nhiệt độ máy lạnh từ 24-26°C để tránh làm lạnh quá mức và khô không khí. Người dân nên đặt quạt ở nơi thông thoáng, tránh rèm cửa che chắn. Vào buổi tối, hãy đặt quạt gần cửa sổ để hút không khí mát từ bên ngoài vào phòng.

Cánh quạt bám bụi sẽ làm giảm hiệu suất gió, khiến motor nóng hơn và tốn điện hơn. Ngoài ra, đừng quá khắt khe với việc bấm nút quay của quạt. Hãy tập trung vào việc chọn mức gió vừa đủ và tắt thiết bị khi không có người trong phòng, đây mới chính là cách "cứu vãn" túi tiền hiệu quả nhất.