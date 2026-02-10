Hà Nội

Quách Ngọc Ngoan ra sao sau 3 năm gặp khó khăn tài chính?

Giải trí

Quách Ngọc Ngoan ra sao sau 3 năm gặp khó khăn tài chính?

Quách Ngọc Ngoan nỗ lực làm lại từ đầu sau biến cố tài chính. Thời gian gần đây, nam diễn viên dần trở lại với các dự án phim và ổn định cuộc sống.

Tháng 4/2023, Quách Ngọc Ngoan xác nhận gặp khó khăn tài chính do kinh doanh không thuận lợi. Đến tháng 11/2025, chia sẻ với Znews, nam diễn viên cho biết mọi việc đã dần ổn định hơn, các đối tác tạo điều kiện để anh tiếp tục làm việc và từng bước giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Ảnh: Vietnamnet.
“Tôi không đặt ra một lộ trình cụ thể, nhưng sẽ cố gắng thanh toán đầy đủ và có trách nhiệm”, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet.
Nam diễn viên thừa nhận giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua. “May mắn là tinh thần của tôi vẫn giữ được sự tích cực để vượt qua những biến cố”, anh nói. Ảnh: Vietnamnet.
Thời gian gần đây, Quách Ngọc Ngoan dần xuất hiện trở lại trong các dự án điện ảnh, cho thấy nỗ lực tái xuất sau quãng thời gian im ắng. Ảnh: Znews.
Từ năm 2025 đến nay, nam diễn viên góp mặt trong một số bộ phim như Trái tim què quặt, Thiên đường máu, Báu vật trời cho, Trại buôn người, Hộ linh tráng sĩ. Ảnh: Znews.
Chia sẻ với Vietnamnet, Quách Ngọc Ngoan cho biết ngoài đóng phim, anh còn tham gia một số hoạt động kinh doanh cùng bạn bè để ổn định thu nhập. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.
Trong sinh hoạt hằng ngày, nam diễn viên duy trì lối sống giản dị, ban ngày đi làm, buổi tối dành thời gian tập gym, chạy bộ và rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Người Lao Động.
Tháng 1/2026, khi được hỏi về chuyện tình cảm sau khi chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ với Thương Hiệu và Pháp Luật rằng hiện anh vẫn độc thân. Ảnh: Saostar.
Nói về con gái chung với Phượng Chanel, nam diễn viên cho biết anh vẫn thường xuyên gặp con. “Con gái tôi sống ở Hà Nội cùng mẹ. Thời gian gần đây, tôi thích quay phim ngoài Hà Nội hơn vì có thể gặp con nhiều hơn”, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.
