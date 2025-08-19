Hà Nội

Xã hội

Điều chỉnh lịch tàu chạy các tuyến metro dịp lễ 2/9

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội vừa thông báo kế hoạch điều chỉnh lịch chạy tàu trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội.

Thiên Tuấn

Công ty TNHH MMTV Đường sắt Hà Nội vừa điều chỉnh lịch chạy tàu trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, các ngày 21/8, 24/8, 27/8 và 29/8, tàu chạy từ 5h30 - 24h00 (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ) và giãn cách 6 -10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút. Ngày 30/8, thời gian hoạt động từ 5h - 22h và giãn cách: 6 phút/chuyến trong khung giờ 5h - 8h; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9, thời gian hoạt động từ 5h30 đến 24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ) và giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày. Ngày Quốc khánh 2/9, các tuyến hoạt động liên tục từ 00h - 22h và giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4h30 - 7h30 và 11h - 14h30). Các khung giờ khác 10 phút/chuyến.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cũng lưu ý, tạm ngừng chạy tàu từ 3h10 - 4h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.

