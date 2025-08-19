8 dự án của Hà Nội đồng loạt khánh thành, khởi công

Hoà chung với cả nước, sáng nay, TP. Hà Nội tiến hành lễ khánh thành, khởi công 8 công trình, dự án để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Theo kế hoạch, đúng 9h sáng 19/8, khắp cả nước diễn ra lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Điểm cầu trung tâm diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Chương trình kết nối 80 điểm cầu trên cả nước, cùng chứng kiến những công trình trọng điểm đi vào hoạt động, khởi công mang lại lợi ích to lớn cho người dân và đất nước.

Sự kiện thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước; thể hiện niềm vui, hạnh phúc của nhân dân, những người trực tiếp được thụ hưởng thành quả.

Từ đó, làm sâu sắc thêm niềm tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tạo thế, tạo đà, tạo lực bước vào kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, trong 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.

Theo đó, có 59 dự án công trình giao thông; công trình dân dụng đô thị có 44 dự án công trình; công trình công nghiệp có 57 dự án công trình; hạ tầng kỹ thuật có 36 dự án công trình; nhà ở xã hội có 22 dự án công trình; lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn có 6 dự án công trình; lĩnh vực văn hóa thể thao có 3 dự án công trình; giáo dục có 12 dự án; quốc phòng có 1 dự án; y tế có 10 dự án.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỉ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỉ đồng, chiếm 63% tổng mức. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỉ đồng.

Việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển KTXH đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.

Riêng Hà Nội có 8 công trình, dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị.

Cụ thể, dự án Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá quy mô diện tích 13,8ha, với công suất xử lý 70.000m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư 11.197 tỷ đồng sẽ được khánh thành trong dịp này.

Cùng với đó là 7 dự án khởi công, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô (đoạn trên địa bàn Hà Nội). Tuyến đường dài 14km, bề rộng 120m, tổng mức đầu tư 42.000 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô (tiểu dự án đầu tư công, cầu Hồng Hà, Mễ Sở).

Công trình có tổng chiều dài khoảng 113,52km (trong đó 103,82km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài – Hạ Long), thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h.

Giai đoạn hiện nay đầu tư trước 4 làn xe với nền đường rộng 17m, bề rộng cầu 7,5m (riêng các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống rộng 24,5m). Giai đoạn hoàn thiện quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh (thực hiện sau); đầu tư xây dựng 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh (5 nút trên địa bàn Hà Nội, 2 nút trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và 1 nút trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh); hoàn thiện nút giao Tây Nam (trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh); đầu tư xây dựng 7 nhánh lên xuống kết nối với đường song hành hai bên và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư dự án 56.293 tỷ đồng.

Dự án xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra quốc lộ 32 (xã Phúc Thọ, Hà Nội) với tổng chiều dài 7,77km thiết kế tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Đoạn từ cầu Vân Phúc ra quốc lộ 32 (dài 4,81km) quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Phạm vi cầu Vân Phúc dài 2,97km (cầu cạn vùng lòng hồ Vân Cốc, cầu dẫn, cầu chính vượt sông) có chiều rộng 20,5m, quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư dự án 3.444 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó thành phố Hà Nội khoảng 5,2km, tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km.

Điểm đầu kết nối với điểm cuối tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, điểm cuối Km7+500 kết nối với đường Vành đai 3,5.

Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, bề rộng cầu chính 32,3m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp; cầu dẫn dài khoảng 6,58km, bề rộng cầu dẫn 33m; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh, tổ chức giao thông… Tổng mức đầu tư dự án 10.197 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn Hà Nội còn khởi công các dự án: Xây dựng khu tái định cư (xã Đông Anh) thuộc Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng quy mô 6ha; Xây dựng khu tái định cư (xã Ngọc Hồi) thuộc dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam quy mô 0,92ha; Dự án Thành phố thông minh (xã Vĩnh Thanh) có diện tích sử dụng đất 271,45ha, chia làm 5 giai đoạn triển khai.