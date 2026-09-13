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Số hóa - Xe

Điện thoại hỏng đến mức nào thì nên mua máy mới?

Điện thoại nứt màn hình chưa chắc phải thay máy. Nhưng khi chi phí sửa chữa quá cao, máy xuống cấp hoặc hết hỗ trợ phần mềm, mua mới có thể hợp lý hơn.

Thiên Trang (th)
Điện thoại hỏng đến mức nào thì nên mua máy mới?

Một chiếc điện thoại đã sử dụng khoảng 3 năm không đồng nghĩa với việc nó đã hết giá trị. Nếu chỉ bị nứt màn hình, chai pin hoặc hỏng một bộ phận nhỏ, sửa chữa đôi khi vẫn là phương án tiết kiệm hơn nhiều so với việc bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua smartphone mới. Trong bối cảnh nhiều mẫu flagship hiện có giá vượt 1.000 USD, người dùng càng có lý do để cân nhắc kỹ trước khi thay máy. Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở số tiền phải bỏ ra để sửa. Tuổi đời thiết bị, tình trạng phần cứng, khả năng cập nhật phần mềm và những tính năng mới trên smartphone thế hệ mới đều có thể làm thay đổi quyết định.

Một chiếc điện thoại nứt màn hình chưa chắc cần thay mới nếu chi phí sửa chữa vẫn thấp so với giá trị còn lại của thiết bị.

Với một chiếc điện thoại khoảng 3 năm tuổi, ngưỡng chi phí sửa chữa là yếu tố đáng quan tâm đầu tiên. Một nguyên tắc tương đối đơn giản là nếu số tiền sửa thấp hơn khoảng 30% giá trị thị trường hiện tại của máy và người dùng vẫn dự định sử dụng thiết bị ít nhất một năm nữa, việc sửa chữa thường có lợi hơn về tài chính. Chẳng hạn, một smartphone hiện còn giá trị khoảng 10 triệu đồng nhưng chỉ cần vài triệu đồng để thay màn hình hoặc pin thì chưa nhất thiết phải đổi máy. Ngược lại, nếu chi phí sửa đã tiến gần một phần ba, thậm chí một nửa giá trị thiết bị, việc tiếp tục đầu tư có thể không còn hấp dẫn, đặc biệt với những mẫu máy vốn có giá bán ban đầu không quá cao nhưng linh kiện thay thế lại đắt.

Mức độ hư hỏng cũng quan trọng không kém. Những lỗi tương đối độc lập như cổng sạc gặp vấn đề, pin xuống cấp hay mặt kính camera bị vỡ thường dễ đánh giá và có thể xử lý mà không ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Trong khi đó, điện thoại từng bị ngấm nước, bo mạch chủ gặp lỗi hoặc khung máy bị cong có thể tiềm ẩn nhiều vấn đề hơn sau sửa chữa. Nếu thiết bị cùng lúc xuất hiện nhiều lỗi, tổng chi phí có thể nhanh chóng vượt quá giá trị thực tế của máy. Vì vậy, thay vì tự ước tính dựa trên một linh kiện, người dùng nên mang điện thoại đến trung tâm hoặc cửa hàng sửa chữa uy tín để kiểm tra tổng thể và nhận báo giá trước khi quyết định. Đặc biệt, với các hư hỏng liên quan đến bo mạch, việc sửa một lỗi ban đầu có thể chưa giải quyết được những vấn đề phát sinh về sau.

Một yếu tố thường bị bỏ qua khi cân nhắc sửa điện thoại hay mua mới là thời gian hỗ trợ phần mềm. Smartphone ngày nay có vòng đời phần mềm dài hơn đáng kể so với trước đây, khiến một thiết bị vài năm tuổi vẫn có thể tiếp tục sử dụng nếu phần cứng đáp ứng tốt nhu cầu. iPhone là ví dụ đáng chú ý khi nhiều thiết bị được duy trì cập nhật trong khoảng 5-7 năm. Samsung cũng kéo dài chính sách hỗ trợ đối với các mẫu flagship kể từ Galaxy S24, với cam kết cập nhật trong 7 năm cho các dòng Galaxy S và Z. Điều này đồng nghĩa tuổi đời 3 năm không phải dấu chấm hết đối với một chiếc smartphone. Nếu máy vẫn chạy ổn định, pin có thể thay thế với chi phí hợp lý và còn nằm trong chu kỳ hỗ trợ phần mềm, sửa chữa thường vẫn đáng cân nhắc.

Ngược lại, khi điện thoại bắt đầu chậm rõ rệt, thường xuyên gặp lỗi và đã hết bảo hành, cán cân có thể nghiêng về phương án mua mới. Một màn hình nứt có thể được thay thế, nhưng việc thay màn hình sẽ không giải quyết tình trạng máy xử lý chậm, pin suy giảm nghiêm trọng hoặc nhiều linh kiện khác đã xuống cấp. Tình huống càng bất lợi nếu thiết bị đồng thời có lỗi bo mạch, khung máy biến dạng hoặc từng chịu tác động của nước. Trong trường hợp đã đăng ký các gói bảo vệ như AppleCare+ hay Samsung Care+, người dùng có thể kiểm tra quyền lợi trước khi tự chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa. Ngoài ra, bán hoặc thu cũ đổi mới cũng là phương án giúp giảm số tiền cần bỏ ra khi nâng cấp, dù giá trị nhận lại thường thấp hơn nếu máy đang bị hư hỏng.

Tuổi đời, tình trạng phần cứng và thời gian được hỗ trợ phần mềm là những yếu tố cần cân nhắc trước khi quyết định sửa hay đổi smartphone.

Cuối cùng, không phải mọi quyết định mua điện thoại mới đều bắt nguồn từ một sự cố phần cứng. Những công nghệ mới có thể tạo ra lý do đủ lớn để người dùng nâng cấp, chẳng hạn tính năng camera, khả năng quay phim hoặc các công cụ AI chỉ xuất hiện trên thế hệ mới. Việc chuyển từ Android sang iPhone, hoặc theo chiều ngược lại, cũng ngày càng thuận tiện nhờ các công cụ di chuyển dữ liệu. Tuy nhiên, người dùng đã đầu tư nhiều vào đồng hồ, tai nghe, máy tính bảng hay các thiết bị khác trong cùng hệ sinh thái vẫn nên tính đến chi phí và sự tiện lợi khi chuyển đổi. Do đó, không có một mốc tuổi cố định để kết luận điện thoại phải bị thay thế. Nếu máy còn nhanh, được cập nhật phần mềm và chi phí sửa thấp so với giá trị hiện tại, sửa chữa là lựa chọn kinh tế. Ngược lại, khi thiết bị vừa chậm, vừa gặp nhiều lỗi và hóa đơn sửa chữa trở nên quá lớn, mua điện thoại mới có thể là quyết định hợp lý hơn.

#điện thoại #sửa chữa #thay mới #phần cứng #giá trị #hỗ trợ phần mềm

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