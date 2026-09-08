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Số hóa - Xe

Apple khai tử 3 mẫu MacBook, người dùng cần lưu ý

Apple vừa đưa 3 mẫu MacBook đời cũ vào danh sách lỗi thời, khiến khả năng sửa chữa và thay linh kiện chính hãng của các thiết bị này bị hạn chế đáng kể.

Thiên Trang (TH)
Apple khai tử 3 mẫu MacBook, người dùng cần lưu ý

Sau nhiều năm xuất hiện trên thị trường, ba mẫu MacBook gồm MacBook Air Retina 13 inch 2018, MacBook Pro 13 inch 2017 và MacBook Pro 13 inch 2018 vừa được Apple chuyển sang danh sách sản phẩm “obsolete” (lỗi thời) trên toàn cầu. Đây là bước tiếp theo trong vòng đời hỗ trợ phần cứng của Apple, sau khi các thiết bị này từng được xếp vào nhóm “vintage” (cổ điển). Đáng chú ý, việc bị đưa vào danh sách obsolete không đồng nghĩa những chiếc MacBook này lập tức ngừng hoạt động. Nếu phần cứng vẫn ổn định và phần mềm đáp ứng được nhu cầu, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng máy như bình thường. Vấn đề lớn hơn nằm ở khả năng sửa chữa khi thiết bị phát sinh hỏng hóc trong thời gian tới.

MacBook Air Retina 13 inch 2018 là một trong ba mẫu máy vừa được Apple chuyển sang danh sách sản phẩm lỗi thời.

Theo chính sách vòng đời sản phẩm của Apple, một thiết bị thường được đưa vào nhóm vintage sau khi đã hơn 5 năm kể từ thời điểm hãng ngừng phân phối để bán. Khi vượt qua mốc 7 năm, sản phẩm có thể được chuyển sang danh sách obsolete. Đây là giai đoạn mà hoạt động hỗ trợ phần cứng chính thức bị thu hẹp đáng kể. Với các sản phẩm đã được xếp obsolete, Apple không còn cung cấp dịch vụ sửa chữa phần cứng, đồng thời các trung tâm dịch vụ ủy quyền cũng không thể đặt linh kiện thay thế trực tiếp từ hãng. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những người đang sử dụng MacBook đời cũ nhưng vẫn muốn tiếp tục duy trì thiết bị trong vài năm nữa.

Trong ba mẫu vừa bị “khai tử” về mặt hỗ trợ phần cứng, MacBook Air Retina 13 inch 2018 là cái tên đáng chú ý. Đây là thế hệ mang đến nhiều thay đổi cho dòng MacBook Air, nổi bật với màn hình Retina, Touch ID và thiết kế mỏng nhẹ hơn trước. Máy cũng sở hữu phần viền màn hình được thu gọn, tạo diện mạo hiện đại hơn đáng kể so với thế hệ MacBook Air trước đó. Quan trọng hơn, MacBook Air 2018 xuất hiện ở giai đoạn chuyển tiếp của Apple, trước khi công ty bắt đầu đưa chip Apple Silicon vào các dòng máy Mac. Vì vậy, mẫu máy này cũng phần nào đại diện cho thế hệ MacBook sử dụng nền tảng Intel cuối cùng của Apple trước cuộc chuyển đổi kiến trúc lớn.

Việc được xếp vào nhóm obsolete chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng sửa chữa và thay linh kiện chính hãng, không khiến MacBook lập tức ngừng hoạt động.

Hai thiết bị còn lại trong danh sách lần này đều thuộc dòng MacBook Pro 13 inch. MacBook Pro 13 inch 2017 sử dụng bộ xử lý Intel Kaby Lake và có hai cổng Thunderbolt 3, trong khi MacBook Pro 13 inch 2018 sở hữu tới bốn cổng Thunderbolt 3. Phiên bản 2018 cũng được nâng cấp với màn hình hỗ trợ True Tone và bàn phím cánh bướm thế hệ thứ ba. Những thông số này từng giúp các mẫu MacBook Pro trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với người dùng cần một chiếc laptop nhỏ gọn nhưng vẫn có hiệu năng và khả năng kết nối cao. Tuy nhiên, tuổi đời ngày càng lớn khiến việc duy trì nguồn linh kiện chính hãng trở thành thách thức khi các thiết bị bước vào giai đoạn obsolete.

Đối với người dùng đang sở hữu một trong ba mẫu MacBook nói trên, việc bị Apple xếp vào danh sách lỗi thời không đồng nghĩa phải thay máy ngay lập tức. Một thiết bị vẫn có thể phục vụ tốt nếu pin, màn hình, bàn phím, bo mạch và các linh kiện quan trọng chưa gặp vấn đề. Tuy nhiên, người dùng nên chủ động kiểm tra tình trạng pin, sao lưu dữ liệu và cân nhắc phương án sửa chữa trước khi xảy ra lỗi nghiêm trọng. Trong trường hợp cần thay linh kiện, nguồn cung từ bên thứ ba có thể trở thành lựa chọn thay thế, nhưng chất lượng và khả năng tương thích cần được kiểm tra kỹ. Động thái mới của Apple cũng cho thấy vòng đời hỗ trợ phần cứng của các mẫu MacBook Intel cũ đang dần khép lại, trong khi những thiết bị mới hơn vẫn còn nằm trong nhóm vintage. Với người dùng MacBook đời cũ, đây là thời điểm thích hợp để đánh giá chi phí duy trì máy so với việc nâng cấp lên một thế hệ mới.

#MacBook #Apple #lỗi thời #sửa chữa #linh kiện

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