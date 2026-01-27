Hà Nội

Thế giới

Điện Kremlin kêu gọi kiên nhẫn trong đàm phán 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, còn quá sớm để kỳ vọng vào một bước đột phá từ các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 26/1 rằng còn quá sớm để kỳ vọng vào một bước đột phá từ cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, xét đến tính chất "rất phức tạp" của các vấn đề đang được thảo luận.

untitled-1830.png
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.

"Sẽ là một sai lầm nếu kỳ vọng vào bất kỳ kết quả đáng kể nào từ những cuộc tiếp xúc ban đầu. Việc cuộc gặp này bắt đầu một cách tích cực đã là điều đáng mừng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm phía trước", ông Peskov nói với các phóng viên.

"Vấn đề lãnh thổ, một phần của 'công thức Anchorage', có tầm quan trọng cơ bản", người phát ngôn Điện Kremlin nói tiếp.

Cuộc gặp 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine diễn ra vào ngày 23-24/1 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), đánh dấu vòng đàm phán 3 bên đầu tiên trong nỗ lực ngoại giao do Mỹ hậu thuẫn nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra trong những ngày tới, nhưng chưa có thời gian cụ thể, theo ông Peskov.

Ngay sau khi vòng đàm phán 3 bên đầu tiên kết thúc, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng Kiev sẽ không nhượng bộ lãnh thổ "trong bất kỳ hoàn cảnh nào", bất chấp áp lực ngày càng tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, Nga khẳng định họ muốn giải quyết xung đột Ukraine bằng con đường ngoại giao, nhưng sẽ theo đuổi mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự nếu Kiev trì hoãn tiến trình đàm phán.

