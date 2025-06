Diễn biến vụ lừa đảo vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Mới đây, fanpage Cây Bàng Non bị tố lừa đảo vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai (Day 5&6). Cụ thể, nhiều cư dân mạng cho biết, fanpage Cây Bàng Non nhận mua hộ vé concert hạng Điêng lên (khu vực gần với nghệ sĩ) nhưng đến nay vẫn chưa giao vé.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: Anh trai vượt ngàn chông gai

Nhanh chóng, phía fanpage Cây Bàng Non lên tiếng. Theo fanpage Cây Bàng Non, họ gom vé concert và chuyển khoản cho một người người phụ nữ tên P.T - người được cho là quản lý fanpage Dustin On The Go (fanpage của MC Dustin Phúc Nguyễn).

Phía fanpage Cây Bàng Non cho hay: “Em xin phép Dustin On The Go mong chị trả lời em và xin hãy hoàn tiền cho em để em trả cho mọi người . Em quen chị từ sau concert day 2, chị dùng fanpage nhắn tin tặng cho em áo sau khi hai chị em tương tác qua lại, và ở concert day 3-4, em không có loa quạt, chị là người chở sang cho em nên em rất mực tin tưởng chị.

Chị bảo chị có thể mua vé nên em đã gom và chuyển khoản cho chị liên tục 144 vé. Chị hẹn em ngày 7/6 trả vé, sau đó hẹn ngày 10/10, trưa ngày 10/6 chị nghe điện thoại từ zalo và fanpage Dustin On The Go, chị bảo sẽ gửi vé cho em nhưng bây giờ em không liên lạc được với chị. Hiện tại em mong anh Dustin Phúc Nguyễn có thể kêu chị lên trả tiền lại cho tụi em. Em đã lên cơ quan trình báo và sắp phải đối mặt với những vấn đề do chị lừa em”.

Phía Dustin Phúc Nguyễn thông qua fanpage Dustin On The Go cho hay: “Kênh Dustin On The Go vừa tiếp nhận thông tin từ khán giả là có hiện tượng mạo danh kênh để thực hiện một số hành vi bất chính. Hiện nay, kênh đang xử lí thông tin và sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Kênh sẽ có phản hồi chính thức sau khi hoàn tất thủ tục trình báo”.

MC Dustin Phúc Nguyễn. Ảnh: FB Dustin Phúc Nguyễn.

Fanpage Cây Bàng Non gồm nhiều người hâm mộ của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Khi bị réo tên, Duy Nhất lên tiếng: “Sau khi Nhất tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, các bạn yêu thích Nhất đã lập ra trang Cây Bàng Non để ủng hộ cho Nhất ở các đêm concert.

Sau đó các bạn đặt vé với một bạn nào đó trong nhóm để mua vé xem concert, trả tiền rồi nhưng lại không nhận được vé, số lượng vé cũng khá nhiều, mọi người cũng đang tìm cách liên lạc với bạn đó mà không được. Nhất rất mong các fan phải luôn tỉnh táo để đừng bị lợi dụng hoặc làm ảnh hưởng đến các anh tài”.