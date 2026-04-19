Diễn biến mới vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Nghệ An

Sau khi hàng chục người nhập viện với triệu chứng tiêu hóa bất thường, vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Nghệ An đang được điều tra, làm rõ nguồn gây bệnh.

Ngày 19/4, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, đến nay đã có 2 bệnh nhân hồi phục và được xuất viện. Hiện còn 23 trường hợp vẫn đang được theo dõi, điều trị do còn các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Trước đó, từ sáng 17/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy; một số trường hợp kèm sốt cao. Đến sáng 18/4, thêm nhiều người tiếp tục đến khám và điều trị với triệu chứng tương tự.

Đơn vị chức năng động viên, kiểm tra sức khỏe các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Qua khai thác bệnh sử, khoảng 20 bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn huyện Diễn Châu trước khi xuất hiện triệu chứng. Trong khi đó, 5 trường hợp còn lại có sử dụng các loại thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào… nên cơ quan chức năng chưa thể khẳng định chính xác nguồn gây ngộ độc.

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đồng thời, yêu cầu khẩn trương truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) và công khai kết quả.

Cùng với đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1527/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đoàn gồm 9 thành viên, tiến hành kiểm tra đột xuất và định kỳ từ ngày 20/4 đến 15/5/2026 đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ca ngộ độc thực phẩm cả nước tăng vọt: